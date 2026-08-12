UEFA Süper Kupa, PSG-Aston Villa CANLI

Paris Saint-Germain ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa için Salzburg'daki Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor; bu, Şampiyonlar Ligi kazananı ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren geleneksel mücadele. Luis Enrique'nin son Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'i, Unai Emery'nin Aston Villa'sıyla karşılaşıyor. PSG, geçen sezon kazandığı ve üst üste ikinci olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun moraliyle bu randevuya geliyor. Aston Villa ise olağanüstü bir sezonu bir kupa daha kaldırarak taçlandırmak istiyor. Hem PSG hem de Aston Villa bu organizasyonda birer zafer yaşadı: Fransız ekibi 2025'te Tottenham'ı penaltılarla 6-5 yenerek kazanırken, İngilizler ise 1982'de Barcelona'yı çift ayaklı finalde geçerek kupaya uzandı (0-1 ve uzatmalarda 3-0).





Herkes saat 21.00'de sahada, maçı Somalili Omar Artan yönetiyor; ABD'nin ülkeye giriş için kendisine vize vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'ndan sansasyonel şekilde dışlanmıştı.





PSG-ASTON VILLA 1-1

GOLLER: 20' Kvaratskhelia (P)