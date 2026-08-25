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사비뉴 (Savinho)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Tottenham, Savinho'yu Manchester City'den 85 milyon sterline transfer etti

Transfers
Savinho
Tottenham Hotspur
M.City
Premier Lig

Tottenham Hotspur, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'nun Manchester City'den 85 milyon sterlinlik dev transferini resmen tamamladı. Spurs, yetenekli hücum oyuncusunu bir yıldan uzun süredir takip ediyordu ve sonunda Roberto De Zerbi'nin hücum hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefini kadrosuna kattı.

  • Tottenham, yüksek bonservisli transferi tamamladı

    Tottenham, Premier League’deki rakibi City’den Savinho’nun sansasyonel transferini tamamladı. Bu dev transferin 85 milyon £'a (116 milyon dolar) kadar ulaştığı bildiriliyor. Spurs, yetenekli Brezilyalı oyuncunun peşinde son olarak hedefine ulaşmadan önce bir yıldan uzun süredir ısrarla koşuyordu. Kulüp, forvete yönelik resmi ilgisini ilk olarak geçen yaz kayda geçirdi ve perde arkasındaki sessiz ısrarı sonunda karşılığını verdi.

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  • Savinho, De Zerbi’nin vizyonunu benimsiyor

    De Zerbi ile çalışma fırsatının eşsiz olması, Savinho'nun güneye taşınma kararında belirleyici bir etken oldu. Dinamik kanat oyuncusu, büyük saygı gören teknik adamın yönetiminde oyununu genel olarak daha da geliştirmeye açıkça istekli.

    "Biraz zaman aldı ama burada olmaktan çok mutluyum" itirafında bulundu. "Harika bir kulüpte, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle birlikte olmak müthiş bir fırsat.

    "Başantrenörle konuşur konuşmaz gelmem gerektiğini anladım. Bana en üst seviyeye ulaşmam için yardımcı olmak istediğini söyledi ve buna birlikte, bir takım olarak başarabileceğimize inanıyorum."



  • Kuzey Londra'da heyecan artıyor

    Tottenham'ın sportif direktörü Johan Lange, nihayet uzun vadeli öncelikli hedeflerinden birini kadroya katmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Lange, yeni transferin kulübün hızla gelişen futbol kimliğine mükemmel şekilde uyacağına güçlü biçimde inanıyor.

    Lange, "Savio bir süredir radarımızda olan bir oyuncuydu ve artık bir Tottenham Hotspur oyuncusu olduğu için çok mutluyum" dedi. "En üst seviyede kalitesini zaten gösterdi ve yeteneğinin, oyun tarzının ve mentalitesinin burada kurduğumuz kadroya çok uygun olacağına inanıyoruz."

    De Zerbi de etkili ve doğrudan oynayan kanat oyuncusunu hücum hattına katma konusunda aynı derecede heyecanlıydı. Teknik direktör, "Savio, geniş alanlarda enerji, yaratıcılık ve kalite getiren bir oyuncu. Savunmacıların üzerine gitme cesaretine ve yaratıcılığıyla bir maçın gidişatını değiştirme becerisine sahip" ifadelerini kullandı.

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  • Kanat oyuncusu 17 numarayı aldı

    Transferi artık resmiyet kazanan Savinho, yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlamaya tamamen hazır. Tottenham, Brezilyalı oyuncunun bu sezon 17 numaralı formayı giyeceğini doğruladı.



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