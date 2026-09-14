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Piotrowski UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Udinese, Piotrowski’nin ameliyatı başarılı geçti: sağlık raporu

Udinese
J. Piotrowski

Polonyalı oyuncuya kalp ablasyonu uygulanacak

Friuli ekibinin resmi internet sitesinde yer aldığı üzere: "Udinese Calcio, bugün Jakub Piotrowski'nin atriyal flutter tedavisi için kardiyak ablasyon operasyonu geçirdiğini açıkladı. San Donato Milanese'deki IRCCS Policlinico San Donato'da Profesörler Fiorenzo Gaita ve Carlo Pappone tarafından gerçekleştirilen operasyonun tamamen başarılı geçtiği bildirildi".

  • Ve son olarak: "Futbolcu, kısa bir dinlenme ve takip sürecinin ardından düzenli antrenmanlara kademeli olarak yeniden başlayabilecek. Rekabetçi faaliyetlere dönüş süresi, klinik ve fonksiyonel gelişime göre sağlık ekibi tarafından belirlenecek".

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