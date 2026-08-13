Zion Suzuki-Juventus operasyonu artık sona yaklaşmış durumda. Son saatlerdeki bekleyiş, özellikle Japon kalecinin son onayına ve Paris Saint-Germain’in temkinli tutumuna bağlıydı; Aston Villa’ya karşı Avrupa Süper Kupası’nda sahaya çıkan Fransız ekibinde kalecilerden birinin olası sakatlığı, kiralık transferi geçici olarak sekteye uğratabilirdi.





Ancak bu acil durum ortadan kalktı ve PSG, Suzuki’yi Parma’dan bonuslar dahil 36 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıklamaya hazırlanıyor. Kalecinin, transferi tamamlamadan önce sağlık kontrolleri için bugün ile yarın arasında Paris’te olması bekleniyor.





Bu arada oyuncunun Juventus’a verdiği onay belirleyici oldu; bu karar, Paris’teki hiyerarşiyi anlamasının ardından şekillendi: Paris’te Suzuki’nin esas olarak Safonov’un yedeği olması bekleniyordu, Torino’da ise ona başrolde olacağı bir rol teklif edildi. Maaşın Juve ile PSG arasında eşit şekilde paylaşılması beklenirken, oyuncunun teknik gelişimi için de Juventus’a bir ödeme öngörülüyor.







