Uluslararası basın: Brezilya, Real Madrid tarzında cezasız kalıyor

Uluslararası basın, Pazartesi günü Houston’da oynanan heyecan verici rövanş maçında Japonya’yı 2-1’lik zorlu bir galibiyetle mağlup eden Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesini ele aldı.
Japonya milli takımının uyguladığı sıkı organizasyon, sağlam savunma ve ani kontra ataklar, ilk yarıda utanç verici bir performans sergileyen Vinícius Júnior'un takım arkadaşlarını zorladı. Ancak ikinci yarıda toparlanan Brezilya, Casemiro'nun (56. dakika) ve Gabriel Martinelli'nin (90+6. dakika) ile galibiyeti garantiledi.
Brezilya milli takımı, ilk yarının başında Danilo’nun orta sahada yaptığı hatalı pas nedeniyle geriye düştü; Casemiro’nun kondisyon eksikliğinden yararlanarak Japon oyuncu Sano, ceza sahası sınırına kadar ilerledi ve Alisson’un sağ tarafına şutunu göndererek golü attı.
İkinci yarıda ise Casemiro formunu yeniden kazandı ve Gabriel Magalhães’in ortasında kafayla gol attı. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken, Martinelli ceza sahası içinde bir pas aldı ve uzatma dakikalarında (96), topu ağlara göndererek skoru tersine çevirdi ve Brezilya’yı son 16 turuna taşıdı. Brezilya, Norveç ile Fildişi Sahili arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.