2024 yılının Ekim ayında, Ilett kamera karşısına geçerek United'ın beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğini iddia ederek The United Strand kanalı doğdu. O zamandan beri, Kırmızı Şeytanlar üç farklı teknik direktörle, bir dizi iniş ve çıkışlarla karşılaştı, ancak hiçbir zaman bu işi başaramadı.

Tomas Soucek'in golü, Ilett'in nihayet saçını kesebilmesini sağlayacak farkı yarattı, ancak bunun yerine, şimdi saçını uzatmaya devam etmek zorunda.

United Strand'ın kampanyası ilk başta pek ilgi görmedi, ancak aylar geçtikçe saçları uzayıp daha belirgin hale geldikçe, futbolseverler onun yolculuğuna büyük ilgi göstermeye başladı.

Ilett, tüm platformlarda binlerce takipçi topladı ve kendine bir marka oluşturdu. Ana akım reklamlarda rol aldı ve davası tüm dünyaya yayıldıkça büyük şirketlerle çalıştı.