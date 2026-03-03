Tottenham, tutarsız hakem kararları nedeniyle PGMOL'a yazılı şikayette bulundu

Ancak, kulübün öfkesi birkaç gün önce Craven Cottage'da 2-1 yenildikleri maçta zirveye ulaştı. Raul Jimenez, Radu Dragusin'i itmiş gibi görünmesine rağmen, Harry Wilson'ın Fulham için attığı ilk gol geçerli sayılınca Tottenham şaşkına döndü. Maçın hakemleri, bu temasın faul için gerekli eşiği karşılamadığına karar verdi, bu karar Kolo Muani olayıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Bu tutarsızlık, kulübün benzer fiziksel temasların bir haftadan diğerine tamamen farklı standartlara göre değerlendirilmesinin nedenini sorgulamasına neden oldu.

Geçici teknik direktör Tudor, Cottagers'a yenildikten sonra hakemlerin performansını değerlendirirken çekinmedi ve kulübün mektubunda resmiyet kazanan duyguları yineledi. Tudor, gazetecilere öfkesini dile getirerek şöyle konuştu: "Tabii ki faul. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir ikili mücadele değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor."

Hırvat taktikçi, Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra iki maçını da kaybetti ve kulüp şu anda tüm turnuvalarda beş maçtır galibiyet alamıyor. Ligdeki son galibiyetleri Aralık ayı sonlarında geldi.