Tottenham, Premier Lig'den düşmenin 'potansiyel olarak felaket getirebilecek' maliyetine karşı uyarıda bulundu

Spurs şu anda neredeyse düşünülemez bir gerçeklik olan potansiyel küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve küme düşmekten kurtulmak için çaresiz bir girişimde Tudor'u göreve getirdi. Premier Lig tablosunda 26 maçta sadece 29 puanla 16. sırada yer alıyorlar. Spurs, 18. sıradaki West Ham United'ın 5 puan önünde, ancak Hammers çok daha iyi bir formda; son beş maçından üçünü kazandılar, oysa ezeli rakipleri hiç kazanamadı ve bu da Thomas Frank'ın kovulmasına yol açtı.

Şimdi Telegraph , Spurs'un küme düşüp düşmemesine bakılmaksızın "on milyonlarca sterlin"lik bir mali darbeyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor , çünkü Avrupa futbolunu kaçırmaları neredeyse kesin, bu da sponsorluk anlaşmalarında yer alan bonusları tetiklemeyecekleri anlamına geliyor. Bu sponsorların çoğunun, yeniden müzakere veya fesih imkanı tanıyan küme düşme maddeleri olduğu söyleniyor.

Raporda alıntılanan bir uzman şöyle diyor: "Sadece Avrupa'ya katılamamanın cezası on milyonlarca pounda ulaşıyor. Kulüp küme düşerse bu rakam daha da büyük ve potansiyel olarak felaket boyutlarına ulaşabilir."