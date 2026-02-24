Tottenham, son dakikada penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenerek Kadınlar FA Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşacak

Spurs, Matilda Vinberg'in 7. dakikada Olivia Holdt'un hassas pasının ardından Elene Lete'yi geçerek attığı golle erken bir üstünlük sağladı. Konuk takım ilk yarının büyük bölümünü kontrol etti, ancak kaleci Lize Kop, Nikita Parris'in yakın mesafeden attığı şutu muhteşem bir kurtarışla önleyerek devreye önde girilmesini sağladı. Ancak, ikinci yarı başladıktan sonra iki dakikalık çılgın bir süre içinde maçın gidişatı tamamen değişti.

Eder Maestre'nin taktiksel değişiklikleri işe yaradı ve 58. dakikada oyuna giren Luca Corrales ve Danielle van de Donk'un işbirliği ile beraberlik golü geldi. 60 saniye sonra Jana Fernandez, 30 metreden muhteşem bir şutla ev sahibi takımı öne geçirdi. Spurs şok olmuş görünüyordu ve maçın uzatma dakikalarına girerken, kompakt ve enerjik Lionesses savunması karşısında ritim bulmakta zorlanarak hayal kırıklığı yaratan bir elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu.

Uzatma süresinin beşinci dakikasında kupa umutları pamuk ipliğine bağlı olan Tottenham, kaleci Kop da dahil olmak üzere tüm oyuncularını ileriye attı. Baskı sonunda sonuç verdi ve Bethany England'ın kaleye giden kafa vuruşu, Teyah Goldie'nin koluyla çizgi üzerinde engellendi. Hakem Ryan Atkin tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi ve büyük maçların adamı England, çelik gibi sinirleriyle topu ağlara göndererek maçı 30 dakikalık uzatmaya götürdü.