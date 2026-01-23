Getty Images Sport
Unai Emery, Fenerbahçe maçında yıldız futbolcuyla kavga etti!
Emery ve Tielemans'ın kapışması futbolseverleri şaşkına çevirdi
İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda duygular doruk noktasına ulaştı. Villa, bir maç kala Avrupa Ligi son 16 turuna otomatik olarak yükselmesini sağlayan bir galibiyet elde etti.
Dördüncü hakem tarafından en az yedi dakika uzatma süresi eklendiğinde, Villa teknik direktörü Emery, Tielemans'ı 18 yaşındaki akademi mezunu George Hemmings ile değiştirmeye karar verdi.
Ancak, Tielemans saatin ilerlemesiyle birlikte saha kenarına doğru koşarken, Belçika milli oyuncusu kısa süre sonra öfkeli Emery ile dikkat çekici bir tartışmaya girdi.
Tielemans, yedek kulübesine doğru yürümeye devam ederek durumu yatıştırmaya çalışırken, 28 yaşındaki oyuncu eski Arsenal menajeri tarafından o yöne doğru itildi.
Villa, Manchester United'dan kiralık olarak gelen Jadon Sancho'nun ilk yarıda attığı gol sayesinde değerli üç puanı elde etmeyi başardı, ancak Emery ve Tielemans arasındaki çatışma herkesi şaşkına çevirdi.
Uzmanlar, Emery ve Tielemans'ın tuhaf konuşmasını yorumluyor
Olayın hemen ardından, TNT Sports için yorumculuk yapan eski Arsenal savunma oyuncusu Martin Keown şöyle dedi: "Vay canına, bu da neydi böyle? Çok garipti."
Eski Manchester City savunma oyuncusu Joleon Lescott da aynı derecede şaşkındı ve maçın bitiş düdüğünün ardından şöyle dedi: "Masum bir hareket olabilir, ama hoşuma gitmedi.
"Nedeni ne olursa olsun, tersi bir durum olsaydı ve oyuncu menajerinin elini sıkmayı reddetseydi, büyük bir kargaşa çıkardı ve oyuncunun zihniyeti ve profesyonelliği sorgulanırdı. Eminim göründüğünden daha masum bir durumdur, ama hoşuma gitmedi."
Emery'nin, Villa'nın oyuncu değişikliği yaparak zaman kazanmaya çalıştığı sırada Tielemans'ın sahadan koşarak çıkması yerine yürüyerek çıkmasından rahatsız olmuş olabileceğini düşünen Lionesses efsanesi Fara Williams şunları ekledi: “Tielemans'ın performansını göz önüne alırsak, sahadan çıkıp birkaç dakika kala takım için görevini yerine getirdiğini hissedip menajeri tarafından itilip kakılmak... Bunun nedeni, sahadan koşarak çıkması ve menajerinin, sadece birkaç dakika kaldığı için yürüyerek çıkmasını istemiş olması olabilir diye düşünüyorum.
"Belki de karanlık sanatlar kullanmadığı içindir, ama tek tahminim bu."
İspanyol Emery, hararetli tartışma konusunda sessizliğini bozdu
Ancak, bu olay futbolseverleri ve yorumcuları şaşırtsa da, Villa'nın teknik direktörü Emery maç sonrası basına yaptığı açıklamada itişmeyi önemsiz gösterdi.
54 yaşındaki teknik adam, bu çatışmayı geride bırakmak istercesine Tielemans hakkında sadece "O benim oğlum gibidir" dedi.
Maç hakkında daha genel olarak konuşan Emery, "Birçok şey hakkında konuşabiliriz. Bugün çok, çok mutluyum. Mücadele ettiğimiz ve üç puanı kazandığımız için mutluyum. Yedinci günündeyiz ve ilk sekizdeyiz. Bu turnuvaya saygı duyuyoruz ve puanlar alıyoruz.
“Bize yardımcı olmayan bazı durumlar var, ancak her şeyde dengeyi sağlıyoruz. Kadromuzun yapısını tamamlamak ve herkesin Pazar günü ve ardından Perşembe günü Salzburg ile oynayacağımız maça odaklanmasını sağlamak için son bir haftamız var.
“[Ocak transfer] dönemi bittikten sonra Premier League, Avrupa Ligi ve FA Cup'a odaklanabiliriz.”
Villa, Avrupa Ligi sıralamasında şu anda ikinci sırada ve yedi maçta altı galibiyet ve sadece bir mağlubiyetle lider Lyon'un sadece gol farkıyla gerisinde.
