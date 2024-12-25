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Tottenham Hotspur FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie ve Can Özer

Tottenham'ın yıldızı Kulusevski'den takım arkadaşlarına inanılmaz sözler: 'Adam olmak istiyorsanız...'

D. KulusevskiTottenham HotspurPremier Lig

Tottenham'ın tecrübeli yıldızı Dejan Kulusevski, 6-3'lük Liverpool mağlubiyetinin ardından takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Tottenham son zamanlarda evinde 6-3 ve 4-3 yenildi
  • Kulusevski takımın çabalarından memnun değil
  • Spurs PL tablosunda 11. sırada
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