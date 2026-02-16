Tottenham, Mauricio Pochettino'ya geri dönüş uyarısı gönderdi; USMNT, Arjantinli teknik adamı Premier Lig'e geri getirme planlarını bozdu

Bu uluslararası taahhütler de hesaba katıldığında, Zamora Arjantinli teknik adamın Tottenham için doğru seçim olacağına ikna olmuş değil. En iyi bahis siteleri aracılığıyla konuşan eski Spurs forveti, GOAL'a memnuniyetsiz taraftarların taleplerine kulak verilmesi gerekip gerekmediğini sorduğunda şöyle cevap verdi: "Dünya Kupası bitmeden göreve başlayamaz. Eğer onun ülkesiyseniz, 'Gözünü topun üzerinden ayırmanı istemiyorum' dersiniz - her gün tam zamanlı olarak ofiste olmadığınızı biliyorum, ama ben gözünü topun üzerinden ayırmanı istemiyorum derdim.

"O taraftarların favorisi ve onu orada görmek istiyorlar, ama bu zor bir durum olacak. Bence Poch gibi teknik direktörler zaman ve iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi isteyeceklerdir. Oraya kim giderse gitsin, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi isteyeceklerdir. Dünya Kupası nedeniyle bu zor bir durum. Bazı oyuncular oldukça ileriye giderse, tüm bu oyuncular Temmuz sonuna kadar geri dönmeyecek. Dinlenmek isteyecekler, en az iki hafta izin isteyecekler. Bu herkes için zor bir iş. Poch orada açıkça harika zaman geçirdi. En iyi şekilde bitmedi, ama taraftarların onu geri istemesini anlayabiliyorum."