Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Çeviri:

UEFA'nın itirazının ardından Barcelona'nın tek seçeneği

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
İspanya

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid karşısında lehine bir penaltı kararı verilmemesi nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulundu.

Barça, şikayetinde hakem performansına ilişkin soruşturma açılmasını ve saha hakemi ile video hakem arasındaki görüşmelere erişim sağlanmasını talep etti. 

"Mundo Deportivo" gazetesi, bu tür bir emsalin bulunmaması nedeniyle UEFA'nın bu kayıtları Barcelona'ya teslim etmesinin tamamen imkansız olduğunu ortaya koydu. 

Bununla birlikte, Barcelona'nın tek seçeneği, kayıtları doğrudan dinlemek için Nyon'daki UEFA merkezine gitmek olabilir. Bu, İspanya'da da geçerli bir uygulamadır; burada Hakem Komitesi, kulüplere kayıtları yayınlamadan kendi merkezinde dinleme imkanı sunmaktadır.

Ayrıca okuyun

  UEFA, hakem Kovač'ı cezalandıracak mı?

    UEFA, hakem Kovač'ı cezalandıracak mı?

    Rumen hakem Stefan Kovac'a ceza verilip verilmeyeceği konusuna gelince, raporda bunun saha içindeki durumu nasıl yorumladığına bağlı olduğu belirtildi; bu durum disiplin cezası uygulanması için yeterli bir neden olarak görülmeyebilir. Aynı durum, VAR sisteminin devreye girmemesi için de geçerlidir.

    Tartışmalara rağmen, üç Avrupa kulüp turnuvasının finalini yöneten Rumen hakemin, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi yarı finallerinden birinde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği sorusu hala gündemde.

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.

    Barcelona, 44. dakikada Pau Cubarsi'nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.

    Barcelona ve Atlético Madrid arasındaki maç, önümüzdeki Salı günü, Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak çeyrek final rövanşında yeniden sahneye çıkacak.

    Ayrıca okuyun

    • Reklam
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM