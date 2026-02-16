Getty/GOAL
Tottenham, Mauricio Pochettino'ya geri dönüş uyarısı gönderdi; USMNT, Arjantinli teknik adamı Premier Lig'e geri getirme planlarını bozdu
Frank kovuldu, geçici teknik direktör Tudor görevi devraldı
Danimarkalı teknik direktör Frank, göreve geldikten sonra sadece 38 maç yönettikten sonra 11 Şubat'ta görevinden alındı. Sezon sonuna kadar geçici olarak görevi eski Juventus ve Marsilya teknik direktörü Igor Tudor devraldı. Sezon sonunda kalıcı bir atama yapılacak.
Pochettino'nun, 2019'da sona eren ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan verimli beş yıllık Spurs macerasının ardından, tanıdık bir ortama geri dönmesi olasılığı gündeme geldi. Pochettino şu anda, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na hazırlanan ABD milli takımının başında bulunuyor.
USMNT teknik direktörü Pochettino, Spurs için doğru seçim olur mu?
Bu uluslararası taahhütler de hesaba katıldığında, Zamora Arjantinli teknik adamın Tottenham için doğru seçim olacağına ikna olmuş değil. En iyi bahis siteleri aracılığıyla konuşan eski Spurs forveti, GOAL'a memnuniyetsiz taraftarların taleplerine kulak verilmesi gerekip gerekmediğini sorduğunda şöyle cevap verdi: "Dünya Kupası bitmeden göreve başlayamaz. Eğer onun ülkesiyseniz, 'Gözünü topun üzerinden ayırmanı istemiyorum' dersiniz - her gün tam zamanlı olarak ofiste olmadığınızı biliyorum, ama ben gözünü topun üzerinden ayırmanı istemiyorum derdim.
"O taraftarların favorisi ve onu orada görmek istiyorlar, ama bu zor bir durum olacak. Bence Poch gibi teknik direktörler zaman ve iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi isteyeceklerdir. Oraya kim giderse gitsin, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi isteyeceklerdir. Dünya Kupası nedeniyle bu zor bir durum. Bazı oyuncular oldukça ileriye giderse, tüm bu oyuncular Temmuz sonuna kadar geri dönmeyecek. Dinlenmek isteyecekler, en az iki hafta izin isteyecekler. Bu herkes için zor bir iş. Poch orada açıkça harika zaman geçirdi. En iyi şekilde bitmedi, ama taraftarların onu geri istemesini anlayabiliyorum."
Alternatif seçenekler: Pochettino'ya ilgi gösteren tek kulüp Spurs değil
Tottenham, bu yaz yüksek profilli bir boş pozisyona sahip tek kulüp olmayacak. Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin de doldurması gereken pozisyonları var, ayrıca Manchester City ve Paris Saint-Germain'de de değişiklikler olacağı konuşuluyor.
Pochettino'nun USMNT ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle başka seçenekleri olup olmayacağı sorulduğunda Zamora, Spurs'un duygusal bir hamle yaparken şunları ekledi: "Olacak. Ancak bu büyük bir kulüp, devasa bir kulüp. Orada da güzel anıları var.
"Gerçekten çok büyük bir kulüp. Her şeyin altyapısı rakipsiz. Sadece son altı veya yedi yıldır çözemedikleri son parça eksik. Bir türlü uyum sağlayamadılar ve o anlayışı bulamadılar. Bunun gerçekleşmesini sağlayacak şeyin ne olduğunu anlamıyorum."
Pochettino, Tudor'un göreve başlamasıyla Premier Lig'e geri dönmek istiyor
Eski Spurs oyuncusu ve teknik direktörü Tim Sherwood, Pochettino'nun bu yaz mutlaka teklif alacağına inanıyor. Sky Sports'a verdiği demeçte şöyle konuştu: "Kim geleceğini biliyoruz – %100 Pochettino olacak. Kulübün başka birine yönelme cesaretini göstereceğini sanmıyorum. Başka seçenekler de var ama bu işi alan başka birinin iki maç kaybetmesi ve ardından taraftarların 'Poch'u geri getirebilirdiniz' demesi baskısı altında kalması... Başka birini aramaları imkansız."
Pochettino, daha önce BBC Sport'a, Southampton'da da görev yaptığı İngiliz futboluna geri döneceğini söylemişti: "Premier Lig, dünyanın en iyi ligi. Tabii ki özlüyorum. Amerika'da çok mutluyum ama bir gün Premier Lig'e geri dönmeyi de düşünüyorum. En rekabetçi lig."
Geçen sezon Ange Postecoglou'nun Avrupa Ligi'nde zafer kazanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Spurs, Premier Lig tablosunda 16. sırada, küme düşme bölgesinden 5 puan uzakta.
Tudor, göreve başladığı ilk maçında en zorlu sınavla karşı karşıya kalacak. Tottenham, Pazar günü Kuzey Londra derbisinde, ligin zirvesinde yer alan ezeli rakibi Arsenal'i ağırlayacak.
