UEFA, Bodo/Glimt'in sahası hakkındaki şikayeti görmezden gelince Inter öfkelendi; Lautaro Martinez, Şampiyonlar Ligi yenilgisinde sakatlandı
Nerazzurri, suni çim üzerinde öfkesini dışa vuruyor
Inter'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kuzey Kutup Dairesi'ne yaptığı seyahat, sadece 3-1'lik hayal kırıklığı yaratan ilk maç skoru ile sonuçlanmadı. Gazzetta'ya göre, İtalyan devi Bodo/Glimt'in sağladığı suni zeminle memnun kalmadı.
Bu hayal kırıklığının kaynağı, Aspmyra Stadion'da maç öncesi yapılan hazırlıklardan kaynaklanıyor. Saha görevlileri, ağır makineler kullanarak büyük kar yığınlarını temizlemek zorunda kaldı ve Inter, bu işlemin sahada tehlikeli çukurlar ve tümsekler bıraktığını iddia ediyor. Son dakikada kenarlarda onarımlar yapılmasına rağmen, Nerazzurri, düz olmayan suni çim üzerinde yıldız oyuncularının güvenliğinden endişe duyarak, maç başlamadan önce UEFA delegelerine gayri resmi olarak endişelerini dile getirmişti.
Kulübün endişeleri 60. dakikada kaptaj Lautaro'nun hareket sırasında baldırında keskin bir ağrı hissederek hemen oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla gerçek oldu. Arjantinli oyuncunun oyundan çıkmasıyla oluşan taktiksel boşluk, Norveçli ev sahibi takımın arka arkaya iki gol atmasına olanak sağladı. Inter, Piotr Zielinski'nin de bu zorlu karşılaşmanın ardından tıbbi muayeneye ihtiyaç duyması nedeniyle ikinci maçta aşması gereken büyük bir engelle karşı karşıya.
Sakatlık krizi Inter'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor
Martinez'in kaybı, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi'nin zaten eksik olduğu kadro için felaket bir darbe oldu. Inter, Arjantinli oyuncunun sakatlığı UEFA masasında "kesin kanıt" olarak değerlendiriyor ve bu durumun, sahanın yüksek riskli bir kıtasal maç için uygun olmadığını kanıtladığını düşünüyor. Finansal riskler çok büyük; San Siro'da mağlubiyeti telafi edemezse, kulüp tahmini 11 milyon avroluk eleme gelirinden mahrum kalacak ve bu rakam yönetim kurulu için büyük bir yük olacak.
Yenilgi kendisi de kabul edilmesi zor bir durum olsa da, Inter kampındaki öfke daha çok oyuncuların sağlığıyla ilgili. Kulüp, sakatlık riskinin tamamen öngörülebilir olduğunu ve teknik futboldan çok ev sahibi takımın "kaymaya" alışkın olduğu bir zeminde oynamaya zorlanarak haksız bir şekilde cezalandırıldıklarını düşünüyor. Malpensa'ya dönüş uçağındaki atmosferin, artan sakatlık listesiyle meşgul olan takımın yüzündeki kasvetli ifadelerle tanımlandığı belirtiliyor.
Mücadele artık karlı Norveç'ten Nyon'un idari koridorlarına taşındı. Inter, UEFA'dan eleme turu maçlarına ev sahipliği yapmak için gerekli standartları yeniden değerlendirmesini talep ederek hesap sorulmasını istiyor. İkinci maç yaklaşırken, Nerazzurri, "Bodo felaketi"nin tüm sezonlarını belirlememesini sağlamak için çaresiz durumda, ancak takımın sembolü olan kaptanının muhtemel yokluğu, geri dönüş görevini çok daha zor hale getiriyor.
Chivu, sahayı "tamamen mazeret" olarak kullanmayı reddediyor
Inter teknik direktörü Cristian Chivu, maçın bitiş düdüğünün ardından medyaya sert bir tonla seslendi ve taktiksel hayal kırıklığını koşullar konusundaki öfkesiyle dengelemeye çalıştı. "[Bodo/Glimt] bu sahaya daha alışkın, bu bir mazeret değil" dedi.
Yine de, iki takım İtalya'da tekrar karşılaştığında bu farkı kapatabileceğinden emin olduğunu belirterek, "Onlar yetenekli ve kaliteli çok güçlü bir takım ve bu sahada oynamaya alışkınlar – muhtemelen bizden çok daha fazla... Skor 1-1 iken, ikinci yarının başında daha iyi değerlendirebileceğimiz belirleyici bir şansımız vardı. Hemen ardından, sadece üç dakika sonra, en güçlü olduklarını bildiğimiz bir noktadan iki aynı gol yedik."
Sakatlık endişeleri: Lautaro'nun durumu
Lautaro, yaralanmasının derecesini belirlemek için kapsamlı teşhis testlerine tabi tutulacak. Kulüp, Arjantinli oyuncunun durumundan son derece endişeli, çünkü onun varlığı önümüzdeki aylarda kulübün ulusal ve Avrupa'daki hedefleri için çok önemli görülüyor.
Chivu, "Sanırım sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacak" diyerek, forvetin Cumartesi günü Lecce ile oynanacak Serie A maçını kaçıracağını ima etti.
