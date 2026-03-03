Tottenham, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Arsenal'i destekleyen yeni scout'tan 'hiç etkilenmedi'

Konu ilerledikçe, sohbetin tonu giderek daha alaycı hale geldi, ancak bu mizah Spurs yönetim kuruluna ulaşamadı. Daily Mail'in bildirdiği gibi, bir kullanıcı ona "O rozetin cildine değmesine izin verme" tavsiyesinde bulunduğunda, Coachman rekabete girerek "Zaten iç çamaşırımı giydim" diye cevap verdi.

Etkileşimler bununla da bitmedi; başka bir takipçi "İçeriden birine ihtiyacımız var" dediğinde, scout gizemli bir "şşşşş" ile yanıt verdi. Yorumlara bir yılan resmi eklendiğinde ateş daha da körüklendi ve Coachman "Biliyorum, biliyorum, hak ettik haha" diye yanıt verdi.