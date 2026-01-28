Getty Images Sport
Tottenham taraftarları, Manchester City maçını protesto etme kararı aldı
75. dakikadaki toplu çıkışla televizyon izleyicisi hedefleniyor
Tottenham’daki giderek büyüyen protesto hareketinin organizatörleri, şampiyonluk adayına karşı oynanacak bu maçın küresel ilgisini kullanarak taleplerini kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyor. Pazar günü Manchester City ile oynanacak karşılaşmanın Sky Sports’ta canlı yayınlanacak olmasıyla birlikte, Change for Tottenham grubu kulüp sahiplerini zor durumda bırakmayı ve tribünlerdeki rahatsızlığın boyutunu gözler önüne sermeyi amaçlayan ayrıntılı bir eylem planı açıkladı.
Protestonun merkezinde, maçın 75. dakikasında planlanan koordineli bir stadyum terk edişi yer alıyor. Grup, salı akşamı sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, skor ne olursa olsun maça gelen tüm taraftarlardan bitime 15 dakika kala koltuklarını terk etmelerini ve maçın kalan bölümünü çevredeki publarda izlemelerini istedi. Amaç, taraftarların memnuniyetsizliğini güçlü ve çarpıcı bir görsel mesajla yansıtmak.
Daha önce Twitter olarak bilinen X platformunda paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu maç televizyonda canlı yayınlanacak. Tüm dünya izleyecek. Bu çok büyük bir mesaj olur. Stadyum boşalırsa, verilen mesaj inkâr edilemez. Ama koltuklarımızda sessizce oturursak, yönetim bizi yine görmezden gelir.”
Organizatörler, yüksek profilli bir maçın son anlarında tribünlerde oluşacak boş koltukların hem yayıncılar hem de kulüp yönetimi tarafından görmezden gelinemeyeceğine inanıyor. Bu görüntünün, taraftarların sabrının tükendiğini simgeleyen güçlü bir sembol olacağı düşünülüyor.
Sonuçlar ve kulüp politikalarına yönelik öfke tırmanıyor
Bu sert eylem çağrısı, taraftarlarla kulüp yönetimi arasındaki gerilimin sezon boyunca giderek artmasının bir sonucu olarak geldi. Taraftarlar; sahadaki kötü sonuçlar, artan sakatlık sorunları, yüksek bilet fiyatları ve transfer politikasındaki vizyonsuzluk olarak gördükleri yaklaşım dahil olmak üzere pek çok konudan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.
Bu ay içinde taraftarlar ilk kez harekete geçmiyor. West Ham ile oynanan son Londra derbisi öncesinde de benzer bir protesto düzenlenmişti. Tottenham’ın 2-1’lik dramatik yenilgisiyle sonuçlanan o maç öncesinde taraftarlar Park Lane’de toplanarak Tottenham Hotspur Stadyumu’na yürüyüş yapmıştı. Grup en az 300 taraftarın katıldığını iddia ederken, bazı gözlemciler katılımın daha düşük olduğunu öne sürmüştü.
Stadyum içinde ise protestolar sarı renkteki “Time for Change” (Değişim Zamanı) yazılı pankartlarla, bayraklar ve atkılar eşliğinde devam etti. Grup, bu hafta sonu protestoları bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Taraftarlara, maçtan 30 dakika önce Güney Tribünü önünde, pankartlarla toplanma ve kulüp sahiplerine yönelik tezahüratlara katılma çağrısı yapılıyor.
“Başarısızlığı finanse etmeyin” diyerek harcamalara boykot çağrısı
Change for Tottenham grubu, görsel protestoların ötesine geçerek maç günü harcamalarına yönelik mali bir boykot çağrısında da bulunuyor. Grup, taraftarlardan stadyum içinde hiçbir şekilde para harcamamalarını isterken, bu çağrıyı “başarısızlığı finanse etmeyin” sloganıyla duyurdu. Strateji iki ayaklı: 75. dakikadaki toplu çıkışla kulübün imajına darbe vurmak ve yiyecek-içecek ile ürün satışlarını boykot ederek maç günü gelirlerini hedef almak.
Grup, kulüpte gerçek bir değişim görmek isteyen taraftarlar için artık pasif desteğin bir seçenek olmadığını vurguluyor. Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim sessizliği dinlemez. Sabra da kulak vermez. Ancak maça gelen taraftarlar görünür ve kolektif bir memnuniyetsizlik ortaya koyarsa sesimizi duyarlar. Stadyum içinde birlikte hareket etmezsek, hiçbir şey değişmez.”
CEO, kulüp ile taraftarlar arasında “mesafe” olduğunu kabul etti
Yaşanan huzursuzluk kulüp yönetiminin de gözünden kaçmış değil. Tottenham CEO’su Vinai Venkatesham, artan tepkiyi yatıştırmak ve açılan mesafeyi kapatmak amacıyla kısa süre önce taraftarlara açık bir mektup kaleme aldı.
Mektubunda mevcut atmosferin ne kadar zehirli hâle geldiğini kabul eden Venkatesham, taraftarlarla olan bağı yeniden inşa etme sözü verdi.
“Kulüp ile taraftarlarımız arasında bir mesafe olduğunu biliyoruz ve bu bağı yeniden kurmaya kararlıyız,” diye yazdı Venkatesham. Mektup, yönetimin taraftarların kulüp için taşıdığı değerin farkında olduğunu vurgulayarak artan öfkeyi yatıştırmayı amaçlıyordu.
Açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Tottenham Hotspur, siz taraftarlarımız olmadan var olamaz. Kulübümüz, bizi takip edenlerin sadakati, tutkusu ve bağlılığı üzerine inşa edilmiştir. Bir kulübü desteklemenin ne anlama geldiğini asla küçümsemiyoruz. Adanmışlığınız bizim için son derece değerli. Süregelen desteğiniz için teşekkür ederiz. Bunu yansıtan bir gelecek sunmaya kararlıyız.”
Bu sözlerin pazar günü taraftarları koltuklarında tutmaya yetip yetmeyeceği ise belirsiz. Ancak Kuzey Londra’da oldukça gergin ve hareketli bir öğleden sonra yaşanacağı şimdiden hissediliyor.
