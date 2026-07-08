Udinese, Athletic Bilbao'dan Unai Gomez'in transferi resmen açıklandı





"Baskların azmi ve karakteri, tipik İspanyol nitelikleri ve çok yönlülüğü: Bianconeri’nin yeni orta saha oyuncusu Unai Gomez, tüm bunlar ve çok daha fazlasıdır. 2003 doğumlu oyuncu, resmi olarak Udinese’nin bir futbolcusu oldu ve 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Gomez, İber futbolunun tarihi kulüplerinden ve büyük bir yetenek yuvası olan Athletic’ten geliyor. Modern bir orta saha oyuncusu olan Gomez, doğuştan golcü yeteneğine ve asist yapma özelliklerine sahip; en önemlisi de orta sahanın her pozisyonunda oynayabilmesini sağlayan olağanüstü çok yönlülüğe sahip: ofansif orta saha, orta sahanın kalbi ve hatta tüm hücum hattında hareket edebilen bir forvet olarak bile görev alabiliyor.

Unai, 25 Mayıs 2003 tarihinde Bask Bölgesi’ndeki Bermeo’da dünyaya geldi. Futbola memleketindeki takımda başladı, ancak 10 yaşında Athletic’in altyapısına katılarak bu tarihi Bask kulübünün gençlik kademelerinde yetişmeye başladı. Bu süreç, 2016'dan 2019'a kadar 3 yıl boyunca kesintiye uğradı; Gomez, Bilbao'ya dönmeden önce Danok Bat'a transfer oldu. Profesyonel olarak ilk maçına 21/22 sezonunda Tercera Division'da Baskonia formasıyla çıktı. Ertesi sezon kiralık döneminden geri döndü ve Athletic’in ikinci takımında 34 maça çıkarak 2 gol attı; bu arada birinci takımla da düzenli olarak antrenman yapıyordu. Bilbao’nun “A takımı”na kesin geçişi bir sonraki yıl gerçekleşti ve Gomez hemen başrolü üstlendi: Takımının kazandığı Copa del Rey’de 8, La Liga’da ise 25 maçta forma giyip 2 gol attı. Performansındaki istikrar ve süreklilik, 24/25 sezonunda Supercopa’da 1, Copa del Rey’de 1 ve özellikle de Avrupa Ligi’nde 13 maçta 1 gol, La Liga’da ise 32 maçta 1 gol atarak teyit edildi. Bu trend, son sezonda da devam etti; Şampiyonlar Ligi’nde 7, La Liga’da 26 (1 gol), Copa del Rey’de 3 (1 gol) ve Süper Kupa’da 1 maçta forma giydi.

Athletic formasıyla toplamda tüm turnuvalarda 117 maça çıktı ve 6 gol attı. Ayrıca İspanya 21 yaş altı milli takımında da bir kez forma giydi. "Ongi etorria, Unai!"