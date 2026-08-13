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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tuttosport - Suzuki-Juventus: evet geldi, sağlık kontrolleri şimdiden programlandı

Juventus
Transfers
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

Japon kaleci için önce Parma’dan PSG’ye transfer, ardından Juventus’a bir yıllık kiralık geçiş.

Zion Suzuki-Juventus operasyonu artık sona yaklaşmış durumda. Son saatlerdeki bekleyiş, özellikle Japon kalecinin son onayına ve Paris Saint-Germain’in temkinli tutumuna bağlıydı; Aston Villa’ya karşı Avrupa Süper Kupası’nda sahaya çıkan Fransız ekibinde kalecilerden birinin olası sakatlığı, kiralık transferi geçici olarak sekteye uğratabilirdi.


Ancak bu acil durum ortadan kalktı ve PSG, Suzuki’yi Parma’dan bonuslar dahil 36 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıklamaya hazırlanıyor. Kalecinin, transferi tamamlamadan önce sağlık kontrolleri için bugün ile yarın arasında Paris’te olması bekleniyor.


Bu arada oyuncunun Juventus’a verdiği onay belirleyici oldu; bu karar, Paris’teki hiyerarşiyi anlamasının ardından şekillendi: Paris’te Suzuki’nin esas olarak Safonov’un yedeği olması bekleniyordu, Torino’da ise ona başrolde olacağı bir rol teklif edildi. Maaşın Juve ile PSG arasında eşit şekilde paylaşılması beklenirken, oyuncunun teknik gelişimi için de Juventus’a bir ödeme öngörülüyor.



  • Hafta sonunda sağlık kontrolü ve formülasyon

    Fransızlarla süreç tamamlanırken, Tuttosport'un yazdığına göre Suzuki, hafta sonunda J-Medical'daki sağlık kontrolleri ve gelecek hazirana kadar geçerli sözleşmeye imza atmak için Torino'ya uçacak. Satın alma opsiyonu yok; bu, Juventus'un da paylaştığı bir tercih.


    Bunun nedeni ise her şeyden önce stratejik: sınırlı kaynaklar ve hâlâ karşılanması gereken birçok öncelik varken — sol ayaklı stoper, box to box orta saha, fizik gücü yüksek bir forvet ve gerekirse sol bek — Juventus, kaleci için büyük yatırımı ertelemeyi tercih ediyor. Trubin ve Atubolu gibi alternatiflerin maliyeti yüksekken, Vicario ise tam anlamıyla ikna etmiyor.



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  • PEKİ YA GELECEK YIL?

    Suzuki bu nedenle sağlam ve hemen devreye girebilecek bir çözümü temsil ediyor; gelecekte daha elverişli bir transfer dönemi beklenirken. Daha fazla ekonomik imkân ve yapısal müdahalelere daha az ihtiyaç duyan bir kadroyla Juventus, gerekirse Alisson'dan Svilar, Carnesecchi ve Maignan'a kadar en üst düzey kalecilere yönelebilir.


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