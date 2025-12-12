Tüyler ürperten Jose Mourinho sözleri! ‘Onun işinin bittiğini düşünenler…’

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi eleme turlarına otomatik olarak katılma umutları, bu hafta Benfica'ya 2-0 yenilmesiyle önemli bir darbe aldı. Bu sonuç, İtalyan ekibinin son 16'ya giden yolunu zorlaştırdı ve lig aşamasının son maç günlerine girerken onları tehlikeli bir duruma soktu. Ancak De Laurentiis, kendi oyuncularını veya teknik direktör Conte'yi eleştirmek yerine, takımının düşüşünün mimarı olan Conte'yi övmeyi tercih etti.

Gazzetta dello Sport Ödülleri töreninde konuşan Napoli başkanı, Mourinho'nun yönettiği bir takıma yenilmenin bir felaket olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. De Laurentiis, uzun zamandır eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörüne hayranlık duyuyor ve bu platformu, 62 yaşındaki teknik direktörün gücünün azaldığını savunan yorumculara ve taraftarlara yanıt vermek için kullandı.

"Her maçı kazanmayı bekleyemeyiz, çünkü Mourinho'yu yenmek kolay değil," dedi De Laurentiis. "Onun işinin bittiğini düşünenler, kazananlara karşı yöneltilen o alışılmış kötülüğü yapıyorlar."