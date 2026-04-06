Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del Rey

Transfer planı... Deco, Barcelona'dan iki oyuncuyu satmaya karar verdi

Barcelona, yeni transferler için kadrosunu yeniden düzenliyor

Deco liderliğindeki Barcelona spor yönetimi, Katalan ekibini birçok transferle güçlendirerek hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde rekabet gücünü sürdürmek amacıyla önümüzdeki yaz transfer dönemi için planlamaya başladı.

Alman teknik direktör Hans Flick yönetimindeki Barcelona, geçen sezon yerel üçlü kupayı kazandı. Bu sezon La Liga'da lider konumda olan takım, şampiyonluğa çok yakın ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Yaz transfer dönemindeki transferleri tamamlamadan önce, Barcelona yeni sözleşmeleri imzalamak için gerekli parayı sağlamak amacıyla bazı oyuncularını satmak zorunda.

    Yeni sezon planları

    Katalan gazetesi "Sport"a göre, Barcelona kulübünün spor yönetimi gelecek sezon için planlarını şimdiden yapmaya başladı.

    Barça'dan ayrılacaklar listesinde öne çıkan iki isim: Ferran Torres ve Marc Casado.

    İkisinin olası ayrılışı, kulübün yeni sezonda takımı güçlendirmek için öncelikli gördüğü birçok transferin gerçekleşmesini kolaylaştıracak.

    Ferran Torres... Durum açık

    Sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Ferran Torres'in durumu artık tamamen netleşti, ancak kulüp şu ana kadar ona sözleşme uzatma teklifi sunmadı; bu da Katalan takımındaki mevcut konumuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

    Bu sezon, Ferran açık bir forvet olarak gerçek bir sınava tabi tutuldu. Önemli bir konuma getirildi, yeterli süre aldı ve istikrarlı bir performans sergiledi; hatta bazı zamanlarda etkisi Lewandowski'nin etkisinden bile daha büyüktü. Ancak "Sport" gazetesine göre kulüp, Ferran'ın kendisinden beklenen performansı göstermediğini düşünüyor.

    Rakamlar da bu algıyı değiştirmiyor. Ferran, 31 Ocak'ta Elche'nin kalesini havalandırdığından beri gol atamadı ve o zamandan beri, Barcelona'nın en çok ihtiyaç duyduğu anda hücumdaki rolü geriledi.

    Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, Firran'ın olası satışı, hem getirebileceği gelir hem de maaş bütçesinde yaratacağı boşluk açısından finansal açıdan oldukça cazip bir anlaşma olarak görülüyor.

    Mark Cassado... Özel bir durum

    Mark Casado'nun adı, Barcelona'nın planlarında sıkça gündeme gelen bir isim olarak yeniden gündeme geldi.

    Orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzanıyor, yani Ferran Torres'in sözleşmesinden bir yıl daha uzun, ve bir aydan biraz daha uzun bir süre önce, sözleşmesinin yenilenme olasılığını görüşmek için ilk girişimler başladı.

    Kulübün durumunu değerlendirmek istemesi bu ilk kez olmuyor.

    Geçen yaz, Barcelona onun niyetini öğrenmek için harekete geçti ve aslında Casado ile Hans Flick arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşti. Teknik direktör planlarını öğrenmek istedi ve oyuncunun cevabı kesin oldu: "Kalacağım." O zamandan beri, tartışma sona ermiş sayıldı.

    Bununla birlikte, Casado'nun adı transfer piyasasından hiç düşmedi. Birçok kulüp ona büyük ilgi gösterdi ve en ısrarcı kulüplerden biri olan Atlético Madrid, geçtiğimiz Ocak ayında bir teklifte bulundu. Tek teklif bu değildi.

    Şimdi, maçlarda az süre alması ve önemli bir rol üstlenememesi, Barcelona'ya olan tam bağlılığına rağmen, geleceğini yeniden gözden geçirmesine neden olup olmayacağını göreceğiz. Her halükarda, bu konu kulübün açısından gündemde kalmaya devam ediyor.


  • Dekorasyon planları

    Bu iki oyuncunun olası ayrılışı, Deco’nun Katalan takımını yeniden yapılandırma planlarıyla tamamen uyumlu.

    Öncelik, üst düzey bir forvetle anlaşmak; bu konuda Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez ana hedef olarak görülüyor. Ayrıca, takımın en önemli forvetlerinden biri olarak dört sezon geçiren Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması da gündemde, ancak bu uzatma daha düşük mali şartlarla gerçekleşecek.

    Polonyalı forvet, Bayern Münih'ten Blaugrana'ya en yüksek bedelli sözleşmelerden biriyle gelmişti ve kulüp, sözleşmesinin uzatılmasının yeni duruma uygun hale getirilmesi gerektiğini biliyor.

    Barcelona'nın spor planları bununla sınırlı değil; kulüp ayrıca bir stoper transfer etmeyi planlıyor ve Alessandro Bastoni, tercih ettiği isimlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca gelecek vaat eden bir sol kanat oyuncusu da kadroya katılması planlanıyor.

    Adaylar listesinde Şeldrup, Jan Verrilli ve Victor Muñoz gibi isimler yer alıyor. Her halükarda, kulübün hala yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle, maaşın kulübün bütçesine uygun olması gibi vazgeçilmez bir şart var.

    Tam da bu nedenle, bu kanat oyuncusunu kadroya katmak kolay bir iş değil; aslında, Marcus Rashford'un kulüpte kalma şansı önemli ölçüde azaldı.

    Kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu, taksitler halinde ödenebilse bile Barcelona için hala büyük bir meblağdır. Buna ek olarak, yüksek maaşı da kulübün finansal fair play kurallarına uymasını daha da zorlaştırmaktadır.

    Bu bağlamda, Ferran Torres ve Marc Casado'nun ayrılma olasılığı, Deco'nun planlarında ivme kazanıyor. Bu durum, sadece onların sportif önemi ile sınırlı değil, aynı zamanda kulübün bu yaz gerçekleştirmeye çalıştığı Barcelona'nın yeniden yapılanma sürecinin büyük bir kısmının başlaması için anahtar rol oynayabilecek olmalarıyla da ilgili.

