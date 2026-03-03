Getty Images Sport
Tottenham, tutarsız hakem kararları nedeniyle PGMOL'a yazılı şikayette bulundu
Tottenham'ın sabrı taşıyor
Spurs yönetim kurulunun kırılma noktası, arka arkaya oynanan maçlarda fiziksel oyunun farklı yorumlanması olmuş gibi görünüyor. 22 Şubat'ta rakibi Arsenal'e 4-1 yenildikleri acı verici maçta, Tottenham'ın Randal Kolo Muani'nin potansiyel beraberlik golü iptal edildi. Fransız oyuncunun Gabriel Magalhaes'i ittiği yönünde karar verildi. Resmi açıklamaya atıfta bulunan Spurs, hakem Peter Bankes'in Match Officials Mic'd Up programında şunları söylediğini belirtti: "Canlı oyunda iki el gördüğünüzde, bu bir itme, açık bir itme gibi görünüyor. Arkadaki iki elin yeterli etkiye sahip olduğunu ve bir faul olduğunu görmekten çok memnun oldum."
Fulham olayı öfkeye yol açtı
Ancak, kulübün öfkesi birkaç gün önce Craven Cottage'da 2-1 yenildikleri maçta zirveye ulaştı. Raul Jimenez, Radu Dragusin'i itmiş gibi görünmesine rağmen, Harry Wilson'ın Fulham için attığı ilk gol geçerli sayılınca Tottenham şaşkına döndü. Maçın hakemleri, bu temasın faul için gerekli eşiği karşılamadığına karar verdi, bu karar Kolo Muani olayıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Bu tutarsızlık, kulübün benzer fiziksel temasların bir haftadan diğerine tamamen farklı standartlara göre değerlendirilmesinin nedenini sorgulamasına neden oldu.
Geçici teknik direktör Tudor, Cottagers'a yenildikten sonra hakemlerin performansını değerlendirirken çekinmedi ve kulübün mektubunda resmiyet kazanan duyguları yineledi. Tudor, gazetecilere öfkesini dile getirerek şöyle konuştu: "Tabii ki faul. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir ikili mücadele değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor."
Hırvat taktikçi, Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra iki maçını da kaybetti ve kulüp şu anda tüm turnuvalarda beş maçtır galibiyet alamıyor. Ligdeki son galibiyetleri Aralık ayı sonlarında geldi.
Lig genelinde karşılaştırmalar yapmak
Tottenham'ın Webb'e sunduğu belge, sadece kendi maçlarından şikayetlerin bir listesinden ibaret değil; Premier Lig'in diğer maçlarından karşılaştırmalı örnekler de içeriyor ve hakemlerin tutarsızlığını vurgulamak amacıyla hazırlanmış. Belgelerde yer alan bu tür örneklerden biri, Eylül ayında Newcastle'ın Arsenal'e karşı attığı Nick Woltemade'nin golüdür. Bu pozisyonda Gabriel'e itme olduğu görülmesine rağmen, gol geçerli sayılmıştır. Spurs, dış örnekleri göstererek, lig genelinde maç sonuçlarının dürüstlüğünü haksız bir şekilde etkilediğini düşündükleri tutarsızlığı ortaya koymaya çalışıyor.
Webb, 2022'de PGMOL'un baş hakemlik görevine atandığından beri, daha fazla şeffaflık politikasını savunmuş ve kulüpleri yapıcı bir diyaloga girmeye teşvik etmiştir. Ancak, bu sezon gelen şikayetlerin sayısı, açık kapı politikasının sınırlarının zorlandığını gösteriyor. Webb, VAR müdahalelerinin ve saha içi kararlarının ardındaki mantığı açıklamak için medya platformlarını kullanmış olsa da, Londra ekibi, kamuoyuna yapılan açıklamaların Oyun Kurallarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının yerini tutmadığını açıkça hissediyor.
Krizdeki Tottenham netlik arıyor
Şikayetin zamanlaması, Tottenham'ın kendini tehlikeli bir durumda bulması nedeniyle önemlidir. İngiliz birinci liginde 16. sırada yer alan takım, küme düşme bölgesinden sadece dört puan uzakta ve sonuçlar hızla düzelmezse Championship'e düşebileceği endişesini uyandırıyor.
Bu resmi protestonun, Premier Lig döneminde giderek yaygınlaşan bir eğilim olan yaklaşım değişikliğine mi yoksa özel bir özüre mi yol açacağı henüz belli değil. Şu an için Tudor ve takımı, iç krizlerini atlatmanın bir yolunu bulmalı ve hakemlikle ilgili resmi tutumlarının, sezonun geri kalanında şansın lehlerine dönmesine yardımcı olmasını ummalıdır.
