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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

UEFA Süper Kupa, PSG-Aston Villa CANLI

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasındaki karşılaşma

Paris Saint-Germain ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa için Salzburg'daki Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor; bu, Şampiyonlar Ligi kazananı ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren geleneksel mücadele. Luis Enrique'nin son Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'i, Unai Emery'nin Aston Villa'sıyla karşılaşıyor. PSG, geçen sezon kazandığı ve üst üste ikinci olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun moraliyle bu randevuya geliyor. Aston Villa ise olağanüstü bir sezonu bir kupa daha kaldırarak taçlandırmak istiyor. Hem PSG hem de Aston Villa bu organizasyonda birer zafer yaşadı: Fransız ekibi 2025'te Tottenham'ı penaltılarla 6-5 yenerek kazanırken, İngilizler ise 1982'de Barcelona'yı çift ayaklı finalde geçerek kupaya uzandı (0-1 ve uzatmalarda 3-0).


Herkes saat 21.00'de sahada, maçı Somalili Omar Artan yönetiyor; ABD'nin ülkeye giriş için kendisine vize vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'ndan sansasyonel şekilde dışlanmıştı.


PSG-ASTON VILLA 1-1

GOLLER: 20' Kvaratskhelia (P)

  • Goller ve öne çıkan anlar

    45' - Kafayla birçok fırsatın ardından bu kez Madjo, ayağıyla, düşerken ve mücadele halinde golü atıyor

    41' - Yine Madjo kafayla: bu kez fırsat kolay, hata ise ağır

    35' - Madjo bir kez daha deniyor, sağ ayağıyla uzak direğe falsolu vuruşu auta gidiyor

    28' - 17 yaşındakiMadjo, kafayla gole yaklaşıyor

    20' - Atak devam ederken top yeniden Kvaratskhelia'ya geliyor, o da sağ ayağıyla ön direğe orta yükseklikte vurup kurtarış girişiminde geç kalan Bizot'u mağlup ediyor

    19' - Kvaratskhelia, Doué'ye servis yapıyor, onun bir savunmacıya çarpan şutu Bizot tarafından kurtarılıyor

    13' - Kamara'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurduğu şut az farkla dışarı gidiyor

    11' - Vitinha'nın uzaktan şutu çok farklı şekilde auta gidiyor

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  • MAÇ KAĞIDI

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitina, Zaire-Emery; Akliouche, Doué, Kvaratskhelia. Tek. Dir.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo. Tek. Dir.: Emery


    HAKEM: Artan (Somali)

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