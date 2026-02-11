Goal.com
Canlı
Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Gill Clark

Tottenham, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin bedelini ödeyen teknik direktör Thomas Frank'ı kovdu.

Tottenham, sekiz maçtır galibiyet alamayan menajer Thomas Frank'ı kovma kararı aldı. Danimarkalı teknik adam, yaz aylarında takımın başına geçmişti ancak Premier Lig'de korkunç bir sezon geçirdi. Salı günü Newcastle'a 2-1 yenilen Spurs, taraftarlar tarafından yine yuhalandı ve takım, küme düşme hattının sadece beş puan üzerinde kaldı.

  • Spurs, Frank'i teknik direktörlük görevinden aldı.

    The Athletic'ten David Ornstein'a göre, Frank'in Tottenham'daki görevi sona erdi ve kulüp "acil durum planları" üzerinde çalışıyor. Spurs, Eddie Howe'un Newcastle takımına karşı aldığı bir başka ağır yenilginin ardından bu kararı aldı. Bu yenilgi, takımın bu sezon Premier Lig'de oynadığı 26 maçta aldığı 11. yenilgi oldu. Frank, yaz aylarında Ange Postecoglou'nun yerine geçmek üzere kuzey Londra'ya geldi ve Spurs'u Şampiyonlar Ligi grup aşamasında etkileyici bir dördüncü sıraya taşıdı. Ancak, iç sahada durum farklıydı ve Spurs, 2026'da şu ana kadar Premier Lig'de tek bir galibiyet bile alamadı.

    • Reklam
  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham açıklama yaptı

    Kulüp, yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak. Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık. Ancak, sonuçlar ve performanslar, Yönetim Kurulu'nun sezonun bu noktasında bir değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varmasına neden oldu. Thomas, kulüpte geçirdiği süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."

  • Frank kalacağına 'emin'di

    Newcastle'a yenildikten sonra Frank'in kovulacağına dair spekülasyonlar yaygındı, ancak o bu iş için doğru kişi olduğuna kesin olarak inanıyordu. Maçtan sonra gazetecilere konuşan Danimarkalı teknik adam, takımının bir sonraki maçında da görevde olacağına inandığını söyledi: "Evet, buna eminim. Soruyu anlıyorum ve beni suçlamanın kolay olduğunu biliyorum, ancak bunun sadece teknik direktörün, kulüp sahiplerinin, yöneticilerin, oyuncuların veya personelin suçu olmadığını düşünüyorum. Bu herkesin suçu."

    Frank sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş için doğru kişi olduğuma ne kadar eminim? %1000 eminim. Ayrıca, 10 veya 11 oyuncunun sakatlığıyla böyle bir durumda kalacağımızı hiç beklemediğime de %1000 eminim. Ancak, bir şey inşa etmek ve zorlukları aşmak için inanılmaz bir direnç göstermeniz gerektiğini biliyorum. Sakin kafayla devam etmelisiniz. Futbolda [teknik direktörü kovma] mekanizmasını anlıyorum, buna şüphe yok, ama bunun doğru bir şey olmadığını [gösteren] birçok araştırma var. Bunun [yönetim kurulunun] yapabileceği tek şey olduğunu biliyorum, ama bunun doğru bir şey olmadığı birçok durum da var."

  • Frank'in Spurs'taki kötü performansı

    Frank, Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra ayrılan Postecoglou'nun yerine Tottenham'da üç yıllık sözleşme imzaladı, ancak Spurs'u Premier Lig'de en kötü sezonuna götürdü ve geçen sezon 38 puanla 17. sırada bitirdi. Ancak, kuzey Londralılar şu anda İngiltere'nin en üst liginde bir başka korkunç sezonun ortasında. Frank, Premier League'de teknik direktör olarak maç başına ortalama sadece 1,12 puan (26 maçta 29 puan) elde ettikten sonra Tottenham'dan ayrılıyor. Opta'ya göre bu, ligde 5'ten fazla maç oynayan tüm Spurs teknik direktörleri arasında en düşük oran.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal, Spurs'un bir sonraki rakibi

    Spurs, 22 Şubat'a kadar Premier Lig'e dönmeyecek, bu da kulübe Frank'ın ayrılmasının ardından atılacak sonraki adımları belirlemek için zaman tanıyacak. Roberto De Zerbi, PSG'ye 5-0 yenildikten sonra Marsilya'dan ayrılmasının ardından bu görevle ilişkilendirildi. Tottenham'ın bir sonraki maçı, Premier Lig lideri Arsenal ile evinde oynayacağı büyük bir Kuzey Londra derbisi olacak.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

FA Kupası
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0