UEFA, Bodo/Glimt'in sahası hakkındaki şikayeti görmezden gelince Inter öfkelendi; Lautaro Martinez, Şampiyonlar Ligi yenilgisinde sakatlandı

Martinez'in kaybı, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi'nin zaten eksik olduğu kadro için felaket bir darbe oldu. Inter, Arjantinli oyuncunun sakatlığı UEFA masasında "kesin kanıt" olarak değerlendiriyor ve bu durumun, sahanın yüksek riskli bir kıtasal maç için uygun olmadığını kanıtladığını düşünüyor. Finansal riskler çok büyük; San Siro'da mağlubiyeti telafi edemezse, kulüp tahmini 11 milyon avroluk eleme gelirinden mahrum kalacak ve bu rakam yönetim kurulu için büyük bir yük olacak.

Yenilgi kendisi de kabul edilmesi zor bir durum olsa da, Inter kampındaki öfke daha çok oyuncuların sağlığıyla ilgili. Kulüp, sakatlık riskinin tamamen öngörülebilir olduğunu ve teknik futboldan çok ev sahibi takımın "kaymaya" alışkın olduğu bir zeminde oynamaya zorlanarak haksız bir şekilde cezalandırıldıklarını düşünüyor. Malpensa'ya dönüş uçağındaki atmosferin, artan sakatlık listesiyle meşgul olan takımın yüzündeki kasvetli ifadelerle tanımlandığı belirtiliyor.

Mücadele artık karlı Norveç'ten Nyon'un idari koridorlarına taşındı. Inter, UEFA'dan eleme turu maçlarına ev sahipliği yapmak için gerekli standartları yeniden değerlendirmesini talep ederek hesap sorulmasını istiyor. İkinci maç yaklaşırken, Nerazzurri, "Bodo felaketi"nin tüm sezonlarını belirlememesini sağlamak için çaresiz durumda, ancak takımın sembolü olan kaptanının muhtemel yokluğu, geri dönüş görevini çok daha zor hale getiriyor.