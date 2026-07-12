Uçurumun eşiğinde… Arjantin, kahramanlık gösterisiyle hayatta kalmaya devam edebilecek mi?

İsviçre karşısında Arjantin, eleme turlarında yaşadığı senaryoyu tekrarladı; maç boyunca zorlanmasına rağmen uzatmalarda turu garantiledi. Takım en iyi performansını sergilemese de, son anlara kadar pes etmemeyi başaran büyük bir mücadele ruhu gösterdi; bu da son yıllarda Scaloni'nin takımını karakterize eden bir özellik.

Ancak bunun karşılığında bazı eksiklikler yeniden ortaya çıktı; bunların başında bariz fiziksel düşüş ve maçın gidişatını kontrol altına almadaki zorluk geliyor.

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