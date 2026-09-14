Friuli ekibinin resmi internet sitesinde yer aldığı üzere: "Udinese Calcio, bugün Jakub Piotrowski'nin atriyal flutter tedavisi için kardiyak ablasyon operasyonu geçirdiğini açıkladı. San Donato Milanese'deki IRCCS Policlinico San Donato'da Profesörler Fiorenzo Gaita ve Carlo Pappone tarafından gerçekleştirilen operasyonun tamamen başarılı geçtiği bildirildi".
Getty Images
Çeviri:
Udinese, Piotrowski’nin ameliyatı başarılı geçti: sağlık raporu
Ve son olarak: "Futbolcu, kısa bir dinlenme ve takip sürecinin ardından düzenli antrenmanlara kademeli olarak yeniden başlayabilecek. Rekabetçi faaliyetlere dönüş süresi, klinik ve fonksiyonel gelişime göre sağlık ekibi tarafından belirlenecek".
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun