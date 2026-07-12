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Uçurumun eşiğinde… Arjantin, kahramanlık gösterisiyle hayatta kalmaya devam edebilecek mi?

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
L. Scaloni
L. Messi
Arjantin
İsviçre
ABD
İngiltere

Messi’nin takım arkadaşları büyük zorluklarla karşı karşıya

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, uzatmaların ardından İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda yoluna devam etti ve Dünya Kupası’nda üst üste üçüncü kez yarı finale yükseldi.

Ancak, tur atlamasına rağmen, son şampiyon, Katar Dünya Kupası’nda hakimiyet kurduğu dönemdeki performansından uzak görünerek, seviyesiyle ilgili pek çok soru işareti bıraktı.

Arjantin, bir kez daha şampiyon karakterine ve en zor koşullarda bile ayakta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı; ancak fiziksel yorgunluk ve takım performansındaki düşüş, İngiltere ile oynanacak heyecanla beklenen maç öncesinde şüpheleri artırıyor.

  • Kahramanın kişiliği Scaloni’yi kurtardı

    İsviçre karşısında Arjantin, eleme turlarında yaşadığı senaryoyu tekrarladı; maç boyunca zorlanmasına rağmen uzatmalarda turu garantiledi. Takım en iyi performansını sergilemese de, son anlara kadar pes etmemeyi başaran büyük bir mücadele ruhu gösterdi; bu da son yıllarda Scaloni'nin takımını karakterize eden bir özellik. 

    Ancak bunun karşılığında bazı eksiklikler yeniden ortaya çıktı; bunların başında bariz fiziksel düşüş ve maçın gidişatını kontrol altına almadaki zorluk geliyor.

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  • Messi maçı başlattı... Ardından Arjantin kontrolü kaybetti

    Arjantin maça mükemmel bir başlangıç yaptı; Lionel Messi’nin köşe vuruşundan Alexis McAllister topu ağlara gönderdi. Erken öne geçmesine rağmen, son şampiyon, top hakimiyeti ve pas oyununa dayalı alışılagelmiş oyun tarzını sahaya yansıtamadı; aksine topu İsviçre'ye bıraktı ve uzun paslar ile kontra ataklara yöneldi, oyunun temposunu düşürerek skoru korumaya çalıştı.

    İkinci yarıda İsviçre’nin baskısı arttı ve Ndoye beraberlik golünü attı; Globo’nun analizine göre Arjantin, maçın en zorlu dönemlerinden birini yaşadı.

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  • Heyecan verici bir maç... ve farkı yaratan oyuncu değişiklikleri

    Maçın gidişatı, video yardım sistemi (VAR) incelemesinin ardından hile yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gören Breel Embolo’nun oyundan atılmasıyla değişti; bu karar Arjantin’e sayısal üstünlük sağladı.

    Buna rağmen Scaloni'nin takımı, normal süre içinde sayısal üstünlüğü değerlendiremedi ve eleme turlarında üçüncü kez uzatmalara gitmek zorunda kaldı.

    Bu noktada oyuncu değişiklikleri belirleyici bir rol oynadı; Scaloni, Julian Alvarez’in galibiyet golünü hazırlayan Flaco López’i oyuna sokarak, Arjantin milli takımının bu yolculuğunda yedek kulübesinin etkisini bir kez daha ortaya koydu.

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  • Yorgunluk... İngiltere maçı öncesindeki en büyük zorluk

    Eleme turunu geçmesine rağmen Arjantin, artık geçmiş yıllarda gösterdiği güçte olmadığı izlenimini açıkça bıraktı.

    Çoğu oyuncuda yorgunluk belirgindi; takım, en iyi seçenek olmadığı durumlarda bile giderek daha fazla Messi’ye güvenmeye başladı; bu da diğer hücum seçeneklerinin zayıfladığını gösteriyor.

    Scaloni, yarı finalde İngiltere ile karşılaşmadan önce hızlı çözümler bulmak zorunda kaldı; zira sadece mücadele ruhuna güvenmeye devam etmek, birinci sınıf takımlar karşısında yeterli olmayabilir.

    Asıl soru ise şu: Arjantin, kahramanlık ruhuyla hayatta kalmaya devam edebilecek mi?

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