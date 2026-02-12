Tottenham, Thomas Frank'ı kovduktan sonra kısa vadeli çözüm olarak eski Liverpool teknik direktörünü gözüne kestirdi

Danimarkalı taktikçi Frank, Tottenham'ın başında geçirdiği sekiz ayın ardından işsiz kaldı. Bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp, önemli kararlar almak zorunda. Daily Mail gazetesi, Heitinga'nın "kısa vadeli çözüm olarak önde gelen adaylar arasında" olduğunu iddia ediyor.

Kararın "önümüzdeki günlerde" verileceğini de ekliyorlar. Heitinga'ya sezon sonuna kadar görev verilecekse, Spurs "Frank'in Brentford'dan gelen bazı yardımcılarının da ayrılacağı için, onun etrafındaki teknik kadroyu yeniden oluşturmak zorunda kalacak".

Spurs, teknik kadrosunu düzene sokmak için zamanı olan şanslı bir konumda. 22 Şubat'ta kuzey Londra derbisinde ezeli rakibi Arsenal ile karşılaşana kadar sahalara dönmeyecekler. Frank'ın verdiği beş günlük tatilin ardından, oyuncular pazartesi gününe kadar kulübün antrenman tesislerine dönmeyecek.