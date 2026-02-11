Tottenham, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin bedelini ödeyen teknik direktör Thomas Frank'ı kovdu.

Newcastle'a yenildikten sonra Frank'in kovulacağına dair spekülasyonlar yaygındı, ancak o bu iş için doğru kişi olduğuna kesin olarak inanıyordu. Maçtan sonra gazetecilere konuşan Danimarkalı teknik adam, takımının bir sonraki maçında da görevde olacağına inandığını söyledi: "Evet, buna eminim. Soruyu anlıyorum ve beni suçlamanın kolay olduğunu biliyorum, ancak bunun sadece teknik direktörün, kulüp sahiplerinin, yöneticilerin, oyuncuların veya personelin suçu olmadığını düşünüyorum. Bu herkesin suçu."

Frank sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş için doğru kişi olduğuma ne kadar eminim? %1000 eminim. Ayrıca, 10 veya 11 oyuncunun sakatlığıyla böyle bir durumda kalacağımızı hiç beklemediğime de %1000 eminim. Ancak, bir şey inşa etmek ve zorlukları aşmak için inanılmaz bir direnç göstermeniz gerektiğini biliyorum. Sakin kafayla devam etmelisiniz. Futbolda [teknik direktörü kovma] mekanizmasını anlıyorum, buna şüphe yok, ama bunun doğru bir şey olmadığını [gösteren] birçok araştırma var. Bunun [yönetim kurulunun] yapabileceği tek şey olduğunu biliyorum, ama bunun doğru bir şey olmadığı birçok durum da var."