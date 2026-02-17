Getty
United Strand, Manchester United'ın West Ham ile berabere kalması nedeniyle saç kesimi reddedildikten sonra, 500 günlük saç kesimi mücadelesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı
United Strand'ın şöhrete yükselişi
2024 yılının Ekim ayında, Ilett kamera karşısına geçerek United'ın beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğini iddia ederek The United Strand kanalı doğdu. O zamandan beri, Kırmızı Şeytanlar üç farklı teknik direktörle, bir dizi iniş ve çıkışlarla karşılaştı, ancak hiçbir zaman bu işi başaramadı.
Tomas Soucek'in golü, Ilett'in nihayet saçını kesebilmesini sağlayacak farkı yarattı, ancak bunun yerine, şimdi saçını uzatmaya devam etmek zorunda.
United Strand'ın kampanyası ilk başta pek ilgi görmedi, ancak aylar geçtikçe saçları uzayıp daha belirgin hale geldikçe, futbolseverler onun yolculuğuna büyük ilgi göstermeye başladı.
Ilett, tüm platformlarda binlerce takipçi topladı ve kendine bir marka oluşturdu. Ana akım reklamlarda rol aldı ve davası tüm dünyaya yayıldıkça büyük şirketlerle çalıştı.
En son dönüm noktasını kutlama planları
West Ham ile yapılan o acı verici beraberliğin üzerinden bir hafta geçtikten sonra, Ilett sosyal medyada 500. günü kutlamak için imzalı bir United forması hediye edeceğini duyurdu.
Bir gönderisinde Ilett, "Bugün sadece 500. gün değil, aynı zamanda Çin Yeni Yılı, at yılı ve krep günü" dedi ve Instagram'da saçından bir oyuncak at ve bir krep çıkardı.
"Bu günü kutlamak için bugün Instagram sayfamda imzalı bir forma hediye edeceğim, takipte kalın."
United Strand soyunma odasını ikiye ayırıyor
Baş antrenör Michael Carrick ve Matheus Cunha gibi isimler, Ilett'in hayır amaçlı yaptığı bu meydan okumayı kamuoyuna açıkça kabul ettiler. Ancak soyunma odasından gelen tepki hayal kırıklığıydı. Oyuncular, bu durumun dikkatlerini çabalarından uzaklaştırdığını ve üzerlerine daha fazla baskı uyguladığını iddia ettiler.
Kulübün efsane ismi Wayne Rooney, yakın zamanda yayınlanan bir podcast'te The United Strand'ı sert bir şekilde eleştirdi ve tüm bu olayların kendisini çılgına çevirdiğini itiraf etti. "No Tippy Tappy Football" podcast'inde konuşan Rooney, "Onu ülkenin diğer ucuna gönderdim. Kafamı çok yoruyor.
Michael Carrick ve Man United'ın üst üste beşinci galibiyetini almaya çalıştığından bahsediyoruz, ama tüm ilgi bu adamın saçını kestirmesine odaklanmış durumda. Man Utd beşinci galibiyetini alırsa, bu adamın yıkılacağına eminim, çünkü birdenbire önemsiz hale gelecek."
Cunha da benzer bir görüşü paylaşarak şunları ekledi: "İnsanlar 15 puan kazanmaktan çok, saç kesimi yüzünden beşinci galibiyeti almaktan endişe duyuyorlar.
"Bu yüzden ben 15 puanı daha çok önemsiyorum, saç kesimi umurumda bile değil. Bazen bu konuyu konuşuyoruz, ama bu bizim için pek motive edici değil. Bunu havalı bulmuyoruz. Kimse bizim kadar bu beş galibiyeti ya da daha fazla galibiyeti istemiyor. Ama bence saç kesimi nedeniyle oluşan bu baskı, sezonun güzelliğini biraz gölgeliyor, anlıyor musun?"
Berbere gitmek için bir sonraki fırsat Mart ayı
Galibiyet sayacı sıfırlandığından, Ilett en az 20 Mart'a kadar berberine gidemeyecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için United'ın Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa ve Bournemouth'u yenmesi gerekiyor.
Önceki maçlarda Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ı yendiklerini düşünürsek, bu imkansız bir görev değil.
Carrick'in adamları için ilk maç, Pazartesi gecesi Hill Dickinson Stadyumu'na yapılacak bir deplasman olacak. Brighton'a karşı FA Cup üçüncü turunda elendikten sonra neredeyse iki hafta ara vermiş olsalar da, bu maç kulüp için zorlu bir sınav olacak.
