Trent Alexander-Arnold hala formunda! Real Madrid yıldızı, sakatlıktan döndükten sonra asist yaptı ve Los Blancos La Liga'da zirveye oturdu
Trent'in ani etkisi
Alexander-Arnold, taraftarlara kalitesini hatırlatmak için fazla zaman kaybetmedi. Sağ kanattan hareket eden oyuncu, Gonzalo Garcia'nın Real Sociedad savunmasının arkasına yaptığı erken koşuyu fark etti ve forvetin önüne kıvrımlı bir pas gönderdi. Garcia, topu kaleci Alex Remiro'nun üzerinden geçirmek için hafif bir dokunuş yapması yetti ve Madrid'e erken bir üstünlük sağladı.
Bu, defans oyuncusunun Aralık ayında sakatlık nedeniyle ara verdiği dönemden bu yana ilk kez ilk 11'de yer almasıydı ve pasları, Real Madrid'in en tehlikeli hücum düzenlerinden birini hızla yeniden kurdu. Kylian Mbappe ve Jude Bellingham ilk 11'de yer almasa da, Madrid'in hücumu tehlikeli görünüyordu.
Madrid'de sel kapakları açıldı
Real Sociedad, erken geriye düşmesinin ardından kısa süre içinde toparlandı. Dean Huijsen, Yangel Herrera'ya faul yaptığı için ceza sahası içinde penaltı kararı verildi ve Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek ilk yarının ortasında skoru eşitledi.
Ancak Madrid hızla kontrolü yeniden ele geçirdi. Vinicius Junior, Jon Aramburu tarafından düşürüldükten sonra 25. dakikada penaltı kazandı ve golü attı. Federico Valverde ise altı dakika sonra Remiro'yu geçerek iki gol farkı sağladı.
Ev sahibi takım ikinci yarıda da top hakimiyetini ve sahadaki üstünlüğünü sürdürdü. Vinícius bir penaltı daha atarak sezonun 10. lig golünü kaydetti ve rahat bir galibiyet elde ederek Madrid'i, bir maç eksiği olan Barcelona'nın iki puan önüne taşıdı.
Arbeloa, savunmacının dönüşünü selamlıyor
Maçın ardından, baş antrenör Alvaro Arbeloa, İngiltere milli takım oyuncusunu övgüyle bahsetti.
Arbeloa, "Trent ile yeni bir çığır açtığımız söylenemez" dedi. "Onun oyunu nasıl anladığını, boşlukları nasıl gördüğünü görmek çok hoş bir sürpriz oldu. Bir teknik direktör için, ne istediğini anlayan oyunculara sahip olmak çok önemlidir.
Sadece takımı harekete geçiren paslar değil, ondan istediğimiz her şey."
Arbeloa ayrıca, güçlü bir formda olan rakibe karşı takımın genel hazırlık ve performans seviyesini övdü ve bir başka şampiyonluk kazanma arzusu gösterdikleri için onları takdir etti.
Sırada ne var?
Real Madrid şimdi dikkatini Avrupa'ya çeviriyor ve Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica'yı ağırlayacak. "Lizbon maçını, zorluğunu ve atmosferini çok iyi hatırlıyoruz," diye ekledi Arbeloa. "Geri dönüş maçını düşünmeden, galibiyeti geri getirmeye çalışacağız."
