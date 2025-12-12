Tüyler ürperten Jose Mourinho sözleri! ‘Onun işinin bittiğini düşünenler…’

AFP
Napoli'nin Şampiyonlar Ligi eleme turlarına otomatik olarak katılma umutları, bu hafta Benfica'ya 2-0 yenilmesiyle önemli bir darbe aldı. Bu sonuç, İtalyan ekibinin son 16'ya giden yolunu zorlaştırdı ve lig aşamasının son maç günlerine girerken onları tehlikeli bir duruma soktu. Ancak De Laurentiis, kendi oyuncularını veya teknik direktör Conte'yi eleştirmek yerine, takımının düşüşünün mimarı olan Conte'yi övmeyi tercih etti.
Gazzetta dello Sport Ödülleri töreninde konuşan Napoli başkanı, Mourinho'nun yönettiği bir takıma yenilmenin bir felaket olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. De Laurentiis, uzun zamandır eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörüne hayranlık duyuyor ve bu platformu, 62 yaşındaki teknik direktörün gücünün azaldığını savunan yorumculara ve taraftarlara yanıt vermek için kullandı.
"Her maçı kazanmayı bekleyemeyiz, çünkü Mourinho'yu yenmek kolay değil," dedi De Laurentiis. "Onun işinin bittiğini düşünenler, kazananlara karşı yöneltilen o alışılmış kötülüğü yapıyorlar."
Ne söylendi?
De Laurentiis daha da ileri giderek, Avrupa futbolunun yaşlanan efsanelerine Amerikan sporlarıyla karşılaştırıldığında nasıl davrandığına dair kültürel bir eleştiri sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir zaman geçiren film yapımcısı, Avrupa'da başarılı figürlerin zayıflık belirtileri gösterdikleri anda onları yerle bir etmeyi amaçlayan zehirli bir "kıskançlık" kültürü olduğuna inanıyor.
Mourinho'nun son yıllarda taktik yaklaşımı ve saha kenarındaki davranışları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmasını, Atlantik ötesindeki deneyimli teknik direktörlere ve sporculara gösterilen saygıyla karşılaştırdı.
De Laurentiis, "Amerika'da büyükler avuç içi kadardır," diye savundu. "Avrupa'da ise kıskançlık tarafından gömülürler."
'Bahane gibi geliyor'
Benfica'nın hafta içi İtalyan kulübüne karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından, Conte'nin takımının yavaş performansını yoğun maç takvimine bağlaması ve Benfica'nın Cuma, Napoli'nin ise Pazar günü maç yaptığını belirtmesiyle sert bir tartışma yaşandı.
"Benfica'nın fiziksel olarak daha dinç olduğunu söylemek bir bahane gibi geliyor," diye sert bir şekilde yanıtladı Mourinho. "Maçı iyi yorumladık, [Vangelis] Pavlidis yerine [Franjo] Ivanovic'i forvette oynatmaya karar verdim ve bu da hücum şeklimizi değiştirdi."
Benfica durumları karıştırdı!
De Laurentiis yenilgiyi olgunlukla karşılasa da, sahadaki gerçek Napoli için oldukça vahim. Benfica'ya karşı alınan mağlubiyet, Conte'nin takımının kalan Avrupa maçlarında hata payının çok az olduğu anlamına geliyor. Partenopei bu sezon Avrupa'da altı maçtan sadece iki galibiyet alarak beklentilerin altında kaldı. Bu sonuç onları ligde 23. sıraya yerleştiriyor ve Ocak ayında Kopenhag ve Chelsea'ye karşı oynayacakları son iki maçta tökezlemeleri halinde turnuvadan düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu hafta beş maçlık galibiyet serisinin sona ermesinin ardından Napoli, Pazar günü Udinese deplasmanında oynayacakları Serie A maçıyla hızla toparlanmak zorunda. Ligde AC Milan ile aynı puanda ikinci sırada yer alıyorlar, ancak Milan'ın biraz daha iyi bir gol averajı var. Bu arada, Inter sadece bir puan geride, Roma ise üst üste iki maç kaybettikten sonra dört puan geriye düştü.
Benfica ise daha da zor bir durumda. Napoli'den bir puan geride olan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçını kaybederek umutsuz bir başlangıç yaptıktan sonra play-off sıralamasının hemen dışında yer alıyor. Ocak ayında Juventus ile karşılaşmak üzere İtalya'ya gitmeden önce ve turu Real Madrid ile kendi sahasında oynayacağı maçla tamamlamadan önce hata yapmayı göze alamazlar. Ayrıca, 13 maçın ardından Portekiz Ligi lideri Porto'nun sekiz puan gerisinde oldukları için iç saha durumları da daha iyi olabilirdi.
