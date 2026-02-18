UEFA, Real Madrid yıldızı Vinicius Jr'ın Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretle suçlamasının ardından soruşturma başlattığını doğruladı

Vinicius, attığı golü kutlarken Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Takımlar Benfica'nın tekrar orta sahaya çıkması için hazırlanırken Vinicius hakeme koştu ve Portekiz kulübünün oyuncusu Prestianni'yi ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı. Hakem Francois Letexier bunun üzerine UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünün ilk aşamasını devreye soktu.

Madridli yıldızlar gözle görülür şekilde öfkeliydi ve Kylian Mbappe'nin, önlem alınmazsa maçın iptal edilmesi için çağrıda bulunduğu bildirildi. Olayı değerlendiren Mbappe, sahada gördüklerini sert bir şekilde eleştirdi. "Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu var, adını söylemek istemiyorum çünkü adının anılmayı hak etmiyor, kötü konuşmaya başladı" dedi. "Sonra formasını buraya kadar çekti [ağzını kapattı] ve Vini'nin maymun olduğunu beş kez söyledi. Ben duydum. Benfica oyuncularından da duyanlar var.

"Bu oyuncu [Prestianni] bu turnuvada oynamayı hak etmiyor. Gençlere en iyi örneği vermeliyiz, bunu görmezden gelirsek, futbolun değerleri hiçbir işe yaramaz, inandığımız her şey boşa gider. Bir şeyler yapmalıyız."