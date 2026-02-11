Getty Images Sport
Tottenham yıldızı, kulüp için kötü geçen haftayı daha da kötüleştiren sezon sonu ACL sakatlığı yaşadı.
Odobert, ACL sakatlığı geçirdi
Tottenham, orta saha oyuncusu Wilson Odobert'in ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıracağından endişe ediyor. L'Equipe'e göre, 21 yaşındaki oyuncu Newcastle maçında sakatlandı ve yapılan testler sonucunda sol dizindeki ön çapraz bağının yırtıldığı ortaya çıktı . Odobert'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor ve hatta ameliyat olması gerekebilir . Ameliyat olursa, bu sezon Tottenham formasıyla bir daha sahaya çıkma şansı kalmayacak. Bu haber, bu sezon Spurs formasıyla 33 maçta 2 gol ve 5 asist kaydeden genç oyuncu için büyük bir darbe olacak. Odobert'in 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımında yer alma umutları da artık sona ermiş görünüyor.
Tottenham'ın sakatlık krizi büyüyor
Odobert, Tottenham'ın uzun sakatlar listesine katılmaya hazırlanıyor. Spurs, tüm sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve şu anda Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies ve Lucas Bergvall dahil 11 ilk takım oyuncusu eksik. Bu durum, Frank'in sezonun büyük bir bölümünde yetersiz bir kadroyla başa çıkmak zorunda kalmasına neden oldu ve bu da kaptan Cristian Romero'nun eleştirilerine yol açtı. Romero, sosyal medyada kulübün yönetimine sert çıkarak şunları söyledi: "Dün tüm takım arkadaşlarım büyük çaba gösterdi, hepsi inanılmazdı. Kendimi iyi hissetmeme rağmen onlara yardım etmek istedim, özellikle de sadece 11 oyuncumuz varken - inanılmaz ama gerçek ve utanç verici."
Tottenham, Ocak transfer döneminde aktifti ve Atletico Madrid'den Conor Gallagher ile Santos'tan 19 yaşındaki sol bek Souza'yı kadrosuna kattı. Kuzey Londralılar ayrıca Crystal Palace'a transfer olan Brennan Johnson'a veda etti.
Tottenham'a 'gençleri oynatın' denildi
Eski Tottenham yıldızı Tim Sherwood, Spurs'a sezonun geri kalanında kulübün genç oyuncularını oynatması için çağrıda bulundu. Casinostugan'a verdiği demeçte, "Şu anda Premier Lig'de oynayacak pek bir şeyi kalmayan Tottenham gibi kulüplerin, kiralık oyuncularını geri çağırıp gençlere oynama fırsatı vermelerini istiyorum. FA Kupası'ndan elendiler. Carabao Kupası'ndan da elendiler. Ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklar ya da elenecekler. Dejan Kulusevski gibi en iyi oyuncularını geri alırlarsa, evet, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler, ama şu anda Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak birini transfer etmek için piyasaya çıkamazsınız. Gençlere fırsat verin.
"Tottenham'ın yaşadığı sakatlık krizi ve şu anki durumu nedeniyle onlara hiç sempati duymuyorum, çünkü oyuncularınız var ve onları gönderdiniz. Örneğin Ashley Phillips'i ele alalım. Onu ne için aldılar? Neden Blackburn'dan getirdiler? Onun gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu biliyorum, ama bu çocukları ne zaman keşfedeceksiniz? Oyuncular günümüzde giderek daha erken yaşlarda birinci takımda oynamaya hazır hale geliyorlar, o yüzden onlara fırsat verelim.
"Mikey Moore, Rangers'ta yarım sezon geçirdi. Ara sıra oynadı. Onu geri getirin. Premier League'in İskoçya'dakinden biraz daha yavaş olması nedeniyle ona daha uygun olduğunu fark edebilir. İnsanlar buna şaşırmış olabilir, ama bu doğru. Onu daha iyi oyuncuların arasına alın, taraftarlar da onu seveceklerdir, bu oyuncuları sahaya sürerek yine yenilmeye devam etmektense. Bence taraftarlar da buna oldukça sıcak bakacaktır. Böylelikle bu sezonu boşa harcamak yerine, gerçekten bir şeyler kazanmış oluruz."
Spurs, Arsenal maçı öncesinde yeni teknik direktör arıyor
Tottenham, 22 Şubat Pazar günü Premier Lig'de Arsenal ile oynayacağı maç öncesinde Frank'ın yerine geçecek yeni bir teknik direktör arayışına başlayacak.
