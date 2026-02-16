Üçüncü seferde şanslı mı olacak? Brighton, iki teklifi reddedildikten sonra Bundesliga'nın yükselen yıldızı Said El Mala için resmi teklifte bulundu

İngiliz kulübünün ilgisi yeni bir şey değil. Brighton, geçen yaz El Mala'ya zaten ilgi duyuyordu, ancak bu sezonki hızlı yükselişinin ardından ilgileri daha da yoğunlaştı.

Ocak ayında, Premier League ekibinin toplam 30 milyon avroya varan bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi. Bu rakam, oyuncunun mevcut sezonun geri kalanında Almanya'da kiralık olarak kalmasını sağlayacaktı. Ancak Köln yönetimi kararlı durdu ve sportif direktör Thomas Kessler, İngiltere'den gelen cazip teklifi reddederek adından söz ettirdi.