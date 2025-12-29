Cumartesi günü Stamford Bridge'de elde edilen başarının ardından Emery'ye Villa'nın şampiyonluk yarışında olup olmadığı soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Aslında hayır. Gerçekten hayır. Çok iyi bir rekabet içinde olduğumuzu hissediyorum ve şu anda ligde Manchester City ve Arsenal gibi iki takımın ardından üçüncü sıradayız - vay canına, harika takımlar.

"38 maç oynamamız gerekiyor. 18 maç oynadık ve hala 20 maçımız var. Liverpool, Chelsea, Manchester United gibi takımlarla rekabet etmeliyiz. 38 maç boyunca istikrarlı olmaya çalışmalıyız."

Emery'ye, gelecek hafta Arsenal'i yenmesi halinde fikrini değiştirip değiştirmeyeceği soruldu ve İspanyol teknik adam şöyle cevap verdi: "Bana şimdi Arsenal maçı hakkında mı soruyorsunuz? Bu çok, çok zor. Şu anda 'vay canına' diyorum.

"Emirates'te çok, çok, çok güçlüler. Bir sonraki maç, şu anda karşılaştığımız en büyük zorluk olacak çünkü onlar şu anda en iyi takım. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde harika oynuyorlar. Çok iyi oyuncularımız var ve her şey için yüksek hedefler belirlemeye çalışıyorum."

Villa, 2024'te Emirates'te 2-0 galip geldikten sonra, yıl başında kuzey Londra'da 2-2 berabere kalarak Arsenal'e yaptığı son iki deplasman maçında yenilmedi. Her iki maçta da gol atan Watkins, Cumartesi günkü sonucun ardından patronunu övdü.