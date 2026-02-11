Tottenham yıldızı, kulüp için kötü geçen haftayı daha da kötüleştiren sezon sonu ACL sakatlığı yaşadı.

Eski Tottenham yıldızı Tim Sherwood, Spurs'a sezonun geri kalanında kulübün genç oyuncularını oynatması için çağrıda bulundu. Casinostugan'a verdiği demeçte, "Şu anda Premier Lig'de oynayacak pek bir şeyi kalmayan Tottenham gibi kulüplerin, kiralık oyuncularını geri çağırıp gençlere oynama fırsatı vermelerini istiyorum. FA Kupası'ndan elendiler. Carabao Kupası'ndan da elendiler. Ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklar ya da elenecekler. Dejan Kulusevski gibi en iyi oyuncularını geri alırlarsa, evet, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler, ama şu anda Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak birini transfer etmek için piyasaya çıkamazsınız. Gençlere fırsat verin.

"Tottenham'ın yaşadığı sakatlık krizi ve şu anki durumu nedeniyle onlara hiç sempati duymuyorum, çünkü oyuncularınız var ve onları gönderdiniz. Örneğin Ashley Phillips'i ele alalım. Onu ne için aldılar? Neden Blackburn'dan getirdiler? Onun gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu biliyorum, ama bu çocukları ne zaman keşfedeceksiniz? Oyuncular günümüzde giderek daha erken yaşlarda birinci takımda oynamaya hazır hale geliyorlar, o yüzden onlara fırsat verelim.

"Mikey Moore, Rangers'ta yarım sezon geçirdi. Ara sıra oynadı. Onu geri getirin. Premier League'in İskoçya'dakinden biraz daha yavaş olması nedeniyle ona daha uygun olduğunu fark edebilir. İnsanlar buna şaşırmış olabilir, ama bu doğru. Onu daha iyi oyuncuların arasına alın, taraftarlar da onu seveceklerdir, bu oyuncuları sahaya sürerek yine yenilmeye devam etmektense. Bence taraftarlar da buna oldukça sıcak bakacaktır. Böylelikle bu sezonu boşa harcamak yerine, gerçekten bir şeyler kazanmış oluruz."