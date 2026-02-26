"Uçakta Love Island izliyorum!" - Lionesses'ın yeni oyuncusu Poppy Pattinson, İngiltere A Milli Takımı'na ilk kez davet edildikten sonra Sarina Wiegman'ın çağrısını neden kaçırdığını açıkladı

İngiltere, geçen yaz Euro 2025 zaferinin ardından oynanan hazırlık maçlarında birçok önemli oyuncuyu kaçırdıktan sonra, önümüzdeki hafta oynanacak maçlar için birçok oyuncuyu geri kazanmayı başardı. Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton, geçen yıl Lionesses'in son iki maçını kaçıran ve Dünya Kupası eleme kampanyasına başlarken takıma geri dönebilecek oyuncular arasında yer alıyor, ancak haberler tamamen iyi değil.

Ella Toone ve Beth Mead'in yanı sıra, Chelsea'nin sol bek oyuncusu Niamh Charles da sahalardan uzak kalmaya devam ediyor ve diğer bek oyuncuları Lucy Bronze ve Taylor Hinds da sahalara yeni dönmüş durumda. Wiegman, bu pozisyonu güçlendirmek için Pattinson'ı kadroya dahil etmeye karar verdi, ancak Londra City'nin savunma oyuncusu, şimdi açıkladığı gibi, ilk başta kadroya çağrılmamıştı.