AFP
Unai Emery'den taraftarı şoke eden şampiyonluk açıklaması!
- AFP
Villa'dan müthiş Chelsea galibiyeti
Cumartesi gecesi Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk saatinde Maviler üstünlük sağladı ancak Pedro'nun ilk yarıda attığı golü devam ettiremedi. Emery'nin 60. dakikada Amadou Onana, Jadon Sancho ve Ollie Watkins'i oyuna sokarak yaptığı üçlü değişiklik, batı Londra ekibini şaşkına çevirdi ve maçı Villa'nın lehine çevirdi.
Watkins'in ikinci yarıda attığı iki golle Villa, 11. üst üste galibiyetini ve Premier League'de 8. üst üste galibiyetini alarak lig lideri Arsenal ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Villans, 2025'i tamamlamak için hafta ortasında Arsenal ile karşılaşacak ve kuzey Londra ekibine karşı çift galibiyet almaya çalışacak.
Ancak, Villa'nın etkileyici formu ve ligdeki konumuna rağmen, sezona beş maçlık galibiyetsiz seriyle başlamasına rağmen, Emery takımının Premier Lig şampiyonluğu için yarışmadığını ısrarla vurguluyor.
Emery, Villa'nın şampiyonluk yarışında "gerçekten" yer almadığını söyledi.
Cumartesi günü Stamford Bridge'de elde edilen başarının ardından Emery'ye Villa'nın şampiyonluk yarışında olup olmadığı soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Aslında hayır. Gerçekten hayır. Çok iyi bir rekabet içinde olduğumuzu hissediyorum ve şu anda ligde Manchester City ve Arsenal gibi iki takımın ardından üçüncü sıradayız - vay canına, harika takımlar.
"38 maç oynamamız gerekiyor. 18 maç oynadık ve hala 20 maçımız var. Liverpool, Chelsea, Manchester United gibi takımlarla rekabet etmeliyiz. 38 maç boyunca istikrarlı olmaya çalışmalıyız."
Emery'ye, gelecek hafta Arsenal'i yenmesi halinde fikrini değiştirip değiştirmeyeceği soruldu ve İspanyol teknik adam şöyle cevap verdi: "Bana şimdi Arsenal maçı hakkında mı soruyorsunuz? Bu çok, çok zor. Şu anda 'vay canına' diyorum.
"Emirates'te çok, çok, çok güçlüler. Bir sonraki maç, şu anda karşılaştığımız en büyük zorluk olacak çünkü onlar şu anda en iyi takım. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde harika oynuyorlar. Çok iyi oyuncularımız var ve her şey için yüksek hedefler belirlemeye çalışıyorum."
Villa, 2024'te Emirates'te 2-0 galip geldikten sonra, yıl başında kuzey Londra'da 2-2 berabere kalarak Arsenal'e yaptığı son iki deplasman maçında yenilmedi. Her iki maçta da gol atan Watkins, Cumartesi günkü sonucun ardından patronunu övdü.
- Getty Images Sport
Watkins, "Emery taktiksel bir dahi" diye hayranlığını dile getiriyor.
Watkins, cumartesi günü başkentte oynanan maçta yedek kulübesinde başladı ve hafta sonu 29 yaşındaki oyuncu yerine Donyell Malen tercih edildi. İngiltere milli takım oyuncusu, Chelsea maçında yedek kulübesinden çıkarak sezonun dördüncü ve beşinci lig gollerini atarak Villa'nın kahramanı oldu.
Watkins, Blues'u 2-1 yendikleri maçın ardından Emery'yi "taktik dehası" olarak nitelendirdi. Villans'ın golcüsü Cumartesi gecesi, "Unai Emery taktik dehasıdır, bunu söylemek istiyorum" dedi.
"Chelsea adam adama oynadığı için sistemimizi değiştirdi, ancak uzun paslar attığımızda fazladan bir stoperleri vardı. İkinci yarıda oyuna girdiğimde, Jadon Sancho ve Morgan Rogers'ı kanatlara çekti ve Youri Tielemans'ı 10 numara pozisyonuna aldı. Bu da bize o bölgede ekstra bir oyuncu kazandırdı. O bir taktik dehası!"
Villa'da Arsenal maçında iki önemli eksik
Ancak Villa'nın Chelsea'de 2-1 galibiyeti bir bedeli de beraberinde getirdi. Kilit oyuncular Matty Cash ve Boubacar Kamara, ilk ve ikinci yarıda kart gördüler, bu da cezaları nedeniyle Salı günü Arsenal'de oynanacak maçı kaçıracakları anlamına geliyor. Bu durumda, Villa tarihindeki ilk 12 galibiyet serisini sürdürmek için sağ bek ve orta saha pozisyonlarında sırasıyla Andres Garcia ve Lamare Bogarde forma giyebilir.
Villa'nın 11 maçlık galibiyet serisi, 2025 takımının 1897 ve 1914'te kırılan rekorla eşit duruma geldiği anlamına geliyor.
Reklam