Transfer planı... Deco, Barcelona'dan iki oyuncuyu satmaya karar verdi

Bu iki oyuncunun olası ayrılışı, Deco’nun Katalan takımını yeniden yapılandırma planlarıyla tamamen uyumlu.
Öncelik, üst düzey bir forvetle anlaşmak; bu konuda Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez ana hedef olarak görülüyor. Ayrıca, takımın en önemli forvetlerinden biri olarak dört sezon geçiren Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması da gündemde, ancak bu uzatma daha düşük mali şartlarla gerçekleşecek.
Polonyalı forvet, Bayern Münih'ten Blaugrana'ya en yüksek bedelli sözleşmelerden biriyle gelmişti ve kulüp, sözleşmesinin uzatılmasının yeni duruma uygun hale getirilmesi gerektiğini biliyor.
Barcelona'nın spor planları bununla sınırlı değil; kulüp ayrıca bir stoper transfer etmeyi planlıyor ve Alessandro Bastoni, tercih ettiği isimlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca gelecek vaat eden bir sol kanat oyuncusu da kadroya katılması planlanıyor.
Adaylar listesinde Şeldrup, Jan Verrilli ve Victor Muñoz gibi isimler yer alıyor. Her halükarda, kulübün hala yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle, maaşın kulübün bütçesine uygun olması gibi vazgeçilmez bir şart var.
Tam da bu nedenle, bu kanat oyuncusunu kadroya katmak kolay bir iş değil; aslında, Marcus Rashford'un kulüpte kalma şansı önemli ölçüde azaldı.
Kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu, taksitler halinde ödenebilse bile Barcelona için hala büyük bir meblağdır. Buna ek olarak, yüksek maaşı da kulübün finansal fair play kurallarına uymasını daha da zorlaştırmaktadır.
Bu bağlamda, Ferran Torres ve Marc Casado'nun ayrılma olasılığı, Deco'nun planlarında ivme kazanıyor. Bu durum, sadece onların sportif önemi ile sınırlı değil, aynı zamanda kulübün bu yaz gerçekleştirmeye çalıştığı Barcelona'nın yeniden yapılanma sürecinin büyük bir kısmının başlaması için anahtar rol oynayabilecek olmalarıyla da ilgili.