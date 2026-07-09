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Curry LeBronGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

"Umarım gerçekleşir!" Stephen Curry, NBA'de LeBron James'le ilgili tartışmada gündeme oturdu

Golden State Warriors’ın efsane oyuncusu, LeBron James’in yanında yeni sezona başlamak istediğini dile getirdi.

Quo vadis, LeBron? NBA efsanesinin yakın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. ESPN muhabiri Shams Charania’nın bildirdiğine göre, şu anda Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers, yaşlanmakla birlikte hâlâ formda olan “Kral”ın hizmetlerini elde etmek için en büyük üç favori olarak görülüyor. 

Stephen Curry’ye kalırsa ise, son 15 yılın en etkili iki NBA figürünün bir araya gelmesi artık nihayet gerçekleşmeli.

  • "Elbette birlikte oynamayı çok isteriz. Umarım bu gerçekleşir. Ancak kararını vermek için gerekli zamanı ayırmayı hak ediyor," dedi Curry, bir golf turnuvasının kenarında. 38 yaşındaki Curry ile LeBron arasında, büyük bir rekabetin de damgasını vurduğu bir dostluk var. 

    Curry, Warriors formasıyla LeBron’u Cleveland Cavaliers’ta oynadığı dört NBA Finali’nden üçünde mağlup etmeyi başardı. Tersine, LeBron, Curry ve Dubs karşısında tarihin en muhteşem ve en iyi final performanslarından birini sergiledi; 1-3 gerideyken Cavs'ı tarihi bir geri dönüşe taşıyarak Cleveland'a 2016'da o zamana kadar kazandığı tek NBA şampiyonluğunu kazandırdı. Curry ve James, 2024'te milli takımda birlikte Olimpiyat altın madalyası kazandılar.

    Haziran sonunda, NBA uzmanı Kevin O’Connor’ın (Yahoo) yayınladığı bir haber büyük yankı uyandırmıştı; habere göre Warriors, LeBron, Curry ve Anthony Davis’i merkezine alan muhteşem bir efsane takımı kurmak için çalışıyordu. 

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    Davis ve LeBron’un yer aldığı Warriors planı pek işe yaramayacak gibi görünüyor – LeBron, Giannis’e mi yoksa Jaylen Brown’a mı katılacak?

    O'Connor'a göre temel fikir şuydu: Warriors önce bir takas yoluyla AD'yi kadrosuna katacak, ardından da LeBron'u serbest oyuncu olarak transfer edecekti; zira LeBron, Los Angeles Lakers'ta birlikte oynadıkları dönemlerde olduğu gibi, Davis ile birlikte şampiyonluk mücadelesine girmeyi kesinlikle isteyecek ve aynı zamanda NBA'de ilk kez dostu Curry'nin yanında oynama fırsatı bulacaktı. Ancak Washington Wizards’ın, hâlâ sakat olan Warriors yıldızı Jimmy Butler karşılığında Davis’i bırakması pek olası görünmediğinden, şampiyonluk umutları daha büyük olan diğer takımlar LeBron’u kadrolarına katma konusunda favori olarak görülüyor.

    Örneğin, zaten son derece yetenekli kadrosuna Jaylen Brown ile bir süperstar daha katan 76ers. Arka sahada genç VJ Edgecombe ve takımın yüzü Tyrese Maxey, ligin en dinamik ikililerinden birini oluşturuyor. Buna bir de sakatlıklara yatkın, iki kez MVP seçilmiş Joel Embiid ekleniyor.

    Miami Heat’te ise LeBron, Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo’nun etrafında son derece korkutucu yeni bir “Büyük Üçlü” oluşturabilir. Cavs’a son bir dönüş, tüm çözümler arasında en romantik olanı olurdu, ancak orada bile LeBron’un son bir şampiyonluk yarışına girme şansı, Warriors’ta Curry’nin yanında olmaktan muhtemelen daha yüksek olurdu. Cleveland’da ise James Harden ve Donovan Mitchell ile karşı karşıya kalırdı. Cavs, geçtiğimiz sezonda ancak Konferans Finalleri’nde, daha sonra şampiyon olan New York takımına yenildi.

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