Tottenham küme düşüyor! Kötü yönetilen Spurs, küme düşmek için çok büyük olmadıklarını gösteriyor

Spurs'un çöküşü tek bir faktöre bağlanamaz. Bu sorumluluk, farklı düzeylerde değişen oranlarda paylaşılmalıdır.
2025 yılının Eylül ayında şaşırtıcı bir şekilde görevinden alınan, kulübün uzun süreli başkanı Daniel Levy ile başlayalım. Onun en büyük hatası, genellikle transferler gibi, onun müdahalesini gerektirmeyen konulara sürekli karışmasıydı. Bu durum, Pochettino'nun kovulmasından sonraki altı yıl içinde takımın ciddi bir düşüş yaşamasına neden oldu. Levy, işlere burnunu sokarak taraftarlar arasındaki itibarını zedeledi ve sonunda ayrılana kadar eleştirilerin hedefi haline geldi.
Levy'nin günlük sorumluluklarının çoğu, geçen yıl Arsenal'de 14 yıl çalışmış olması nedeniyle gelişinin tam bir sürpriz olduğu CEO Vinai Venkatesham tarafından üstlenildi. Daily Mail'in yakın tarihli bir makalesinde, Venkatesham'ın "şirket yöneticisi" olarak görüldüğü halde Spurs'ta bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmesinin Emirates Stadyumu'nda şok yarattığı iddia edildi.
Başkanlık görevi, Lewis ailesinin yönettiği çoğunluk hissedarı ENIC'in direktörü Peter Charrington tarafından icracı olmayan bir şekilde dolduruldu. Sonuçta, kulübün kendi gözetimleri altında bu duruma düşmesine izin verdikleri için suçun büyük kısmını onlar üstlenmelidir. Tottenham'ı bir futbol kulübü değil de bir iş olarak görseler bile, varlıklarının değeri önemli ölçüde azalmak üzere.
Transferler konusunda (Levy'nin müdahaleleri dışında), Johan Lange beş transfer dönemi boyunca yetkiyi eline aldı. 1 Kasım 2023'te teknik direktör olarak kulübe resmi olarak katıldıktan sonra spor direktörlüğüne terfi eden Lange'nin görev süresinde Spurs, Premier Lig'de oynadığı 93 maçın sadece 30'unu kazandı. Maç başına ortalama 1,15 puan alan takım, 38 maçlık sezonda 43,7 puan topladı.
Sonra da baş antrenörlük görevini üstlenenlere bakarsınız. Postecoglou, Stick To Football podcast'ine son iki kez katılarak, her hafta yenilgiyi normalleştirme sorumluluğunu azaltmaya çalıştı, ancak bu, Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen, onun gözetiminde başlayan bir eğilim. Frank, bu kültürü değiştirmek için getirildi, ancak muhafazakar tavrıyla durumu daha da kötüleştirdi.
Mevcut oyuncu kadrosu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gerekli standartta olmayabilir ve teorik olarak en kötü ihtimalle orta sıralarda yer almalıdır, ancak geçen sezon 17. sırada bitirip şu anda 16. sırada yer aldıkları göz önüne alındığında, bu kadroyu şimdiye kadar ciddi şekilde abartmış mıyız diye sormak gerekir.
Tottenham küme düşmeye doğru hızla ilerliyor. Önemli oyuncuların sakatlık ve cezadan dönmesi muhtemelen çok geç olacak. Gerçek zamanlı olarak tarihi bir olaya tanık oluyoruz.