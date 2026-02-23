Tottenham küme düşüyor! Kötü yönetilen Spurs, küme düşmek için çok büyük olmadıklarını gösteriyor

Pazar günkü yenilgiden önce Tudor büyük bir özgüven sergiliyordu. "Arsenal ile evimizde oynamak her zaman iyidir" diyerek bir nevi savaş çığlığı attı. "Tabii ki, iyi bir dönemden geçmiyorsanız bu iyidir. İyi bir dönemden geçmiyorsanız tabii ki. Öyleyse hadi başlayalım. Onlara saygı duyuyoruz ama evimizde oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Cesaretli ve kendimize güvenmeliyiz. Bizim iyi oyuncularımız var, onların da iyi oyuncuları var. Bakalım ne olacak. Alçakgönüllü ama cesur ve akıllı olun. Sahada doğru şeyleri yapın. Evimizde oynuyoruz, değil mi?"

Hırvat oyuncunun güvenini tamamen yok etmek için 90 dakikalık bir futbol maçı yeterli oldu ve Tudor, eski menajeri ve eski Juventus takım arkadaşı Antonio Conte'nin ilk kez dile getirdiği duygulara kapıldı.

"Çok üzgünüm, çok kızgınım ve her şeyden bıkmış durumdayım, ama bir yandan da hedefimizin ne olduğunu anlamak iyi bir şey," diye yakındı. "Bu kulübün hedefi nedir? Bu takımın hedefi nedir? Bu teknik direktörün, bu oyuncuların, bu ekibin hedefi nedir? Ciddi olmak. Ciddi olmak, sadece 20 kişilik bir grup değil, ve bunun çaresi aynaya bakmaktır. Her birimiz aynaya bakmalı ve gerçekten çabalamalı, alışkanlıklarımızı gerçekten değiştirmeye başlamalıyız - çok çalışmak tek yoldur."

Tudor, Arsenal'in şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu söyledi ve bu doğru, ancak Premier Lig sezonunda en az puan toplayan takım rekorunu henüz kırmamış olan Wolves bile, bu maçtan sadece dört gün önce 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kaldı.