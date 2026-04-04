Serhou Guirassy önümüzdeki yaz BVB'den ayrılmak istiyor ve Dortmund'dan ayrılma planları yapıyor. Bild gazetesi böyle bildiriyor. Siyah-sarılıların en golcü oyuncusu 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, spor açısından kesinlikle bir değişiklik yapmak istiyor ve uygun bir teklif gelirse takımdan ayrılmayı planlıyor.
Transfer kararı verildiği iddia ediliyor! Serhou Guirassy, BVB'de şok yarattı
Bild gazetesinin haberine göre, 30 yaşındaki yıldız forvet için ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, AC Milan, Premier Lig kulüpleri ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin bu Gine'li oyuncuya talip olduğu söyleniyor.
BVB için dezavantaj: Guirassy'nin sözleşmesinde, bu yaz Temmuz ayından itibaren sadece 35 milyon euro karşılığında devreye sokulabilecek bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Ancak, bu maddenin sadece Avrupa'nın en üst düzey kulüpleri olan Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool için geçerli olacağı her zaman söylenmişti.
BVB'den ayrılık: Guirassy son büyük sözleşmesini imzalamak istiyor
Uzun süredir, Guirassy'nin uzun vadeli sözleşmesine rağmen Dortmund'da kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir soru işareti var. Kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy'nin ona kariyerinin son büyük sözleşmesini sağlamak istediğine dair söylentiler sürekli dolaşıyordu. Bu nedenle de Suudi Arabistan'a transfer olması olası görünüyordu, çünkü orada Guirassy'nin BVB'deki yıllık maaşını (söylentilere göre 9 milyon) ikiye katlayabileceği söyleniyordu.
Ancak bu, Guirassy için artık sadece "ikinci öncelik" olarak görülüyor, her ne kadar kardeşi onu geçen yaz Suudi Pro Ligi'ndeki kulüplere aktif olarak sunmuş olsa da. Çöle transfer olması tamamen imkansız değil, ancak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bazı Avrupa kulüpleri Guinealı oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Özellikle Milan'ın "istek listesinde" Guirassy'nin adı geçiyor, ancak yaz transferi için tek forvet adayı o değil.
Guirassy, bu sezon da Dortmund'un en golcü oyuncusu. 39 resmi maçta 18 gol ve 6 asist kaydetti. BVB'deki ilk sezonunda 45 resmi maçta 34 gol attı ve 9 asist yaptı. 2024 yazında, çıkış maddesi uyarınca sadece 18 milyon euroya VfB Stuttgart'tan BVB'ye transfer olmuştu.
BVB'de Guirassy'nin halefi: İki olası aday şimdiden gündeme geldi
Guirassy'nin ayrılmasıyla birlikte, geçen yaz Fabio Silva'yı kadroya katmış olsalar da, Sarı-Siyahlılar ve yeni sportif direktör Ole Book için yeni bir büyük sorun ortaya çıkıyor. Ancak Portekizli oyuncu şu ana kadar güvenilir bir golcü olarak öne çıkamadı (1 gol, 5 asist).
Sky'a göre, Guirassy'nin yerini alacak adaylardan biri Alman yıldız adayı Nicolo Tresoldi. İtalya doğumlu oyuncu, henüz genç olan kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Yaz aylarında Hannover 96'dan Club Brugge'ye transfer olan oyuncu, 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı ve büyük bir etki yarattı. 48 resmi maçta şu anda 14 gol ve 5 asistle oynuyor, ayrıca ilk kez Şampiyonlar Ligi havasını tattı ve orada da yeteneğini kanıtladı (10 maçta 3 gol).
Sky'a göre, Alman U21 milli takım oyuncusu 25 ila 30 milyon euro arasında bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir. Bu, Guirassy'nin ayrılmasıyla BVB için kesinlikle gerçekleştirilebilir bir rakam.
TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani'nin transferi de olası bir seçenek. Bild'in verdiği bilgilere göre, Asllani'nin sözleşmesinde (2029'a kadar) de 30 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. BVB için avantaj: Asllani iki yıl önce SV Elversberg'de çıkış yakaladı ve onu o zaman oraya getirip bir şans veren kişi, bugün BVB'nin sportif direktörü ve kadro planlayıcısı: Ole Book.
Sorun: Asllani'nin "hayalindeki kulüp" olan FC Barcelona'nın da, Kosova ile kısa süre önce Türkiye'ye karşı Dünya Kupası play-off'larında dramatik bir şekilde elenen Berlin doğumlu oyuncuyu radarında tuttuğu söyleniyor. "Barcelona şu anda ciddi bir ilgi gösteriyor. Katalanlarla temas kuruldu," dedi Asllani'nin menajeri Ayman Dahmani kısa süre önce Erem News'e.
Asllani, Hoffenheim'da Elversberg'deki muhteşem sezonunun devamını sorunsuz bir şekilde sürdürdü ve 28 resmi maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.
Nicolo Tresoldi: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asist Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5