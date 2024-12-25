Getty Images SportPeter McVitie ve Can ÖzerTottenham'ın yıldızı Kulusevski'den takım arkadaşlarına inanılmaz sözler: 'Adam olmak istiyorsanız...'D. KulusevskiTottenham HotspurPremier LigTottenham'ın tecrübeli yıldızı Dejan Kulusevski, 6-3'lük Liverpool mağlubiyetinin ardından takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaTottenham son zamanlarda evinde 6-3 ve 4-3 yenildiKulusevski takımın çabalarından memnun değilSpurs PL tablosunda 11. sıradaFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱