Çeviri:
Üçüncü seferde şanslı mı olacak? Brighton, iki teklifi reddedildikten sonra Bundesliga'nın yükselen yıldızı Said El Mala için resmi teklifte bulundu
Kalıcı bir arayış
İngiliz kulübünün ilgisi yeni bir şey değil. Brighton, geçen yaz El Mala'ya zaten ilgi duyuyordu, ancak bu sezonki hızlı yükselişinin ardından ilgileri daha da yoğunlaştı.
Ocak ayında, Premier League ekibinin toplam 30 milyon avroya varan bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi. Bu rakam, oyuncunun mevcut sezonun geri kalanında Almanya'da kiralık olarak kalmasını sağlayacaktı. Ancak Köln yönetimi kararlı durdu ve sportif direktör Thomas Kessler, İngiltere'den gelen cazip teklifi reddederek adından söz ettirdi.
Reddedilen mega teklifin ayrıntıları
Sky Sport'a göre, Brighton'ın Ocak ayındaki ilk hamlesi önemliydi ve yaklaşık 25-26 milyon avroluk garantili transfer ücreti içeriyordu. Anlaşma ayrıca yüzde 10'luk bir satış maddesi de içeriyordu ve El Mala'nın Premier Lig'de sezon başına 3,5 milyon avroya kadar brüt maaş almasını öngörüyordu. Eşsiz bir gelişme olarak, Seagulls şu anda Köln'ün yedek takımında oynayan kardeşi Malek'i de transfer etmek istedi, ancak Kessler, takımın küme düşme mücadelesinde kadroyu karıştırmamak için görüşmelere girmeyi reddetti.
Kessler, genç oyuncuyu takımda tutmak istediğini açıkça dile getirerek, "Kural olarak, bu tür spekülasyonlar hakkında ayrıntılı yorum yapmam. Bizim için önemli olan, Said'in kısa sürede çok olumlu bir ilerleme kaydetmiş olması ve performansıyla şu ana kadar sezonumuza önemli katkılar sağlamış olması. Onu yakından desteklemek, ona istikrar sağlamak ve sezonun ikinci yarısında da bize yardımcı olmaya devam etmesi için birlikte sonraki adımları atmak bizim için önemli" dedi.
Perde arkasında gerginlik artıyor
Kulüp kamuoyu önünde meydan okurcasına davranmaya devam ederken, oyuncunun Domstadt'taki durumu giderek karmaşıklaşıyor. El Mala ile baş antrenör Lukas Kwasniok arasındaki gerginliği, kamuoyuna yapılan açıklamalar ve ilk on birde yer bulamaması gibi küçük sorunların körüklediği söyleniyor. Bu sezon yedi gol ve üç asistle katkı sağlayan kanat oyuncusu, Bundesliga'da oynadığı 22 maçın 13'ünde yedek olarak kullanıldı. Bu durumun, Krefeld doğumlu yetenekli oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattığı ve yeni bir meydan okuma arayışına ittiği bildiriliyor.
Oyuncunun uzun vadeli taahhüdüne değinen Kessler, kulübün Said'i 2030 yılına kadar serbest kalma maddesi olmadan uzun vadeli bir sözleşmeyle kasıtlı olarak bağladığını belirtti. Kessler, "Sezon öncesinde Said'i kasıtlı olarak uzun vadeli olarak kulübe bağladık, çünkü onun gelişiminden eminiz ve onun için net bir planımız var. Aynı zamanda, piyasa ile ilgili konuları ele almak da işimizin bir parçası. Bunu ciddiyetle ve gerekli sakinlikle yapıyoruz. Bizim için odak noktası, Said'in spor konseptimizin önemli bir parçası olması ve FC Koln ile yoluna devam etmesini bekliyoruz."
Brighton, Avrupa devleriyle rekabet ediyor
Resmi teklif olmasına rağmen, Brighton şu anda hızlı bir karar alınması için baskı yapıyor, çünkü kanat oyuncusunun fiyatının yaz aylarında 40 milyon avroya kadar çıkabileceğinden korkuyorlar. Alman kulübünde, özellikle de yerli dev Bayern Münih'ten, bir sonraki transfer döneminde daha da cazip teklifler gelebileceği yönünde bir algı var. Rekor şampiyonu kulübün, Luis Díaz'ın uzun vadeli yedeği olarak El Mala'yı yakından takip ettiği bildiriliyor, bu da Brighton'ın kaybeden taraf olmamak için hızlı hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Bu yaz, bu hikaye dramatik bir sonla bitecek gibi görünüyor. El Mala'nın Kwasniok yönetiminde oyun süresi konusunda durumu düzelmezse, forvetin transfer için baskı yapması bekleniyor. İngiltere'ye giderse de Bundesliga'da kalırsa da, Köln'ün kararlılığı bir kez daha sınanacak. Brighton hamlesini yaptı, ancak dünyanın en büyük kulüpleri izlerken, Almanya'nın en parlak gelecek vaat eden oyuncularından biri için yarış daha yeni başlıyor.
