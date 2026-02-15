Getty
"Tüm bu başarılarımdan gerçekten gurur duyuyorum" - Harry Kane, Bayern Münih'in forveti kariyerinde 500 gol atan ilk İngiliz futbolcu olduktan sonra bir sonraki hedefini açıkladı
Üretken Kane kariyerinde 500 gole ulaştı
Kane, Bayern'in Werder Bremen'i mağlup ettiği Bundesliga maçında iki gol atarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. İngiltere milli takım oyuncusu, Vincent Kompany'nin takımının 3-0 galibiyetine katkıda bulunarak, takımının Almanya birinci liginde Borussia Dortmund'un altı puan önünde kalmasını sağladı.
Bayern'in korkutucu 9 numarası, penaltı noktasından skoru açtıktan üç dakika sonra ceza sahası dışından attığı isabetli şutla skoru 2-0'a getirdi. Bu gollerle Kane, oldukça dikkat çekici kariyerinde 500 gole ulaştı.
Kane, tarihi bir dönüm noktasına ulaştıktan sonra bir sonraki hedefini belirledi
Kane, Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olup, takım için 280 kez gol atmıştır. Kuzey Londra'daki ilk günlerinde bir dizi kiralık transfer sırasında 16 kez gol atmıştır. 2023 yılında Allianz Arena'ya transfer olmuştur.
Bavyera'da da etkileyici bireysel performansını sürdürdü ve Bayern formasıyla 131 maçta 126 gol attı. Artık Bundesliga şampiyonu ve ilk kupa zaferini elde etti. Ayrıca iki Altın Ayakkabı ödülü daha kazandı.
Uluslararası düzeyde Kane, İngiltere erkek milli takımının gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu oldu. Three Lions formasıyla 112 maçta 78 gol attı ve Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırması bekleniyor.
Kane, başardığı her şeyden haklı olarak gurur duyuyor. Sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında şunları söyledi: "Kişisel olarak, kariyerimde 500 gole ulaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Tüm bu kilometre taşları benim için gerçekten gurur verici. Bunları içselleştirmeye ve takdir etmeye çalışıyorum. Yıllar boyunca bana yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma, tüm antrenörlere ve tüm personele çok teşekkür ederim."
Kane, kendi zaferinin tadını çıkaran veya şöhretinin arkasına sığınan bir karakter olmamıştır ve gözü şimdiden bir sonraki hedefe çevrilmiştir. Şöyle ekledi: "Her zaman olduğu gibi bir sonraki maçı, bir sonraki golü sabırsızlıkla bekliyoruz ve umarım birkaç gol daha atıp ne kadar ileri gidebileceğimizi görebiliriz. Tüm mesajlar ve destekler için teşekkürler, şimdiden gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Kane, kendi neslinin en iyi 9 numarası mı?
Kane, GOAT'lar arasında yerini sağlamlaştırmış olarak kabul ediliyor. Eski Spurs takım arkadaşı Fraizer Campbell, GOAL'a İngiltere kaptanının bu grupta nerede yer aldığını şöyle anlatıyor: "O, en iyilerle aynı seviyede. [Robert] Lewandowski muhtemelen ona benzer bir oyuncu. O da en az onun kadar iyi, hatta belki daha da iyi.
"Bu onun başarısı. Leicester'da Championship'te yedek kulübesinde otururken, dünyanın en iyi 9 numarası haline geldi. Rakamları ve golleri yalan söylemez ve bunu şans eseri başaramazsınız - bu, sıkı çalışma, adanmışlık ve en iyi yaptığınız şeyi yapmaya devam ederek, her hafta gol atarak elde edilir. Bence o kesinlikle tüm zamanların en iyilerinden biri."
Bir başka eski Tottenham takım arkadaşı olan Michel Vorm, GOAL'a Kane'in modern neslin korkutucu forvetleri arasında yerini şöyle anlatmıştı: "Lewandowski ve Harry, [Sergio] Aguero ve [Luis] Suarez'den daha çok aynı tipte oyuncular.
“Bana göre o, Avrupa'nın tüm zamanların en iyi üç forvetinden biri. Hiç şüphe yok. Belki onunla oynadığım ve onu tanıdığım için biraz önyargılıyım, ama o gerçekten harika bir golcü. Lewandowski, Suarez'den daha çok onun tipinde bir oyuncu. Aguero ise biraz daha erken emekli oldu. O da en iyi forvetlerden biriydi. Bana göre Harry en iyi üçte.”
Kane'in geleceği ne olacak? Sözleşme görüşmeleri ve transfer söylentileri
Kane, futbolu bırakmadan önce 1 numaralı pozisyonu garantilemek için kararlı olacak, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceğine dair hiçbir işaret yok. Bayern, 2027'de mevcut sözleşmesi sona erecek olan ve her transfer döneminde serbest kalma maddesi devreye girebileceği için başka bir takıma transfer olacağı söylentileri olan bu önemli oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
