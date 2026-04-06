Transfer planı... Deco, Barcelona'dan iki oyuncuyu satmaya karar verdi

Sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Ferran Torres'in durumu artık tamamen netleşti, ancak kulüp şu ana kadar ona sözleşme uzatma teklifi sunmadı; bu da Katalan takımındaki mevcut konumuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Bu sezon, Ferran açık bir forvet olarak gerçek bir sınava tabi tutuldu. Önemli bir konuma getirildi, yeterli süre aldı ve istikrarlı bir performans sergiledi; hatta bazı zamanlarda etkisi Lewandowski'nin etkisinden bile daha büyüktü. Ancak "Sport" gazetesine göre kulüp, Ferran'ın kendisinden beklenen performansı göstermediğini düşünüyor.

Rakamlar da bu algıyı değiştirmiyor. Ferran, 31 Ocak'ta Elche'nin kalesini havalandırdığından beri gol atamadı ve o zamandan beri, Barcelona'nın en çok ihtiyaç duyduğu anda hücumdaki rolü geriledi.

Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, Firran'ın olası satışı, hem getirebileceği gelir hem de maaş bütçesinde yaratacağı boşluk açısından finansal açıdan oldukça cazip bir anlaşma olarak görülüyor.