Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Tarih yazan eski İngiltere sağ bekçisi 2026 Dünya Kupası kadrosunu seçti ve kimi 'elediğini' açıkladı

İngiltere, Dünya Kupası elemelerini kolayca geçerek sekiz maçta maksimum puanı topladı ve hiç gol yemedi. Önlerinde daha zorlu mücadeleler var, ancak yıldızlarla dolu kadroda inanç artıyor.

Üç Aslanlar hemen hemen her pozisyonda yetenekli oyunculara sahip ve Tuchel, galibiyet formülünü oluşturmakla görevlendirildi. Tuchel, zaman zaman kadrosunu değiştirerek birçok oyuncuya kendini gösterme fırsatı verdi ve Mart ayında Uruguay ve Japonya ile iki dostluk maçı daha oynayacak. Ardından, Kuzey Amerika'ya giden uçağın 26 koltuğu dağıtılacak.

En zor kararlarından biri, sağ bek pozisyonuna kimi alacağına karar vermek olacak. Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence ve Kyle Walker gibi oyuncular bu pozisyon için yarışıyor.