Tottenham, Thomas Frank'ı kovduktan sonra kısa vadeli çözüm olarak eski Liverpool teknik direktörünü gözüne kestirdi
Heitinga'nın oyunculuk ve antrenörlük deneyimi
Eski Hollanda milli takım oyuncusu, saha içinde ve dışında İngiliz birinci ligini çok iyi bilir. Everton ve Fulham'da oyuncu olarak görev yaptıktan sonra Ajax'ta teknik direktörlüğe geçti.
Amsterdam'da geçici teknik direktörlük görevini üstlendikten sonra, Heitinga Eylül 2023'te West Ham'da eski Toffees teknik direktörü David Moyes ile yeniden bir araya geldi. İskoç teknik adamın Londra Stadyumu'ndan ayrılmasının ardından, 2024'te Liverpool'a transfer oldu ve Anfield'da Hollandalı meslektaşı Arne Slot'a katıldı.
Heitinga, 2025 yazında Ajax'ın başına geçmek için bu görevden ayrıldı, ancak orada sadece birkaç ay kaldı ve 15 maçta 5 galibiyet elde ettikten sonra Kasım ayında görevinden alındı. Ocak 2026'da Frank'in Spurs'taki teknik ekibine katılarak İngiltere'ye geri döndü.
Arsenal ile Kuzey Londra derbisi öncesinde ara ver
Danimarkalı taktikçi Frank, Tottenham'ın başında geçirdiği sekiz ayın ardından işsiz kaldı. Bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp, önemli kararlar almak zorunda. Daily Mail gazetesi, Heitinga'nın "kısa vadeli çözüm olarak önde gelen adaylar arasında" olduğunu iddia ediyor.
Kararın "önümüzdeki günlerde" verileceğini de ekliyorlar. Heitinga'ya sezon sonuna kadar görev verilecekse, Spurs "Frank'in Brentford'dan gelen bazı yardımcılarının da ayrılacağı için, onun etrafındaki teknik kadroyu yeniden oluşturmak zorunda kalacak".
Spurs, teknik kadrosunu düzene sokmak için zamanı olan şanslı bir konumda. 22 Şubat'ta kuzey Londra derbisinde ezeli rakibi Arsenal ile karşılaşana kadar sahalara dönmeyecekler. Frank'ın verdiği beş günlük tatilin ardından, oyuncular pazartesi gününe kadar kulübün antrenman tesislerine dönmeyecek.
Keane, Spurs'a geri mi dönüyor? Diğer adaylar
The Mail gazetesi, "Robbie Keane de değerlendirilen isimlerden biri" olduğunu belirtiyor. Eski Tottenham forveti şu anda Macaristan ekibi Ferencvaros'un başında bulunuyor ve takımı, ligin zirvesine taşıyarak Avrupa Ligi'nde eleme play-off aşamasına yükseltti.
Spurs, Keane'in "kulüp bağlantıları ve enerjik kişiliği ile taraftarları ve oyuncuları harekete geçirebileceğini, ancak geçici bir pozisyonu kabul edip etmeyeceği bilinmediğini" düşünüyor. Roberto De Zerbi'nin adı da Ligue 1 ekibi Marsilya'dan ayrılmasının ardından gündeme geldi. İtalyan teknik adam, Brighton'ı çalıştırdığı dönemde Premier League deneyimi kazanmıştı.
Pochettino, Premier Lig'e geri dönme olasılığını açık bıraktı.
Ancak Tottenham yönetimi ve taraftarlarının gerçekten istediği isim Pochettino'dur. Taraftarlar, Frank'in veda maçı olan Newcastle'a 2-1 yenildikleri maçta Arjantinli teknik adamın adını tezahüratlarla haykırdı.
Pochettino, 2019'da Spurs'u Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı ve İngiliz futboluna geri dönme kapısını açık bırakarak, Aralık 2025'te BBC Sport'a şunları söylemişti: "Evet, çok izliyorum. Premier Lig dünyanın en iyisi. Tabii ki özlüyorum. ABD'de çok mutluyum, ama her zaman bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Bu en rekabetçi lig ve tabii ki geri dönmeyi çok isterim."
Pochettino'nun ABD ile sözleşmesi yaz sonuna kadar devam ediyor, ancak şimdilik ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Spurs, Heitinga gibi isimlere hemen güvenerek kalıcı bir atamayı sezon sonuna kadar ertelemek isterse, Mail gazetesi, Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola gibi sözleşmeleri sona ermek üzere olan diğer teknik direktörlerin de değerlendirmeye alınacağını bildiriyor.
