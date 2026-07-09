"Umarım gerçekleşir!" Stephen Curry, NBA'de LeBron James'le ilgili tartışmada gündeme oturdu

O'Connor'a göre temel fikir şuydu: Warriors önce bir takas yoluyla AD'yi kadrosuna katacak, ardından da LeBron'u serbest oyuncu olarak transfer edecekti; zira LeBron, Los Angeles Lakers'ta birlikte oynadıkları dönemlerde olduğu gibi, Davis ile birlikte şampiyonluk mücadelesine girmeyi kesinlikle isteyecek ve aynı zamanda NBA'de ilk kez dostu Curry'nin yanında oynama fırsatı bulacaktı. Ancak Washington Wizards’ın, hâlâ sakat olan Warriors yıldızı Jimmy Butler karşılığında Davis’i bırakması pek olası görünmediğinden, şampiyonluk umutları daha büyük olan diğer takımlar LeBron’u kadrolarına katma konusunda favori olarak görülüyor.
Örneğin, zaten son derece yetenekli kadrosuna Jaylen Brown ile bir süperstar daha katan 76ers. Arka sahada genç VJ Edgecombe ve takımın yüzü Tyrese Maxey, ligin en dinamik ikililerinden birini oluşturuyor. Buna bir de sakatlıklara yatkın, iki kez MVP seçilmiş Joel Embiid ekleniyor.
Miami Heat’te ise LeBron, Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo’nun etrafında son derece korkutucu yeni bir “Büyük Üçlü” oluşturabilir. Cavs’a son bir dönüş, tüm çözümler arasında en romantik olanı olurdu, ancak orada bile LeBron’un son bir şampiyonluk yarışına girme şansı, Warriors’ta Curry’nin yanında olmaktan muhtemelen daha yüksek olurdu. Cleveland’da ise James Harden ve Donovan Mitchell ile karşı karşıya kalırdı. Cavs, geçtiğimiz sezonda ancak Konferans Finalleri’nde, daha sonra şampiyon olan New York takımına yenildi.