"Umarım gerçekleşir!" Stephen Curry, NBA'de LeBron James'le ilgili tartışmada gündeme oturdu

"Elbette birlikte oynamayı çok isteriz. Umarım bu gerçekleşir. Ancak kararını vermek için gerekli zamanı ayırmayı hak ediyor," dedi Curry, bir golf turnuvasının kenarında. 38 yaşındaki Curry ile LeBron arasında, büyük bir rekabetin de damgasını vurduğu bir dostluk var.

Curry, Warriors formasıyla LeBron’u Cleveland Cavaliers’ta oynadığı dört NBA Finali’nden üçünde mağlup etmeyi başardı. Tersine, LeBron, Curry ve Dubs karşısında tarihin en muhteşem ve en iyi final performanslarından birini sergiledi; 1-3 gerideyken Cavs'ı tarihi bir geri dönüşe taşıyarak Cleveland'a 2016'da o zamana kadar kazandığı tek NBA şampiyonluğunu kazandırdı. Curry ve James, 2024'te milli takımda birlikte Olimpiyat altın madalyası kazandılar.

Haziran sonunda, NBA uzmanı Kevin O’Connor’ın (Yahoo) yayınladığı bir haber büyük yankı uyandırmıştı; habere göre Warriors, LeBron, Curry ve Anthony Davis’i merkezine alan muhteşem bir efsane takımı kurmak için çalışıyordu.