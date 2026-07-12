Uçurumun eşiğinde… Arjantin, kahramanlık gösterisiyle hayatta kalmaya devam edebilecek mi?

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, uzatmaların ardından İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda yoluna devam etti ve Dünya Kupası’nda üst üste üçüncü kez yarı finale yükseldi.
Ancak, tur atlamasına rağmen, son şampiyon, Katar Dünya Kupası’nda hakimiyet kurduğu dönemdeki performansından uzak görünerek, seviyesiyle ilgili pek çok soru işareti bıraktı.
Arjantin, bir kez daha şampiyon karakterine ve en zor koşullarda bile ayakta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı; ancak fiziksel yorgunluk ve takım performansındaki düşüş, İngiltere ile oynanacak heyecanla beklenen maç öncesinde şüpheleri artırıyor.