Tottenham, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Arsenal'i destekleyen yeni scout'tan 'hiç etkilenmedi'
Proje için 'taraf değiştirme'
UEFA B Lisansı sahibi Coachman, Tottenham antrenman kıyafetleri giydiği bir fotoğrafını kulübün ikonik sloganı "Cesaret Etmek Yapmaktır" ile birlikte paylaşınca tartışma alevlendi. Paylaşımda, yeni görevinden duyduğu heyecanı dile getirerek "kulübe yeni süperstarları kazandırmayı sabırsızlıkla beklediğini" belirtti. Ancak, asıl tepkiyi çeken, kişisel futbol sadakatini itiraf etmesi oldu. Aynı gönderide Coachman şöyle yazdı: "Çocukluğunuzdan beri Arsenal taraftarıysanız ve taraf değiştirirseniz, projenin iyi olduğunu anlarsınız." Gunners kökenlerini bu kadar açık bir şekilde itiraf etmesi, her iki taraftar grubunun da dikkatini çekti ve bölünmeyi daha da derinleştiren bir dizi yanıtın gelmesine neden oldu.
"Temel katman" şakası geri tepti
Konu ilerledikçe, sohbetin tonu giderek daha alaycı hale geldi, ancak bu mizah Spurs yönetim kuruluna ulaşamadı. Daily Mail'in bildirdiği gibi, bir kullanıcı ona "O rozetin cildine değmesine izin verme" tavsiyesinde bulunduğunda, Coachman rekabete girerek "Zaten iç çamaşırımı giydim" diye cevap verdi.
Etkileşimler bununla da bitmedi; başka bir takipçi "İçeriden birine ihtiyacımız var" dediğinde, scout gizemli bir "şşşşş" ile yanıt verdi. Yorumlara bir yılan resmi eklendiğinde ateş daha da körüklendi ve Coachman "Biliyorum, biliyorum, hak ettik haha" diye yanıt verdi.
Hayranlar saygı eksikliği algısına tepki gösteriyor
Bazı Arsenal taraftarları, bu yorumların açıkça şakacı bir tavırla yapıldığını öne sürerek scout'u savunmaya çalışsa da, Tottenham taraftarları bu kadar hoşgörülü davranmadı. Birçok taraftar, Coachman'ın şu anda temsil ettiği kuruma saygı eksikliği olduğunu belirterek, kulübün renklerini giymenin zorluğuyla ilgili şaka yapan bir personelin profesyonelliğini sorguladı.
Bir yorumcu, Coachman'ın Spurs eşofmanına atıfta bulunarak "Bunu giymek nasıl oldu?" diye sorduğunda, Coachman'ın "Zordu" cevabı, birçok kişi tarafından kulüp için hızla bir PR baş ağrısına dönüşen olayın son damlası olarak görüldü.
İç disiplin işlemi yaklaşıyor
Tottenham resmi olarak yorum yapmaktan kaçınsa da, Mail gazetesi kulüp yetkililerinin Coachman'ın sosyal medya faaliyetlerini onaylamadıklarını bildirdi. Yetkililerin "derinden etkilenmedikleri" ve scout'a karşı daha fazla önlem alacakları söyleniyor. Konunun şu anda kulübün disiplin mekanizmaları aracılığıyla en uygun adımların belirlenmesi için içten ele alındığı anlaşılıyor.
