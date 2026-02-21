Goal.com
Tottenham, kuzey Londra'yı hakimiyeti altına alma şansını kaçırdı - ve Arsenal onlara bir şans daha vermeyebilir

Rakipler olarak paylaştıkları varlıklarının çoğunda, Arsenal Tottenham'a üstünlük sağlamıştır. İster 1913'te Woolwich Arsenal'in Thames Nehri'nin kuzeyindeki Spurs bölgesine taşınmasından, ister 1919'da Gunners'ın Tottenham'ı yenerek Futbol Ligi'ne girmesinden, ister White Hart Lane'de iki kez şampiyonluk kazanmasından olsun, bu çatışmanın kırmızı tarafı çoğu zaman üstün olmuştur.

Tottenham'ın üstünlüğünün sürdüğü dönemler de olmuştur. 1960'larda iki kupa kazanan ve kupaları toplayan takım akla geliyor ve daha yakın zamanda, Spurs, Arsenal'in 21. yüzyıldaki en düşük noktasına ulaştığında, ondan uzaklaşmak için bir fırsat yakaladı. Ne yazık ki, bu roller tamamen tersine dönerek eski duruma geri döndü.

GOAL, Tottenham'ın kuzey Londra'nın kontrolünü Arsenal'e nasıl kaptırdığını - belki de sonsuza kadar - anlatıyor.

    Wenger'in son yılları

    Arsene Wenger, FIFA'nın hiçbir geçerli neden olmaksızın ofsayt kuralını radikal bir şekilde değiştirmeye çalışan kişi olarak tanınmadan önce, İngiliz futbolunda devrim yaratan efsanevi bir futbol menajeriydi. Premier Lig takımları arasında oyuncu keşfi ve sağlık konusunda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmesiyle tanınan Wenger'in Arsenal takımı, üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı ve 19. yüzyılda Preston North End'den sonra tüm sezonu yenilgisiz tamamlayan ilk takım oldu. 2003-04 sezonu, Gunners'ın Tottenham'ın ev sahibi stadyumunda ikinci kez lig şampiyonluğunu kazandığı sezondu.

    Ancak bu, Arsenal'in İngiltere şampiyonu olduğu son sezon olarak kaldı. Wenger, Real Madrid gibi kulüplerin tekliflerine rağmen, Highbury'den 390 milyon sterlinlik Emirates Stadyumu'na taşınmalarının ardından sekiz yıl boyunca kulübün borçlarını yönetirken kulüpte kalmayı tercih etti. Bu süre zarfında Arsenal, rakipleri kadar cömert harcamalar yapamadı (Finansal Fair Play kuralları 2011 yılına kadar yürürlüğe girmedi) ve mali dengeleri sağlamak için önemli oyuncularını satmak zorunda kaldı.

    Arsenal, 2014 yılında FA Cup'ı kazanarak dokuz yıllık kupa hasretine son verdi ve o yaz, Wenger ve kulübü neredeyse on yıldır ağır bir yük olarak taşıyan mali kısıtlamalardan kurtulmuş gibi görünüyordu. Ne yazık ki, o noktada futbol çok değişmişti ve Wenger'in uzun vadeli geleceği hakkındaki tartışmalar 2013 yılında başladığından beri hiç bitmedi, hatta sosyal medyanın yeni çağında bu tartışmalar daha da şiddetlendi.

    2016-17 sezonunun sonunda, Wenger'in yönetiminde ilk kez Arsenal, Premier League'de ilk dörtte yer alamadı. Wenger, bir sezon daha görevde kaldıktan sonra istifa etti.

    Pochettino'nun devrimi

    Parlamento tartışmaları ve Wenger'in geleceği hakkında yapılan taraftar referandumları sürerken, Tottenham sessizce yeniden toparlanmaya başladı. Mauricio Pochettino, 2014 yılında baş antrenör olarak atandı, daha sonra menajerliğe terfi etti ve yüksek yoğunluklu stili ve sevimli tavırlarıyla taraftarların kalbini kazandı. Daha önce popüler patronlar Martin Jol ve Harry Redknapp gibi isimler, dördüncü sırayı Spurs'un kapasitesinin sınırı gibi gösterirken, Pochettino bu cam tavanı parçaladı.

    Tottenham, 2015-16 sezonunda Leicester City ile şampiyonluk mücadelesi verdi, ancak sezonun sonuna doğru masalsı bir performans sergileyen Foxes'a sadece dört puan yaklaşabildi. Açıklanamayan bir çöküşle Spurs, son gün Arsenal'in arkasında üçüncü sıraya düştü ve herkese kuzey Londra'da güç dengelerinin henüz tam olarak değişmediğini hatırlattı.

    Bir sezon sonra, güç dengesi kesinlikle değişmişti. Nisan 2017'de, Spurs 22 yıl sonra ilk kez, Tottenham'ın Arsenal'in önünde bitirmesinin matematiksel olarak imkansız hale geldiği tarih olan "St Totteringham's Day" geleneğini, eski White Hart Lane'de oynanan son kuzey Londra derbisinde Wenger'in takımını 2-0 yenerek sona erdirdi.

    "Spurs galibiyeti hak etti, bunu kabul etmeli ve analiz etmeliyiz. Çok hayal kırıcı, ama sezon başındaki hedefimiz Spurs'un üzerinde bitirmek değil, ligi kazanmaktı. Onlar bunu hak etti," dedi maç sonrası morali bozuk Wenger.

    Pochettino'nun adamları, 93 puanla şampiyon olan Chelsea'nin ardından 86 puanla kulüp rekoru kırarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Bu, Spurs'un geçici bir başarı elde etmediğini ve Premier League'in "büyük altı" takımından biri olmayı hak ettiğini gösterdi.

    Avrupa'nın neredeyse şampiyonları

    Tottenham, Arsenal'den kuzey Londra'nın kontrolünü kesin olarak ele geçirmek için bir fırsat yakaladı. Pochettino, Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min ve Christian Eriksen gibi genç yıldızları yetiştiren, Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld ve Mousa Dembele gibi deneyimli oyuncularla bir araya getiren, dünyanın en umut verici teknik direktörlerinden biriydi.

    Şampiyonluk için yarışan Spurs'un ilk 11'i Avrupa'nın en iyileri arasındaydı, ancak yine de kadro derinliği konusunda ciddi eksiklikleri vardı. 2016-17 sezonunda yenilgisiz kaldıkları White Hart Lane'den ayrılmak ve Tottenham Hotspur Stadyumu'na dönmeden önce bir buçuk yıl Wembley'de oynamak zorunda kalmaları da durumu zorlaştırdı.

    Bu arada, Wenger'in 2018'deki ayrılışının ardından Arsenal'de her zaman bir tür iç savaş varmış gibi görünüyordu. Jack Wilshere, her ikisi de sürekli sakat olmasına rağmen Aaron Ramsey'den daha mı iyiydi? Takım Mesut Özil mi yoksa Alexis Sanchez mi etrafında kurulmalıydı? Shkodran Mustafi neden hala oynuyor? Unai Emery, Wenger'in yerini alacak doğru kişi miydi?

    Tottenham'da, Arsenal'in 2004'teki şampiyonluğundan bu yana aşınan bir birlik duygusu vardı. Spurs'taki herkes aynı fikirde gibi görünüyordu, ta ki Mayıs 2018'de Pochettino, ilk kez teknik direktör olarak yönetim kurulundan transfer piyasasında kendisine yardım etmesini isteyene kadar. Yönetim kurulu, sonraki iki transfer döneminde tek bir yeni oyuncu bile transfer etmemekle yanıt verdi.

    Ancak tüm zorluklara rağmen Tottenham, 2018-19 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Üç maçta bir puan toplayarak ölüm grubundan kurtuldu, turnuvanın favorisi Manchester City'yi tartışmalı bir VAR kararıyla eledi ve Ajax ile oynadığı yarı final maçında son dakikada attığı golle finale yükseldi. Arsenal de Avrupa Ligi finaline kalmıştı, ancak taraftarların morali düzelmedi.

    Her iki finalden önceki üç hafta boyunca, birçok Arsenal taraftarı Tottenham'ın kendilerinden önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalinden rahatsızdı. Avrupa Ligi'nde yaşananlar, Spurs'un Avrupa'nın kralı olma düşüncesinin yanında sönük kalıyordu. Pochettino'nun takımı Liverpool'a 2-0 yenilince, Arsenal'in Chelsea'ye 4-1 yenilmesinin acısı hafifledi ve büyük bir rahatlama yaşandı.

    Bu, Tottenham'ın kuzey Londra'yı bu kadar büyük bir farkla domine etmek için sahip olduğu en yakın ve en net fırsattı.

    Kısa vadeli ve uzun vadeli

    Şampiyonlar Ligi finalinden yaklaşık altı ay sonra, Tottenham başkanı Daniel Levy, Pochettino'nun yerine Jose Mourinho'yu getirerek tartışmalı bir adım attı ve "Özel Adam"ın Spurs'u neredeyse şampiyon olan bir takımdan şampiyon bir takıma dönüştüreceğini umdu. Bazı haberlerde Levy'nin, Pochettino'nun kovulmasından iki hafta sonra görevden alınan Emery'nin yerine Mourinho'yu getirmek isteyen Arsenal'den çekindiği de iddia edildi.

    Levy, Spurs'un Amazon Prime belgeseli "All or Nothing"de, Mourinho'yu o dönemde futbolun en iyi iki teknik direktöründen biri olarak gördüğünü iddia etti, ancak Mourinho o dönemde Chelsea ve Manchester United'da düşük performans göstermiş ve her iki kulüp tarafından da kovulmuştu. Mourinho, 2019-20 sezonunu altıncı sırada tamamladı ve 2020-21 Carabao Kupası finalinde Manchester City ile karşılaşmadan birkaç gün önce kovuldu. Bu durum, taraftarlar arasında popüler olmasa da oyuncular arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

    Arsenal ise farklı bir yol izledi. Tottenham kısa vadeye odaklanırken, Gunners her şeyi sıfırladı ve gelecek için planlar yaptı. Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olan ve 2018'de Wenger'in yerine geçmeye çok yaklaşan eski kaptan Mikel Arteta, baş antrenör olarak atandı. Pochettino gibi, o da yönetim kurulunu yeterince etkileyerek daha sonra menajer unvanını aldı.

    Emirates Stadyumu'nda birkaç başka değişiklik daha oldu. 2003-04 sezonunun "Yenilmezler" kadrosunda yer alan Edu Gaspar teknik direktörlükten spor direktörlüğüne terfi ederken, Raul Sanllehi ayrıldı ve yerine Vinai Venkatesham CEO olarak atandı.

    Pierre-Emerick Aubameyang'ın kahramanlıklarıyla liderlik ettiği Arteta'nın Arsenal'i, 2019-20 FA Cup'ı kazandı, ancak Premier League'de arka arkaya sekizinci sırada yer aldı - bu, Wenger öncesi dönemden bu yana en düşük sıralamalarıydı. Yine de, yeniden yapılanmanın meyvesini vermesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiği kabul edildi.

    Arteta bir kez daha galip geldi

    2021-22 sezonu, tamamen farklı felsefeler üzerine kurulu olan kuzey Londra rakipleri arasında dördüncü sırayı almak için yapılan çekişmeli mücadelenin altın günlerini geri getirdi. Arsenal, sezonun başındaki kötü formunu atlattı ve Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Gabriel Martinelli gibi yeni nesil yıldızlara güvenerek kaderi tersine çevirmek için Arteta'nın yanında durdu. Öte yandan Spurs, yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo'yu göreve başladıktan 10 maç sonra kovdu ve eski Chelsea teknik direktörü Antonio Conte'yi göreve getirdi.

    Sezonun son üç ayına girerken, Spurs ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tek ciddi rakipler olduğu ortaya çıktı. Sezonun son haftasına yeniden düzenlenen derbi, bu rekabete ekstra heyecan kattı. Orijinal maç, Arsenal'in yeterli sayıda oyuncusu olmadığı gerekçesiyle tartışmalı bir şekilde ertelenmişti. Tottenham, bu maça, bir mağlubiyetin Arsenal'in dördüncü sırayı garantilemesine yol açacağını bilerek çıktı, ancak yine de Arsenal'in puan kaybetmesi gerekiyordu.

    Conte'nin takımı 3-0 kazandı, Arteta'nın genç takımı ise birkaç gün sonra Newcastle'da yenilerek Spurs'un tekrar dördüncü sıraya yükselmesine izin verdi. Sezonun son haftalarında yapılan tartışmaların çoğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın her iki takımın birbiriyle iç içe geçmiş gelecekleri için ne anlama geleceği üzerineydi. Spurs, Conte, Kane ve Son'u takımda tutmak için yeterli adımları attığı için tekrar şampiyonluk adayı olacağı tahmin ediliyordu, Arsenal ise bu statüye ulaşmak için hala birkaç yıl daha zamana ihtiyaç duyuyordu. Daha fazla yanılmış olamazdık.

    Planı olan kulüp

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamamak, Arsenal'in 2022 yaz planları için pek önemli değildi, çünkü Manchester City'den Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko'yu transfer ederken, Marsilya'da başarılı bir kiralık dönem geçiren William Saliba'yı da geri aldılar. Tottenham'ın önemli transferleri Richarlison, Yves Bissouma, kiralık olarak gelen Clement Lenglet ve yaşlanan Ivan Perisic oldu.

    Avrupa futbolu ile iç saha performansını hiçbir zaman dengeleyemeyen Conte, Mart 2023'te olağanüstü bir basın toplantısında öfkesini patlattı ve kısa süre sonra kovuldu. Kulüp ve teknik direktör, vizyonları konusunda hiçbir zaman tam olarak aynı görüşte olmadılar. O sırada Spurs beşinci sıradaydı, Arsenal ise birkaç puan farkla liderdi ve uzun vadeli planlarında sabırlı olmalarının karşılığını alıyordu. Henüz şampiyonluk kupasını kaldıramadılar, ancak Manchester City veya Liverpool değilseniz, özellikle de Tottenham değilseniz, üst üste üç kez ikinci sırada bitirmek küçümsenecek bir başarı değildir.

    Bu yeniden doğuş, Arsenal için pazarda yeni fırsatlar yarattı. Arsenal, bir şampiyonluk mücadelesinin ardından 2023'te City'yi geride bırakarak Declan Rice'ı 105 milyon sterline transfer etti. Bu, Spurs'un benzer bir durumda hiç göstermediği bir niyet göstergesiydi.

    Tottenham, baş antrenörlerine zaman tanımaya istekliydi, ancak kadroyu geliştirerek onları gerçekten desteklemek için çok az çaba gösterdi. Ange Postecoglou'nun geçen hafta Sky Bet'in Stick To Football podcast'inde belirttiği gibi, tüm zamanların en golcü oyuncusu Kane'i sattıktan sonra Spurs'u beşinci sıraya taşımasının ödülü, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu (Dominic Solanke) ve üç genç oyuncunun transferiydi.

    Avustralyalı teknik adam, Spurs'un birden fazla cephede rekabet edebilecek derinliğe sahip olmadığı için (Pochettino döneminden beri süregelen bir sorun olduğunu unutmayın) geçen sezon iç ligi feda ederek Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda kaldı. Thomas Frank bu ayın başında kovulmayı hak etmişti, ancak o da, Arsenal'in yeniden bir güç haline gelmeden hemen önce Emirates'ten ayrılan eski Arsenal başkanı Venkatesham'ın liderliğindeki hiyerarşi tarafından hayal kırıklığına uğratıldı.

    Yeniden zirvede

    Tottenham'ın şu anki kötü durumunun, Arsenal'in son yıllarda elde ettiği nispi başarılarla daha da kötüleştiğine şüphe yok. Gunners taraftarları, Pochettino dönemindeki Spurs taraftarları gibi, en çok sevdikleri takımların mutlaka kupa kazanan takımlar olmadığını fark etmeye başlıyor.

    Ancak bu bonus, Arsenal için kesinlikle çok yakında. Büyük bir kupa kazandıklarında ve kutlama töreni yaptıklarında, başkent bir tür karantina durumuna girmek zorunda kalabilir. Sonuçta, onlar Londra'nın en büyük kulübü ve emeklerinin meyveleri sonunda bunu kanıtlayacaktır.

    Örneğin, 2015'te Chelsea'nin son şampiyonluk kutlamasında 70.000 kişinin sokaklara döküldüğü bildirildi. Tottenham, geçen yaz Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra yaklaşık 150.000 kişiyi ağırladı. Arsenal taraftarları, tüm yaz boyunca sözde "Avrupa şampiyonu" hakkında konuşmalar dinlemek zorunda kaldı, ancak onların da parlama günü yaklaşıyor ve ülkenin dört bir yanındaki rakipleri bunu öğrenecek.

    Küme düşme mücadelesi verenler ile dörtlü kovalamaca

    Kuzey Londra derbisi, İngiliz futbol takviminin en önemli maçlarından biridir, ancak gelecek sezon bu maçın oynanmama tehlikesi vardır.

    Diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak, Spurs derbiye 17. sırada ve küme düşme bölgesinin sadece iki puan üzerinde girebilir. 2026 yılında hala iç sahada galibiyet alamayan takım, yaz aylarında Pochettino ile olası bir yeniden birleşmeden önce, Igor Tudor'dan kendilerini küme düşmekten kurtarmasını istedi. Tottenham'ın 1976-77 sezonunda en üst ligden düştüğü dönemde taraftar olanlar, bu sezonla o sezon arasında büyük benzerlikler olduğunu ve gelecek sezon Championship'te oynama tehlikesinin abartılı bir endişe olmadığını iddia ediyor.

    Arsenal ise Tottenham Hotspur Stadyumu'nda dördüncü galibiyetini alma şansına sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Spurs Emirates'te sadece iki kez galip gelmiştir. Gunners ayrıca bu sezon devam ettikleri dört turnuvanın hepsini kazanma favorisi, yani bu iki kulübün yolları şu anda olabileceği en uzak noktada.

    Pazar günkü sonucun ne olacağına bakılmaksızın, Kuzey Londra uzun bir süre kırmızı renkte kalacak ve Tottenham'ın bu silahlanma yarışındaki avantajını nasıl kaybettiği, hatta tamamen tersine döndüğü anlaşılmaz.

