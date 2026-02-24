Getty Images Sport
Tottenham, son dakikada penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenerek Kadınlar FA Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşacak
Aslanlar geri dönüyor, İngiltere penaltıdan golü atıyor
Spurs, Matilda Vinberg'in 7. dakikada Olivia Holdt'un hassas pasının ardından Elene Lete'yi geçerek attığı golle erken bir üstünlük sağladı. Konuk takım ilk yarının büyük bölümünü kontrol etti, ancak kaleci Lize Kop, Nikita Parris'in yakın mesafeden attığı şutu muhteşem bir kurtarışla önleyerek devreye önde girilmesini sağladı. Ancak, ikinci yarı başladıktan sonra iki dakikalık çılgın bir süre içinde maçın gidişatı tamamen değişti.
Eder Maestre'nin taktiksel değişiklikleri işe yaradı ve 58. dakikada oyuna giren Luca Corrales ve Danielle van de Donk'un işbirliği ile beraberlik golü geldi. 60 saniye sonra Jana Fernandez, 30 metreden muhteşem bir şutla ev sahibi takımı öne geçirdi. Spurs şok olmuş görünüyordu ve maçın uzatma dakikalarına girerken, kompakt ve enerjik Lionesses savunması karşısında ritim bulmakta zorlanarak hayal kırıklığı yaratan bir elenmeye doğru gidiyor gibi görünüyordu.
Uzatma süresinin beşinci dakikasında kupa umutları pamuk ipliğine bağlı olan Tottenham, kaleci Kop da dahil olmak üzere tüm oyuncularını ileriye attı. Baskı sonunda sonuç verdi ve Bethany England'ın kaleye giden kafa vuruşu, Teyah Goldie'nin koluyla çizgi üzerinde engellendi. Hakem Ryan Atkin tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi ve büyük maçların adamı England, çelik gibi sinirleriyle topu ağlara göndererek maçı 30 dakikalık uzatmaya götürdü.
Kop, maraton penaltı atışlarında kahraman oldu
Penaltı atışları, oyuncuların birbiri ardına 12 metreden penaltı atışlarını gerçekleştirmesi ile heyecan doruk noktasına ulaştı. Dikkat çekici bir şekilde, 18. atışa kadar her penaltı başarılı oldu ve hatta kaleci Kop bile Spurs'un altıncı penaltısını gole çevirdi. Konuk takımın dokuz mükemmel penaltısının ardından Kop, rolünü değiştirerek maçın galibi oldu ve sağ tarafına doğru dalarak Wassa Sangare'nin şutunu kurtardı ve penaltı atışlarında konuk takımın 9-8 galibiyetini garantiledi.
Ho, "en iyi performansımızdan çok uzak" olmasına rağmen Spurs'u övüyor
Spurs teknik direktörü Martin Ho, takımının en iyi performansını sergilemediğini kabul ederken, yeni WSL takımına karşı potansiyel bir tehlikeyi atlatmak için gösterdiği direnci övdü.
Spurs'un resmi web sitesine konuşan Ho, "Ulaşabileceğimiz performans seviyesini biliyorum ve bugün en iyi halimizden çok uzaktaydık, ancak topla birçok önemli an yaşadık. Defansif olarak da harika oynadığımızı düşünüyorum, bazen onlar gibi şansımıza güvenmek zorunda kaldık. Ama umarım maç içinde bu fırsatlardan birkaçını daha değerlendirebilirdik. Ancak, çeyrek finale yükselmenizi sağlayan ve tarafsızlar için muhtemelen penaltılara gitmesini izlemek harika olan bir FA Cup maçıydı."
Daha sonra penaltı atışlarının gerginliğini şöyle değerlendirdi: "Penaltılara gidildiğinde, ben hiç izlemem, bence bu bir piyango - muhtemelen futbolun en acımasız kısmı. Ama oyuncuların öne çıkıp penaltıları atması olağanüstü bir cesaret ve cesaretti, çünkü büyük anlarda bu çok büyük bir baskı."
Çeyrek finalde Londra derbisi
Bu galibiyet, 5 Nisan'da oynanacak olan son sekiz turunda şampiyon Chelsea ile heyecan verici bir karşılaşma olacağını gösteriyor. Spurs'un teknik direktörü şimdi dikkatini Blues'a karşı intikam görevine çeviriyor ve şöyle ekliyor: "Son zamanlarda onlarla iyi bir maç oynadık ama galip gelemedik, bu yüzden bunu telafi etmek istiyoruz."
Bu görev, Kuzey Londra ekibi için hala çok zorlu görünüyor, çünkü Tottenham, 18 denemede Chelsea'yi hiç yenemedi. Bu ayın başlarında FA WSL'de oynadıkları son maç, Blues'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı ve Ho, kupada bu sonucu tersine çevirmek için çaresizce mücadele edecek.
