UEFA'nın itirazının ardından Barcelona'nın tek seçeneği

Rumen hakem Stefan Kovac'a ceza verilip verilmeyeceği konusuna gelince, raporda bunun saha içindeki durumu nasıl yorumladığına bağlı olduğu belirtildi; bu durum disiplin cezası uygulanması için yeterli bir neden olarak görülmeyebilir. Aynı durum, VAR sisteminin devreye girmemesi için de geçerlidir.

Tartışmalara rağmen, üç Avrupa kulüp turnuvasının finalini yöneten Rumen hakemin, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi yarı finallerinden birinde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği sorusu hala gündemde.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.

Barcelona, 44. dakikada Pau Cubarsi'nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.

Barcelona ve Atlético Madrid arasındaki maç, önümüzdeki Salı günü, Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak çeyrek final rövanşında yeniden sahneye çıkacak.

