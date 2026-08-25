Tottenham, Savinho'yu Manchester City'den 85 milyon sterline transfer etti

De Zerbi ile çalışma fırsatının eşsiz olması, Savinho'nun güneye taşınma kararında belirleyici bir etken oldu. Dinamik kanat oyuncusu, büyük saygı gören teknik adamın yönetiminde oyununu genel olarak daha da geliştirmeye açıkça istekli.

"Biraz zaman aldı ama burada olmaktan çok mutluyum" itirafında bulundu. "Harika bir kulüpte, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle birlikte olmak müthiş bir fırsat.

"Başantrenörle konuşur konuşmaz gelmem gerektiğini anladım. Bana en üst seviyeye ulaşmam için yardımcı olmak istediğini söyledi ve buna birlikte, bir takım olarak başarabileceğimize inanıyorum."







