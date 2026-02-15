"Tüm bu başarılarımdan gerçekten gurur duyuyorum" - Harry Kane, Bayern Münih'in forveti kariyerinde 500 gol atan ilk İngiliz futbolcu olduktan sonra bir sonraki hedefini açıkladı

Kane, Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olup, takım için 280 kez gol atmıştır. Kuzey Londra'daki ilk günlerinde bir dizi kiralık transfer sırasında 16 kez gol atmıştır. 2023 yılında Allianz Arena'ya transfer olmuştur.

Bavyera'da da etkileyici bireysel performansını sürdürdü ve Bayern formasıyla 131 maçta 126 gol attı. Artık Bundesliga şampiyonu ve ilk kupa zaferini elde etti. Ayrıca iki Altın Ayakkabı ödülü daha kazandı.

Uluslararası düzeyde Kane, İngiltere erkek milli takımının gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu oldu. Three Lions formasıyla 112 maçta 78 gol attı ve Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırması bekleniyor.

Kane, başardığı her şeyden haklı olarak gurur duyuyor. Sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında şunları söyledi: "Kişisel olarak, kariyerimde 500 gole ulaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Tüm bu kilometre taşları benim için gerçekten gurur verici. Bunları içselleştirmeye ve takdir etmeye çalışıyorum. Yıllar boyunca bana yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma, tüm antrenörlere ve tüm personele çok teşekkür ederim."

Kane, kendi zaferinin tadını çıkaran veya şöhretinin arkasına sığınan bir karakter olmamıştır ve gözü şimdiden bir sonraki hedefe çevrilmiştir. Şöyle ekledi: "Her zaman olduğu gibi bir sonraki maçı, bir sonraki golü sabırsızlıkla bekliyoruz ve umarım birkaç gol daha atıp ne kadar ileri gidebileceğimizi görebiliriz. Tüm mesajlar ve destekler için teşekkürler, şimdiden gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum."