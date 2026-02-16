GOAL
Tottenham, Premier Lig'den düşmenin 'potansiyel olarak felaket getirebilecek' maliyetine karşı uyarıda bulundu
Tudor'un görevi
Spurs şu anda neredeyse düşünülemez bir gerçeklik olan potansiyel küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve küme düşmekten kurtulmak için çaresiz bir girişimde Tudor'u göreve getirdi. Premier Lig tablosunda 26 maçta sadece 29 puanla 16. sırada yer alıyorlar. Spurs, 18. sıradaki West Ham United'ın 5 puan önünde, ancak Hammers çok daha iyi bir formda; son beş maçından üçünü kazandılar, oysa ezeli rakipleri hiç kazanamadı ve bu da Thomas Frank'ın kovulmasına yol açtı.
Şimdi Telegraph , Spurs'un küme düşüp düşmemesine bakılmaksızın "on milyonlarca sterlin"lik bir mali darbeyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor , çünkü Avrupa futbolunu kaçırmaları neredeyse kesin, bu da sponsorluk anlaşmalarında yer alan bonusları tetiklemeyecekleri anlamına geliyor. Bu sponsorların çoğunun, yeniden müzakere veya fesih imkanı tanıyan küme düşme maddeleri olduğu söyleniyor.
Raporda alıntılanan bir uzman şöyle diyor: "Sadece Avrupa'ya katılamamanın cezası on milyonlarca pounda ulaşıyor. Kulüp küme düşerse bu rakam daha da büyük ve potansiyel olarak felaket boyutlarına ulaşabilir."
Tottenham küme düşebilir mi?
Tudor'un ilk maçı Arsenal ile olacak ve Spurs, Liverpool ile Anfield'da, olağanüstü bir sezon geçiren Sunderland ile Stadium of Light'ta ve sezonun sondan bir önceki maçında Chelsea ile Stamford Bridge'de karşılaşacağı zorlu bir fikstürle karşı karşıya görünüyor. Spurs ayrıca Nottingham Forest, Wolves ve Leeds United gibi takımlarla altı puanlık maçlara çıkacak; Tudor'un bu maçlar öncesinde takımı hızlandırabilecek mi, bunu zaman gösterecek.
The Telegraph, bir kaynağın şu sözlerini aktarıyor: "Bazı şirketler küme düşmeyi gerçekçi bir olasılık olarak görüyor ve şimdiden sözleşmelerini gözden geçiriyor. Avrupa kupalarına katılma hakkı gibi bazı hedeflerin ulaşılamayacağı şimdiden belli görünüyor, ancak en büyük korku küme düşme."
Tudor ise tek bir görevi olduğunu vurguluyor: Spurs'u sıkıntılardan kurtarmak.
Tudor'un vaadi
Tudor, itfaiyeci olarak göreve başladığında şöyle dedi: "Önemli bir anda bu kulübe katılmak benim için bir onurdur.
Bana verilen sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net. Performanslarımızda daha fazla tutarlılık sağlamak ve her maçta inançla mücadele etmek.
Bu kadroda çok kaliteli oyuncular var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji vermek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek.”
Spor direktörü Johan Lange ise şunları ekledi: “Igor, zorlu anlarda adım atma ve etki yaratma konusunda netlik, yoğunluk ve deneyim getiriyor.
“Hedefimiz çok net: Performansları istikrara kavuşturmak, kadronun kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele etmek.”
Sırada ne var?
Spurs'un ilk maçı, Arsenal'in şampiyonluk peşinde olduğu ve Spurs'un Championship'e düşmemek için çaresizce mücadele ettiği, bir neslin en önemli kuzey Londra derbisi olabilecek maçta Gunners ile oynanacak.
Spurs, Tudor'u duyuran açıklamasında, düşme ihtimalini kesinlikle kabul edemeyeceklerini belirtti.
Açıklamada, "Igor Tudor'un çalışma izni alınması şartıyla sezon sonuna kadar erkek takımının baş antrenörü olarak atandığını memnuniyetle duyuruyoruz.
Igor bize net bir hedefle katıldı: Performansı iyileştirmek, sonuç almak ve Premier Lig tablosunda yukarı çıkmak. Görevi çok net: Sezonun kritik bir aşamasında takıma organizasyon, yoğunluk ve rekabet gücü kazandırmak."
