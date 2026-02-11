Getty Images Sport
Tottenham, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin bedelini ödeyen teknik direktör Thomas Frank'ı kovdu.
Spurs, Frank'i teknik direktörlük görevinden aldı.
The Athletic'ten David Ornstein'a göre, Frank'in Tottenham'daki görevi sona erdi ve kulüp "acil durum planları" üzerinde çalışıyor. Spurs, Eddie Howe'un Newcastle takımına karşı aldığı bir başka ağır yenilginin ardından bu kararı aldı. Bu yenilgi, takımın bu sezon Premier Lig'de oynadığı 26 maçta aldığı 11. yenilgi oldu. Frank, yaz aylarında Ange Postecoglou'nun yerine geçmek üzere kuzey Londra'ya geldi ve Spurs'u Şampiyonlar Ligi grup aşamasında etkileyici bir dördüncü sıraya taşıdı. Ancak, iç sahada durum farklıydı ve Spurs, 2026'da şu ana kadar Premier Lig'de tek bir galibiyet bile alamadı.
- Getty Images Sport
Tottenham açıklama yaptı
Kulüp, yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak. Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık. Ancak, sonuçlar ve performanslar, Yönetim Kurulu'nun sezonun bu noktasında bir değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varmasına neden oldu. Thomas, kulüpte geçirdiği süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."
Frank kalacağına 'emin'di
Newcastle'a yenildikten sonra Frank'in kovulacağına dair spekülasyonlar yaygındı, ancak o bu iş için doğru kişi olduğuna kesin olarak inanıyordu. Maçtan sonra gazetecilere konuşan Danimarkalı teknik adam, takımının bir sonraki maçında da görevde olacağına inandığını söyledi: "Evet, buna eminim. Soruyu anlıyorum ve beni suçlamanın kolay olduğunu biliyorum, ancak bunun sadece teknik direktörün, kulüp sahiplerinin, yöneticilerin, oyuncuların veya personelin suçu olmadığını düşünüyorum. Bu herkesin suçu."
Frank sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş için doğru kişi olduğuma ne kadar eminim? %1000 eminim. Ayrıca, 10 veya 11 oyuncunun sakatlığıyla böyle bir durumda kalacağımızı hiç beklemediğime de %1000 eminim. Ancak, bir şey inşa etmek ve zorlukları aşmak için inanılmaz bir direnç göstermeniz gerektiğini biliyorum. Sakin kafayla devam etmelisiniz. Futbolda [teknik direktörü kovma] mekanizmasını anlıyorum, buna şüphe yok, ama bunun doğru bir şey olmadığını [gösteren] birçok araştırma var. Bunun [yönetim kurulunun] yapabileceği tek şey olduğunu biliyorum, ama bunun doğru bir şey olmadığı birçok durum da var."
Frank'in Spurs'taki kötü performansı
Frank, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra ayrılan Postecoglou'nun yerine Tottenham'da üç yıllık sözleşme imzaladı, ancak Spurs'u Premier Lig'de en kötü sezonuna götürdü ve geçen sezon 38 puanla 17. sırada bitirdi. Ancak, kuzey Londralılar şu anda İngiltere'nin en üst liginde bir başka korkunç sezonun ortasında. Frank, Premier League'de teknik direktör olarak maç başına ortalama sadece 1,12 puan (26 maçta 29 puan) elde ettikten sonra Tottenham'dan ayrılıyor. Opta'ya göre bu, ligde 5'ten fazla maç oynayan tüm Spurs teknik direktörleri arasında en düşük oran.
- Getty Images Sport
Arsenal, Spurs'un bir sonraki rakibi
Spurs, 22 Şubat'a kadar Premier Lig'e dönmeyecek, bu da kulübe Frank'ın ayrılmasının ardından atılacak sonraki adımları belirlemek için zaman tanıyacak. Roberto De Zerbi, PSG'ye 5-0 yenildikten sonra Marsilya'dan ayrılmasının ardından bu görevle ilişkilendirildi. Tottenham'ın bir sonraki maçı, Premier Lig lideri Arsenal ile evinde oynayacağı büyük bir Kuzey Londra derbisi olacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam