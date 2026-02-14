Alexander-Arnold, taraftarlara kalitesini hatırlatmak için fazla zaman kaybetmedi. Sağ kanattan hareket eden oyuncu, Gonzalo Garcia'nın Real Sociedad savunmasının arkasına yaptığı erken koşuyu fark etti ve forvetin önüne kıvrımlı bir pas gönderdi. Garcia, topu kaleci Alex Remiro'nun üzerinden geçirmek için hafif bir dokunuş yapması yetti ve Madrid'e erken bir üstünlük sağladı.

Bu, defans oyuncusunun Aralık ayında sakatlık nedeniyle ara verdiği dönemden bu yana ilk kez ilk 11'de yer almasıydı ve pasları, Real Madrid'in en tehlikeli hücum düzenlerinden birini hızla yeniden kurdu. Kylian Mbappe ve Jude Bellingham ilk 11'de yer almasa da, Madrid'in hücumu tehlikeli görünüyordu.