Getty
Çeviri:
"Uçakta Love Island izliyorum!" - Lionesses'ın yeni oyuncusu Poppy Pattinson, İngiltere A Milli Takımı'na ilk kez davet edildikten sonra Sarina Wiegman'ın çağrısını neden kaçırdığını açıkladı
Sakatlıklar devam ediyor: Aslanlar, Dünya Kupası elemelerinde önemli isimleri kaçırıyor
İngiltere, geçen yaz Euro 2025 zaferinin ardından oynanan hazırlık maçlarında birçok önemli oyuncuyu kaçırdıktan sonra, önümüzdeki hafta oynanacak maçlar için birçok oyuncuyu geri kazanmayı başardı. Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton, geçen yıl Lionesses'in son iki maçını kaçıran ve Dünya Kupası eleme kampanyasına başlarken takıma geri dönebilecek oyuncular arasında yer alıyor, ancak haberler tamamen iyi değil.
Ella Toone ve Beth Mead'in yanı sıra, Chelsea'nin sol bek oyuncusu Niamh Charles da sahalardan uzak kalmaya devam ediyor ve diğer bek oyuncuları Lucy Bronze ve Taylor Hinds da sahalara yeni dönmüş durumda. Wiegman, bu pozisyonu güçlendirmek için Pattinson'ı kadroya dahil etmeye karar verdi, ancak Londra City'nin savunma oyuncusu, şimdi açıkladığı gibi, ilk başta kadroya çağrılmamıştı.
- Getty Images
Uçakta Love Island izlemek! Pattinson, Wiegman'ın İngiltere kadrosuna neden çağrılmadı?
Bu hafta, İngiltere milli takımına ilk kez çağrıldıktan sonra gazetecilere konuşan Pattinson'a, haberin geldiği telefon çaldığında nerede olduğu ve ne yaptığı soruldu. "Aslında uçaktaydım" dedi. "Bu konuda herkesin bir hikayesi var gibi geliyor bana, ama ben gerçekten uçaktaydım, bu yüzden aramayı kaçırdım. Uçak indiğinde, kaçırılan aramayı ve Sarina'nın beni aramamı isteyen mesajını gördüm.
"Tabii ki, yanımdaki insanların muhtemelen benim uçakta Love Island izleyerek takıldığımı düşündüklerini tahmin edebilirsiniz. Ve sonra indiğimde, 'Aman Tanrım' dedim. Herkesin uçaktan inmesini beklemek tabii ki gergin bir durumdu. 'Lütfen, hadi, eşyalarını al' diye düşünüyordum, ama sonra havaalanına girdim, onu geri aradım ve çok gurur duydum. Beni tebrik etti ve kampa davet etti."
Tanınmış bir yetenek: Pattinson'ın İngiltere milli takımına ilk kez çağrılma yolu
Pattinson, Wiegman ve ekibi için hiç de bilinmeyen bir isim değil. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin başlarında İngiltere genç milli takımlarında düzenli olarak yer aldı ve 2024'e kadar 23 yaş altı takımında oynadı. Ondan önce de hemen hemen her seviyede milli forma giydi. Ayrıca Kadınlar Süper Ligi'nde düzenli olarak forma giydi. Sunderland'da çıkış yaptıktan sonra genç yaşta Manchester City'ye transfer oldu. Bristol City, Everton ve Brighton'da düzenli olarak forma giydikten sonra London City'ye katıldı.
Charles'ın yokluğu ve Hinds'in son zamanlarda sınırlı sürelerde forma giymesi nedeniyle İngiltere'nin bu kampta sol bek pozisyonunda seçeneklerinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, Wiegman'ın Pattinson'a yönelmesi ve ona yeteneklerini gösterme fırsatı vermesi mantıklıdır. Pattinson, sezonun başında yaşadığı sakatlığın ardından son haftalarda London City'de düzenli olarak ilk 11'de forma giymiştir.
- Getty Images
Pattinson, Lionesses'e ne katabilir? Wiegman, 'gerçekten beğendiği' özellikleri seçiyor.
Wiegman da yılbaşından bu yana Pattinson'ın performansından çok etkilendi ve geçen hafta kadrosunu açıklarken, 25 yaşındaki oyuncunun oyununda beğendiği ve İngiltere'de görmek istediği bazı özellikleri öne çıkardı.
Lionesses'in teknik direktörü, "Onu uzun süredir takip ediyoruz" dedi. "Bir süredir formda, oynuyor ve bence London City Lionesses'ta çok iyi performanslar sergiledi. Sol bek, çok proaktif, tüm kanadı kapsıyor, çok inisiyatif alıyor ve benim de çok beğendiğim bir özelliği, topu aldığında gerçekten ileri oynamak istemesi. Ayrıca çok enerjik."
Pattinson, önümüzdeki hafta alacağı fırsatlarda tüm bunları göstermeye hevesli ve ekliyor: "Bu takımda harika oyuncular olduğunu çok iyi biliyorum ama ben de takıma gücümü katmak istiyorum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Tabii ki bu, ilk adım, kadroya çağrılmak, ama bunun son adım olmasını istemiyorum. Çok şey öğrenmek istiyorum. Takımda bazı büyük ve yetenekli oyuncular var. Etrafımdaki liderlerden öğrenmek ve en önemlisi bundan keyif almak ve sahada gücümü göstermek istiyorum."
Reklam