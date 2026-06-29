Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

Çeviri:

Uluslararası basın: Brezilya, Real Madrid tarzında cezasız kalıyor

Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Real Madrid
Brezilya
Japonya
ABD
İtalya
İspanya

Şampiyonluk için eleme turunu geçti... ama ikna edici olmayan bir performans!

Uluslararası basın, Pazartesi günü Houston’da oynanan heyecan verici rövanş maçında Japonya’yı 2-1’lik zorlu bir galibiyetle mağlup eden Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesini ele aldı.

Japonya milli takımının uyguladığı sıkı organizasyon, sağlam savunma ve ani kontra ataklar, ilk yarıda utanç verici bir performans sergileyen Vinícius Júnior'un takım arkadaşlarını zorladı. Ancak ikinci yarıda toparlanan Brezilya, Casemiro'nun (56. dakika) ve Gabriel Martinelli'nin (90+6. dakika) ile galibiyeti garantiledi.

Brezilya milli takımı, ilk yarının başında Danilo’nun orta sahada yaptığı hatalı pas nedeniyle geriye düştü; Casemiro’nun kondisyon eksikliğinden yararlanarak Japon oyuncu Sano, ceza sahası sınırına kadar ilerledi ve Alisson’un sağ tarafına şutunu göndererek golü attı.

İkinci yarıda ise Casemiro formunu yeniden kazandı ve Gabriel Magalhães’in ortasında kafayla gol attı. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken, Martinelli ceza sahası içinde bir pas aldı ve uzatma dakikalarında (96), topu ağlara göndererek skoru tersine çevirdi ve Brezilya’yı son 16 turuna taşıdı. Brezilya, Norveç ile Fildişi Sahili arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Mbappé ve Vinícius bekliyor: Real Madrid’de gizli bir savaş

  • Verimli değişiklikler

    Fransız L'Équipe gazetesi, Brezilya ile Japonya arasındaki maçı “epik” olarak nitelendirdi. Dünyanın dört bir yanındaki diğer yayınlar ise Brezilya’nın gollerini atan ve takımın son 16 turuna yükselmesini sağlayan Martinelli ile Casemiro ikilisine dikkat çekti.

    ABD’li “The Athletic” sitesi ve Portekizli “Apola” gazetesi, Carlo Ancelotti’nin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerini övdü; her iki yayın organına göre bu değişiklikler, Brezilya’nın geri dönüşü ve tur atlaması için belirleyici oldu.

    İspanyol AS gazetesi ise şöyle yazdı: “Dünya Kupası tarihinde Brezilya gibi bir takım olmayacak; bu kazanma ruhunu yansıtan ya da bu kadar başarıya imza atan başka bir takım da olmayacak. Bu yüzden son anlarda kazanmaya karar verdiler. Tıpkı Real Madrid’in kulüplerle yaptığı gibi. İkisi birbirinden ayrılamaz, her biri kendi liginde.”

    Ayrıca okuyun:

    Heyecan verici bir dönüş... Casillas, Mourinho’yu şaşırttı

    • Reklam

  • Real Madrid'in tarzı... Ancelotti'nin takımı cezasız kaldı

    İngiliz Guardian gazetesi şu yorumu yaptı: “Brezilya milli takımının uzun süreler boyunca ikna edici bir performans sergileyememesi ilk kez yaşanmıyor. Cezasız kalması da ilk kez olmuyor. Anlaşılması zor gelebilir, ancak Real Madrid’te başarıya ulaşan Carlo Ancelotti’nin tarzı yine meyvesini veriyor: Maçlarda konsantrasyonunuzu korursanız, eninde sonunda ya rakipler hata yapar ya da yetenekli oyuncular muhteşem bir performans sergiler.”

    Ayrıca okuyun:

    Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisinin ardından… Lille, Bouadi transferi için iki fiyat belirledi

  • Canary, kahramanca bir şekilde turu garantiledi

    Arjantinli Tyc Sport kanalı şöyle dedi: "Brezilya için kahramanca bir tur atlama... Houston'da, Kanarya Milli Takımı pozisyonunu korudu, son dakikalarda skoru çevirmeye çalıştı ve 2026 Dünya Kupası'nın bir sonraki aşamasına yükselmeyi garantiledi. Şimdi onu Norveç ya da Fildişi Sahili ile karşılaşma bekliyor."

    Arjantinli Ole sitesi ise Brezilya'nın galibiyetiyle ilgili olarak şunları yazdı: "Maçtan çok forma üzerinde duruldu. Taktiksel düşüncelerden çok utançtan kaçınmaya odaklanıldı... Brezilya, uzatmaların bitimine bir dakika kala beklenmedik bir golle son 16'ya yükseldi."