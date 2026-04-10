UEFA'nın itirazının ardından Barcelona'nın tek seçeneği

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid karşısında lehine bir penaltı kararı verilmemesi nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulundu.
Barça, şikayetinde hakem performansına ilişkin soruşturma açılmasını ve saha hakemi ile video hakem arasındaki görüşmelere erişim sağlanmasını talep etti.
"Mundo Deportivo" gazetesi, bu tür bir emsalin bulunmaması nedeniyle UEFA'nın bu kayıtları Barcelona'ya teslim etmesinin tamamen imkansız olduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte, Barcelona'nın tek seçeneği, kayıtları doğrudan dinlemek için Nyon'daki UEFA merkezine gitmek olabilir. Bu, İspanya'da da geçerli bir uygulamadır; burada Hakem Komitesi, kulüplere kayıtları yayınlamadan kendi merkezinde dinleme imkanı sunmaktadır.
