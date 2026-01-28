Tottenham taraftarları, Manchester City maçını protesto etme kararı aldı

Tottenham’daki giderek büyüyen protesto hareketinin organizatörleri, şampiyonluk adayına karşı oynanacak bu maçın küresel ilgisini kullanarak taleplerini kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyor. Pazar günü Manchester City ile oynanacak karşılaşmanın Sky Sports’ta canlı yayınlanacak olmasıyla birlikte, Change for Tottenham grubu kulüp sahiplerini zor durumda bırakmayı ve tribünlerdeki rahatsızlığın boyutunu gözler önüne sermeyi amaçlayan ayrıntılı bir eylem planı açıkladı.

Protestonun merkezinde, maçın 75. dakikasında planlanan koordineli bir stadyum terk edişi yer alıyor. Grup, salı akşamı sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, skor ne olursa olsun maça gelen tüm taraftarlardan bitime 15 dakika kala koltuklarını terk etmelerini ve maçın kalan bölümünü çevredeki publarda izlemelerini istedi. Amaç, taraftarların memnuniyetsizliğini güçlü ve çarpıcı bir görsel mesajla yansıtmak.

Daha önce Twitter olarak bilinen X platformunda paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu maç televizyonda canlı yayınlanacak. Tüm dünya izleyecek. Bu çok büyük bir mesaj olur. Stadyum boşalırsa, verilen mesaj inkâr edilemez. Ama koltuklarımızda sessizce oturursak, yönetim bizi yine görmezden gelir.”

Organizatörler, yüksek profilli bir maçın son anlarında tribünlerde oluşacak boş koltukların hem yayıncılar hem de kulüp yönetimi tarafından görmezden gelinemeyeceğine inanıyor. Bu görüntünün, taraftarların sabrının tükendiğini simgeleyen güçlü bir sembol olacağı düşünülüyor.