Tottenham, kuzey Londra'yı hakimiyeti altına alma şansını kaçırdı - ve Arsenal onlara bir şans daha vermeyebilir

Arsene Wenger, FIFA'nın hiçbir geçerli neden olmaksızın ofsayt kuralını radikal bir şekilde değiştirmeye çalışan kişi olarak tanınmadan önce, İngiliz futbolunda devrim yaratan efsanevi bir futbol menajeriydi. Premier Lig takımları arasında oyuncu keşfi ve sağlık konusunda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmesiyle tanınan Wenger'in Arsenal takımı, üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı ve 19. yüzyılda Preston North End'den sonra tüm sezonu yenilgisiz tamamlayan ilk takım oldu. 2003-04 sezonu, Gunners'ın Tottenham'ın ev sahibi stadyumunda ikinci kez lig şampiyonluğunu kazandığı sezondu.

Ancak bu, Arsenal'in İngiltere şampiyonu olduğu son sezon olarak kaldı. Wenger, Real Madrid gibi kulüplerin tekliflerine rağmen, Highbury'den 390 milyon sterlinlik Emirates Stadyumu'na taşınmalarının ardından sekiz yıl boyunca kulübün borçlarını yönetirken kulüpte kalmayı tercih etti. Bu süre zarfında Arsenal, rakipleri kadar cömert harcamalar yapamadı (Finansal Fair Play kuralları 2011 yılına kadar yürürlüğe girmedi) ve mali dengeleri sağlamak için önemli oyuncularını satmak zorunda kaldı.

Arsenal, 2014 yılında FA Cup'ı kazanarak dokuz yıllık kupa hasretine son verdi ve o yaz, Wenger ve kulübü neredeyse on yıldır ağır bir yük olarak taşıyan mali kısıtlamalardan kurtulmuş gibi görünüyordu. Ne yazık ki, o noktada futbol çok değişmişti ve Wenger'in uzun vadeli geleceği hakkındaki tartışmalar 2013 yılında başladığından beri hiç bitmedi, hatta sosyal medyanın yeni çağında bu tartışmalar daha da şiddetlendi.

2016-17 sezonunun sonunda, Wenger'in yönetiminde ilk kez Arsenal, Premier League'de ilk dörtte yer alamadı. Wenger, bir sezon daha görevde kaldıktan sonra istifa etti.