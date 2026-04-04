Transfer kararı verildiği iddia ediliyor! Serhou Guirassy, BVB'de şok yarattı

Guirassy'nin ayrılmasıyla birlikte, geçen yaz Fabio Silva'yı kadroya katmış olsalar da, Sarı-Siyahlılar ve yeni sportif direktör Ole Book için yeni bir büyük sorun ortaya çıkıyor. Ancak Portekizli oyuncu şu ana kadar güvenilir bir golcü olarak öne çıkamadı (1 gol, 5 asist).

Sky'a göre, Guirassy'nin yerini alacak adaylardan biri Alman yıldız adayı Nicolo Tresoldi. İtalya doğumlu oyuncu, henüz genç olan kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Yaz aylarında Hannover 96'dan Club Brugge'ye transfer olan oyuncu, 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı ve büyük bir etki yarattı. 48 resmi maçta şu anda 14 gol ve 5 asistle oynuyor, ayrıca ilk kez Şampiyonlar Ligi havasını tattı ve orada da yeteneğini kanıtladı (10 maçta 3 gol).

Sky'a göre, Alman U21 milli takım oyuncusu 25 ila 30 milyon euro arasında bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir. Bu, Guirassy'nin ayrılmasıyla BVB için kesinlikle gerçekleştirilebilir bir rakam.

TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani'nin transferi de olası bir seçenek. Bild'in verdiği bilgilere göre, Asllani'nin sözleşmesinde (2029'a kadar) de 30 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. BVB için avantaj: Asllani iki yıl önce SV Elversberg'de çıkış yakaladı ve onu o zaman oraya getirip bir şans veren kişi, bugün BVB'nin sportif direktörü ve kadro planlayıcısı: Ole Book.

Sorun: Asllani'nin "hayalindeki kulüp" olan FC Barcelona'nın da, Kosova ile kısa süre önce Türkiye'ye karşı Dünya Kupası play-off'larında dramatik bir şekilde elenen Berlin doğumlu oyuncuyu radarında tuttuğu söyleniyor. "Barcelona şu anda ciddi bir ilgi gösteriyor. Katalanlarla temas kuruldu," dedi Asllani'nin menajeri Ayman Dahmani kısa süre önce Erem News'e.

Asllani, Hoffenheim'da Elversberg'deki muhteşem sezonunun devamını sorunsuz bir şekilde sürdürdü ve 28 resmi maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.