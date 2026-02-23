Goal.com
Tottenham küme düşüyor! Kötü yönetilen Spurs, küme düşmek için çok büyük olmadıklarını gösteriyor

Bu, 2022'deki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından bu yana en heyecanla beklenen Kuzey Londra derbisiydi. Brentford ve Wolves'ta iki büyük hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Arsenal, rakibi Tottenham'ın sahasına girerken birdenbire endişelenmek için bir neden buldu. Teorik olarak Spurs, popüler olmayan Thomas Frank'ın yerine Igor Tudor'un baş antrenör olarak atanmasıyla "yeni teknik direktör etkisi"nden yararlanmak üzereydi.

Ne yazık ki, bu sadece teoride işe yaradı. Pazar günü Tottenham'ın 4-1 mağlubiyetinde, Randal Kolo Muani'nin Declan Rice'dan topu çalması ve ilk yarıyı eşit skorla bitirmesi kısa bir nefes aldırdı, ancak Fransız forvetin Gabriel Magalhaes'e yaptığı itme nedeniyle bir başka eşitlik golü acımasızca iptal edildi. Ancak bu iki rakip, futbol dünyasının tamamen farklı uçlarında yer alıyor: biri Premier Lig şampiyonu olabilirken, diğeri Championship'e doğru gidiyor.

Şimdiye kadar, Spurs taraftarlarının düşme korkusu alarmizm olarak görmezden geliniyordu. Takım, eksikliklerine rağmen, 38 maçın ardından kesinlikle son üçte kalmayacak kadar iyi. Pazar günkü maç, bu takımın düşmeyecek kadar iyi bir takım olmadığına dair dünyaya bir mesajdı.

    Tudor'un U dönüşü

    Pazar günkü yenilgiden önce Tudor büyük bir özgüven sergiliyordu. "Arsenal ile evimizde oynamak her zaman iyidir" diyerek bir nevi savaş çığlığı attı. "Tabii ki, iyi bir dönemden geçmiyorsanız bu iyidir. İyi bir dönemden geçmiyorsanız tabii ki. Öyleyse hadi başlayalım. Onlara saygı duyuyoruz ama evimizde oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Cesaretli ve kendimize güvenmeliyiz. Bizim iyi oyuncularımız var, onların da iyi oyuncuları var. Bakalım ne olacak. Alçakgönüllü ama cesur ve akıllı olun. Sahada doğru şeyleri yapın. Evimizde oynuyoruz, değil mi?"

    Hırvat oyuncunun güvenini tamamen yok etmek için 90 dakikalık bir futbol maçı yeterli oldu ve Tudor, eski menajeri ve eski Juventus takım arkadaşı Antonio Conte'nin ilk kez dile getirdiği duygulara kapıldı.

    "Çok üzgünüm, çok kızgınım ve her şeyden bıkmış durumdayım, ama bir yandan da hedefimizin ne olduğunu anlamak iyi bir şey," diye yakındı. "Bu kulübün hedefi nedir? Bu takımın hedefi nedir? Bu teknik direktörün, bu oyuncuların, bu ekibin hedefi nedir? Ciddi olmak. Ciddi olmak, sadece 20 kişilik bir grup değil, ve bunun çaresi aynaya bakmaktır. Her birimiz aynaya bakmalı ve gerçekten çabalamalı, alışkanlıklarımızı gerçekten değiştirmeye başlamalıyız - çok çalışmak tek yoldur."

    Tudor, Arsenal'in şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu söyledi ve bu doğru, ancak Premier Lig sezonunda en az puan toplayan takım rekorunu henüz kırmamış olan Wolves bile, bu maçtan sadece dört gün önce 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kaldı.

    Üç yıllık sakatlıklar

    Üçüncü sezon üst üste, Spurs, sezonun sonlarında kadronun en az yarısını etkileyen bir sakatlık kriziyle başa çıkmak zorunda kaldı. Derbiyi kaçıran oyuncular formda olsaydı veya cezalı olmasaydı ve bir ilk 11 oluştursalardı, maça başlayan takımı yenerlerdi: Antonin Kinsky; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison; Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Wilson Odobert.

    Önceki yıllarda ilk akla gelen şey, baş antrenör Ange Postecoglou'nun yoğun oyun tarzını suçlamaktı. Postecoglou'nun yüksek tempolu felsefesi, diğer kulüplerde de benzer krizlere neden olmuştu. Bu suçlamada muhtemelen bir parça doğruluk payı olsa da, Frank gibi daha az zorlu bir teknik direktörün yönetiminde bile bu eğilimin devam etmesinin başka bir nedeni olmalı. En gelişmiş, en modern altyapı ve teknolojiye sahip bir kulüpte, fiziksel olarak zirvede olan sporcular nasıl bu kadar uzun bir süre boyunca arka arkaya sakatlanabilir?

    Kalite eksikliği

    Tottenham'ın düşüşünün ana nedeni, transfer politikalarının son derece kötü olmasıdır. Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen ve Dele Alli gibi süperstar yeteneklerden oluşan altın nesli boşa harcadılar ve onları uygun şekilde değiştiremediler. Şimdi, kadrodaki en iyi oyuncular bile bir veya iki sezondur formdan düşmüş durumda.

    Kulüp kaptanı ve Dünya Kupası şampiyonu Romero tam bir yük; Micky van de Ven, yüksek hızı ve geçişlerdeki kurtarışları dışında çok sıradan bir savunma oyuncusu; Porro bu yıl sahanın her iki ucunda da vasatın altında bir performans sergiledi; Richarlison ara sıra gol atabiliyor ama başka bir şey yapamıyor ve nadiren formda; kaleci Guglielmo Vicario ilk sezonundan bu yana büyük bir gerileme yaşadı. Toplamda 100 milyon sterlinin üzerinde bir maliyetle yaz transfer döneminde kadroya katılan Mohammed Kudus ve Xavi Simons, Premier Lig'de toplamda sadece üç gol attı.

    Manşetlere çıkan isimlerin ötesinde, kadronun geri kalanında şaşırtıcı bir yetenek eksikliği var. Tottenham ve Arsenal arasındaki teknik seviye farkı şaşırtıcıydı. Ev sahibi takım, topu ilerletmeyi bilen oyuncuları başarılı bir şekilde transfer etmek yerine, ikili mücadeleleri kazanan oyunculardan oluşan bir takım kurmanın bedelini ödedi.

    Eski teknik direktör Mauricio Pochettino'nun da belirttiği gibi, Spurs'un lüks bir evi olması, onu uygun mobilyalarla dolduramıyorsa bir anlam ifade etmiyor. Bu uyarı kulak ardı edildi ve şimdi kulübü rahatsız etmeye başladı.

    Korkutucu benzerlikler

    Jamie Carragher, Cuma günü Daily Telegraph gazetesindeki köşesinde, Tottenham'ın küme düşmesinin, ilk Avrupa Kupası'nı kazandıktan altı yıl sonra 1974'te eski İkinci Lig'e gönderilen Manchester United'dan bu yana İngiliz futbolundaki en büyük küme düşme hikayesi olacağını yazdı. Spurs'un son küme düşmesi, ilk UEFA Kupası'nı kazandıktan beş yıl sonra, 1977'de gerçekleşti.

    Bu, o zamandan beri şok edici küme düşme hikayeleri olmadığı anlamına gelmez. Leeds United, bir dizi mali sorunla boğuşmasına rağmen, 2003-04 sezonunda küme düştü. Newcastle beş yıl sonra onu izledi. Daha yakın zamanda, Leicester City, Premier League'i kazanma masalından yedi yıl sonra ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yaklaşmasının iki sezon sonra, 2022-23 sezonunda küme düşme kapısından geçti.

    Leicester'ın hikayesi Tottenham için en ibret verici örnek olmalı. Küme düşmeden önceki üç yılda iki kez beşinci, bir kez de sekizinci oldular. Takımlarında Youri Tielemans, Harvey Barnes, Kiernan Dewsbury-Hall ve şu anki Spurs yardımcı kaptanı Maddison gibi oyuncular vardı. Maddison, sezonun sonlarında bir gazetecinin Foxes'ın ligi son üçte bitireceği yönündeki bir yazısına öfkeyle tepki göstermişti.

    "Saçmalık. Maçı doğru dürüst izleyin ve analiz edin, taraftarları olumsuzlukla dolduran bu tür manşetler yazmayı bırakın. Böyle oynarsak kesinlikle sorun olmaz. Birçok harika fırsat yarattık ve başka bir gün rahatça kazanacağız," diye yazdı Maddison, küme düşmesi kesinleşmeden iki ay önce, Mart 2023'te sosyal medyada.

    Spurs'un adını, stadyumunu ve Kane satışından önceki tarihini denklemden çıkarırsak, geçen sezon 17. sırada bitiren takımın bu sezon da benzer bir konumda olması hiç de şaşırtıcı değil.

    Rakiplerin yeniden yükselişi

    Son birkaç aydır Spurs'a yardımcı olmayan şey, etrafındaki takımların yeniden form tutmasıdır. Sezonun üç haftası hariç tümünde alt sıralarda yer alan West Ham, 17 Ocak'taki karşılaşma öncesinde Tottenham'ın 13 puan gerisindeydi. Kuzey Londra'daki bu maçı kazandığından beri Hammers, bu farkı dört puana indirdi ve bu süre zarfında sadece bir kez mağlup oldu.

    17. sıradaki Nottingham Forest, Sean Dyche'yi kovmadan önce Arsenal ile berabere kaldığı maç da dahil olmak üzere altı lig maçından sadece birini kaybetmişti. Vitor Pereira'nın adamları, City Ground'da oynadıkları maçın büyük bir bölümünde rakibini baskı altında tuttuğu halde Pazar günü Liverpool'a yenilerek şanssız bir mağlubiyet aldı.

    Sıralamada daha üstte yer alan Leeds, Kasım sonundan bu yana Premier Lig'de sadece iki maç kaybetti, baş antrenör Oliver Glasner ile taraftarlar arasındaki iç savaş nedeniyle bu mücadeleye sürüklenme riskiyle karşı karşıya olan Crystal Palace ise 35 puanla 13. sırada nispeten iyi bir konumda bulunuyor.

    Bir sonraki galibiyet nerede?

    Tottenham kendi iç düzenini sağlayıp birkaç galibiyet elde etseydi, rakiplerinin formu o kadar da önemli olmazdı. Sorun şu ki, 2026'da henüz hiçbir iç saha maçını kazanamadılar ve Kasım ayından bu yana sadece iki galibiyet aldılar. Wrexham, Mansfield Town ve Macclesfield, Spurs'tan daha yakın zamanda Premier Lig rakiplerini yendiler.

    Tottenham, birinci ligdeki yerini korumak için 11 maça çıkacak. Geçen sezon aynı rakiplerle oynadıkları maçlarda, Championship'te yer alan Leeds ve Sunderland hariç, sadece bir galibiyet alabildiler. Bu galibiyet, Tudor'un takımının sezonun son gününe kadar Toffees ile karşılaşmadığı Everton'a karşı evinde aldığı galibiyetti. Postecoglou'nun takımı diğer sekiz maçı kaybetti.

    Suçlu kim?

    Spurs'un çöküşü tek bir faktöre bağlanamaz. Bu sorumluluk, farklı düzeylerde değişen oranlarda paylaşılmalıdır.

    2025 yılının Eylül ayında şaşırtıcı bir şekilde görevinden alınan, kulübün uzun süreli başkanı Daniel Levy ile başlayalım. Onun en büyük hatası, genellikle transferler gibi, onun müdahalesini gerektirmeyen konulara sürekli karışmasıydı. Bu durum, Pochettino'nun kovulmasından sonraki altı yıl içinde takımın ciddi bir düşüş yaşamasına neden oldu. Levy, işlere burnunu sokarak taraftarlar arasındaki itibarını zedeledi ve sonunda ayrılana kadar eleştirilerin hedefi haline geldi.

    Levy'nin günlük sorumluluklarının çoğu, geçen yıl Arsenal'de 14 yıl çalışmış olması nedeniyle gelişinin tam bir sürpriz olduğu CEO Vinai Venkatesham tarafından üstlenildi. Daily Mail'in yakın tarihli bir makalesinde, Venkatesham'ın "şirket yöneticisi" olarak görüldüğü halde Spurs'ta bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmesinin Emirates Stadyumu'nda şok yarattığı iddia edildi.

    Başkanlık görevi, Lewis ailesinin yönettiği çoğunluk hissedarı ENIC'in direktörü Peter Charrington tarafından icracı olmayan bir şekilde dolduruldu. Sonuçta, kulübün kendi gözetimleri altında bu duruma düşmesine izin verdikleri için suçun büyük kısmını onlar üstlenmelidir. Tottenham'ı bir futbol kulübü değil de bir iş olarak görseler bile, varlıklarının değeri önemli ölçüde azalmak üzere.

    Transferler konusunda (Levy'nin müdahaleleri dışında), Johan Lange beş transfer dönemi boyunca yetkiyi eline aldı. 1 Kasım 2023'te teknik direktör olarak kulübe resmi olarak katıldıktan sonra spor direktörlüğüne terfi eden Lange'nin görev süresinde Spurs, Premier Lig'de oynadığı 93 maçın sadece 30'unu kazandı. Maç başına ortalama 1,15 puan alan takım, 38 maçlık sezonda 43,7 puan topladı.

    Sonra da baş antrenörlük görevini üstlenenlere bakarsınız. Postecoglou, Stick To Football podcast'ine son iki kez katılarak, her hafta yenilgiyi normalleştirme sorumluluğunu azaltmaya çalıştı, ancak bu, Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen, onun gözetiminde başlayan bir eğilim. Frank, bu kültürü değiştirmek için getirildi, ancak muhafazakar tavrıyla durumu daha da kötüleştirdi.

    Mevcut oyuncu kadrosu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gerekli standartta olmayabilir ve teorik olarak en kötü ihtimalle orta sıralarda yer almalıdır, ancak geçen sezon 17. sırada bitirip şu anda 16. sırada yer aldıkları göz önüne alındığında, bu kadroyu şimdiye kadar ciddi şekilde abartmış mıyız diye sormak gerekir.

    Tottenham küme düşmeye doğru hızla ilerliyor. Önemli oyuncuların sakatlık ve cezadan dönmesi muhtemelen çok geç olacak. Gerçek zamanlı olarak tarihi bir olaya tanık oluyoruz.

