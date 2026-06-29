Uluslararası basın: Brezilya, Real Madrid tarzında cezasız kalıyor

Fransız L'Équipe gazetesi, Brezilya ile Japonya arasındaki maçı “epik” olarak nitelendirdi. Dünyanın dört bir yanındaki diğer yayınlar ise Brezilya’nın gollerini atan ve takımın son 16 turuna yükselmesini sağlayan Martinelli ile Casemiro ikilisine dikkat çekti.

ABD’li “The Athletic” sitesi ve Portekizli “Apola” gazetesi, Carlo Ancelotti’nin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerini övdü; her iki yayın organına göre bu değişiklikler, Brezilya’nın geri dönüşü ve tur atlaması için belirleyici oldu.

İspanyol AS gazetesi ise şöyle yazdı: “Dünya Kupası tarihinde Brezilya gibi bir takım olmayacak; bu kazanma ruhunu yansıtan ya da bu kadar başarıya imza atan başka bir takım da olmayacak. Bu yüzden son anlarda kazanmaya karar verdiler. Tıpkı Real Madrid’in kulüplerle yaptığı gibi. İkisi birbirinden ayrılamaz, her biri kendi liginde.”

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