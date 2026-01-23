Unai Emery, Fenerbahçe maçında yıldız futbolcuyla kavga etti!

Olayın hemen ardından, TNT Sports için yorumculuk yapan eski Arsenal savunma oyuncusu Martin Keown şöyle dedi: "Vay canına, bu da neydi böyle? Çok garipti."

Eski Manchester City savunma oyuncusu Joleon Lescott da aynı derecede şaşkındı ve maçın bitiş düdüğünün ardından şöyle dedi: "Masum bir hareket olabilir, ama hoşuma gitmedi.

"Nedeni ne olursa olsun, tersi bir durum olsaydı ve oyuncu menajerinin elini sıkmayı reddetseydi, büyük bir kargaşa çıkardı ve oyuncunun zihniyeti ve profesyonelliği sorgulanırdı. Eminim göründüğünden daha masum bir durumdur, ama hoşuma gitmedi."

Emery'nin, Villa'nın oyuncu değişikliği yaparak zaman kazanmaya çalıştığı sırada Tielemans'ın sahadan koşarak çıkması yerine yürüyerek çıkmasından rahatsız olmuş olabileceğini düşünen Lionesses efsanesi Fara Williams şunları ekledi: “Tielemans'ın performansını göz önüne alırsak, sahadan çıkıp birkaç dakika kala takım için görevini yerine getirdiğini hissedip menajeri tarafından itilip kakılmak... Bunun nedeni, sahadan koşarak çıkması ve menajerinin, sadece birkaç dakika kaldığı için yürüyerek çıkmasını istemiş olması olabilir diye düşünüyorum.

"Belki de karanlık sanatlar kullanmadığı içindir, ama tek tahminim bu."