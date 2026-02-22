Getty/GOAL
Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Tarih yazan eski İngiltere sağ bekçisi 2026 Dünya Kupası kadrosunu seçti ve kimi 'elediğini' açıkladı
İngiltere Dünya Kupası kadrosu: Tuchel zorlu kararlarla karşı karşıya
İngiltere, Dünya Kupası elemelerini kolayca geçerek sekiz maçta maksimum puanı topladı ve hiç gol yemedi. Önlerinde daha zorlu mücadeleler var, ancak yıldızlarla dolu kadroda inanç artıyor.
Üç Aslanlar hemen hemen her pozisyonda yetenekli oyunculara sahip ve Tuchel, galibiyet formülünü oluşturmakla görevlendirildi. Tuchel, zaman zaman kadrosunu değiştirerek birçok oyuncuya kendini gösterme fırsatı verdi ve Mart ayında Uruguay ve Japonya ile iki dostluk maçı daha oynayacak. Ardından, Kuzey Amerika'ya giden uçağın 26 koltuğu dağıtılacak.
En zor kararlarından biri, sağ bek pozisyonuna kimi alacağına karar vermek olacak. Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence ve Kyle Walker gibi oyuncular bu pozisyon için yarışıyor.
İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda sağ bek pozisyonunu kimler doldurmalı?
1978 yılında uluslararası sahneye çıkarak İngiltere'yi temsil eden ilk siyahi futbolcu olan Anderson, kimi seçeceği ve hangi kanıtlanmış oyuncuları geride bırakacağı konusunda hiç şüphesi yok.
Bahis sitesi BetSelect ile birlikte konuşan eski Nottingham Forest ve Arsenal savunma oyuncusu Anderson, GOAL'a şunları söyledi: "Reece James'i sevdiğimi itiraf etmeliyim. O da birkaç pozisyonda oynayabilen bir oyuncu - orta sahada da oynayabilir. Dünya Kupası'na gidecek kadrodan bahsediyorsunuz ve seçim şansım olsaydı muhtemelen onu seçerdim. Wembley'de serbest vuruşla gol attığını gördüm, o gece iyi oynadı. Reece James'i seviyorum. Şu anda Chelsea'nin kaptanı, yani olgunlaştı ve deneyim kazandı.
“Öte yandan, Livramento'yu da seviyorum - genç, gelecek vaat eden, çok atletik. Bu ikisi arasında. Trent tuhaf bir sezon geçirdi, Real Madrid kadrosuna girip çıktı ve istikrarlı bir şekilde oynamadı. Onu elerdim, ama bahsettiğim ikisi orada ya da o civarda olacaklar diye düşünüyorum.”
Maguire'ın Three Lions'ta hala bir rolü var mı?
Arka dörtlüye daha geniş bir bakış açısıyla, Avrupa Kupası şampiyonu Anderson - ki kendisi de futbolcu olarak Manchester United'da oynamıştı - Tuchel'in planlarında 64 kez milli forma giymiş olan stoper Harry Maguire için bir rol bulunabileceğine inanıyor.
Anderson, turnuvalarda ülkesini hiç hayal kırıklığına uğratmamış 32 yaşındaki oyuncu hakkında şunları ekledi: "Michael Carrick gelene kadar çok fazla maç oynamadı, ama takıma girip gerçekten çok iyi iş çıkardı. Sezon sonuna kadar bu formunu sürdürürse, tecrübesi ve bununla birlikte gelen her şey nedeniyle onu kadroda tutmak gerekir."
İngiltere maç programı: Dostluk maçları ve 2026 Dünya Kupası
Tuchel, nihai seçimini yapmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda Dünya Kupası adayıyla görüşme sözü vermişti. Eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü şöyle konuştu: "Şu anda benim görevim, Trent gibi tüm oyuncularla iletişime geçmek. Uzun listemizde yer alan 55, 60 oyuncuya ulaşmak, onlarla iletişim kurmak, neden burada olmadıklarını açıklamak. Onlara ne yapmaları gerektiğini, nerede gelişebileceklerini açıklamak. Bir şeyler yapabilirler mi yoksa bu sadece bir seçim mi? Önümüzdeki haftalarda ve aylarda benim görevim bu.
Telefon görüşmelerinden nefret ediyorum. FaceTime daha iyi. En azından yüz ifadelerini görebilir ve o kişi hakkında bir fikir edinebilirim. Ya da onları ziyaret etmem, antrenmanlarını, antrenman sahalarını ziyaret etmem gerekir.
“Grup ziyaretleri yapabiliriz. Jude [Bellingham] ve Trent'i ziyaret edebiliriz. Kulüpleri ziyaret edebiliriz. Bazılarını arayacağız. Bakalım. Herkese ulaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum, düzenli olarak seçmediğimiz oyunculara bile, onlara durumlarını anlatmak ve dürüst geri bildirim vermek için.”
Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra İngiltere, Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile turnuva öncesi hazırlık maçları oynayacak. 1966'dan bu yana erkekler futbolunda ilk büyük kupa için mücadele, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak maçla başlayacak.
