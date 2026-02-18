Getty Images Sport
UEFA, Real Madrid yıldızı Vinicius Jr'ın Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretle suçlamasının ardından soruşturma başlattığını doğruladı
Vinicius Jr ve Mbappe tacize karşı seslerini yükseltiyor
Vinicius, attığı golü kutlarken Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Takımlar Benfica'nın tekrar orta sahaya çıkması için hazırlanırken Vinicius hakeme koştu ve Portekiz kulübünün oyuncusu Prestianni'yi ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı. Hakem Francois Letexier bunun üzerine UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünün ilk aşamasını devreye soktu.
Madridli yıldızlar gözle görülür şekilde öfkeliydi ve Kylian Mbappe'nin, önlem alınmazsa maçın iptal edilmesi için çağrıda bulunduğu bildirildi. Olayı değerlendiren Mbappe, sahada gördüklerini sert bir şekilde eleştirdi. "Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu var, adını söylemek istemiyorum çünkü adının anılmayı hak etmiyor, kötü konuşmaya başladı" dedi. "Sonra formasını buraya kadar çekti [ağzını kapattı] ve Vini'nin maymun olduğunu beş kez söyledi. Ben duydum. Benfica oyuncularından da duyanlar var.
"Bu oyuncu [Prestianni] bu turnuvada oynamayı hak etmiyor. Gençlere en iyi örneği vermeliyiz, bunu görmezden gelirsek, futbolun değerleri hiçbir işe yaramaz, inandığımız her şey boşa gider. Bir şeyler yapmalıyız."
UEFA'nın açıklaması neydi?
UEFA Çarşamba günü, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını doğruladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "17 Şubat 2026 tarihinde Club Benfica ile Real Madrid CF arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında ayrımcı davranışlarda bulunulduğu iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı.
Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır."
Prestianni, UEFA'nın görüntüleri incelerken iddiaları reddediyor
19 yaşındaki Prestianni ise sosyal medyada bu suçlamaları şiddetle reddederek, Real Madrid tarafının kendisini yanlış tanıttığını iddia etti. Benfica'nın genç oyuncusu, maçın heyecanı sırasında dilsel bir yanlış anlaşılma olduğunu ısrarla savundu. "Vinicius Jr.'a hiçbir şekilde ırkçı hakaretlerde bulunmadım, maalesef o duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım" diye yazdı.
Avrupa'daki kariyeri boyunca sık sık ırkçı tacizin hedefi olan Vinicius, hem oyuncuya hem de sporcuları korumak için oluşturulan mevcut sistemlere olan hayal kırıklığını dile getirdi. Brezilyalı forvet, sert ve güçlü bir açıklamada, tacizcilerin korkaklıklarını vurguladı. "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır ve ne kadar zayıf olduklarını göstermek için ağızlarını formalarıyla kapatmak zorundadırlar" dedi. "Üstelik, onları cezalandırması gerekenler tarafından korunuyorlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya ailemin hayatında yeni bir şey değil. Nedenini anlamadan gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Protokol neredeyse hiç uygulanmadı ve işe yaramadı. Özellikle büyük bir zaferden sonra bu tür durumlara karışmak hoşuma gitmiyor, ama gerekli."
Mourinho, stadyumdaki kaosun ortasında saha kenarı yasağıyla karşı karşıya
Soruşturma sadece oyuncular arasındaki tartışma ile sınırlı değil; UEFA, Benfica taraftarlarının attığı nesneleri de inceliyor. Bu nesnelerden biri, Vinicius'un golünün ardından yaşanan kaos sırasında oyuncuyu vurmuştu. Dramaya bir de eski Madrid teknik direktörü ve şu anki Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sırasında hakemlere itiraz ettiği için oyundan atılması eklendi. "Resmi maç raporları inceleniyor. Olaylar rapor edildiğinde, prosedürler başlatılır ve disiplin cezaları verilirse, bunlar UEFA'nın web sitesinde duyurulur" dedi. Sonuç olarak, Mourinho Santiago Bernabeu'daki rövanş maçında saha kenarında yer alamayacak ve takımı, kritik öneme sahip eleme maçında liderinden yoksun kalacak.
Benfica'ya disiplin cezaları kapıda
Soruşturma sonucunda Prestianni'nin ayrımcı davranışta bulunduğu tespit edilirse, ırkçılığı düzenleyen UEFA'nın 14. maddesi uyarınca önemli bir maç cezası ile karşı karşıya kalacak. Benfica kulübü de Madrid oyuncularına atılan nesneler nedeniyle stadyumun kısmen veya tamamen kapatılması da dahil olmak üzere yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Portekiz devi, İspanya'nın başkentine yapacağı seyahate hazırlanırken yoğun bir inceleme altında olacak. Madrid, Bernabeu'ya küçük bir avantajla dönerken, maçın sportif yönüne odaklanmaya devam ediyor, ancak bu olayın gölgesi, bu yüksek riskli Avrupa karşılaşmasının ikinci ayağına kadar süren hazırlık sürecini kesinlikle domine edecek.
Real Madrid yönetiminin Vinicius Jr'a tam destek verdiği bildirilirken, Benfica ise oyuncusunun olaylarla ilgili versiyonunu savunmaya devam ediyor. Etik müfettişi kanıtları toplarken, Madrid'deki rövanş maçı duygusal bir atmosferde geçecek gibi görünüyor ve her iki takımın ve yönetim organının, Şampiyonlar Ligi'nin son zamanlardaki en tartışmalı gecelerinden birinin yansımalarını nasıl ele alacağına tüm dikkatler çevrilmiş durumda.
