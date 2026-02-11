Goal.com
De Zerbi Pochettino Glasner Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Tottenham'ın yeni teknik direktörü: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner ve Kuzey Londra'da görevine son verilen Thomas Frank'ın yerine geçecek en güçlü adaylar - sıralaması

Thomas Frank gitti! Korkunç bir gecenin ardından, Tottenham Hotspur, Danimarkalı teknik adamın görevinden alındığını açıkladı. Bu haber kimseyi şaşırtmadı. Salı akşamı, aynı şekilde kötü performans gösteren Newcastle'a evinde 2-1 yenilen Tottenham, Premier Lig'de galibiyetsiz serisini sekiz maça çıkardı. Bu kötü sonuçlar, takımın ligde 16. sıraya düşmesine neden oldu.

Şimdi akıllara gelen soru, elbette, Frank'ın yerine kim geçecek? Beklenti, yardımcı menajer John Heitinga'nın geçici olarak görevi devralacağı yönünde, ancak iki kez geçici teknik direktörlük yapan Ryan Mason da, West Bromwich Albion'dan ayrılmasının ardından bu görevle ilişkilendiriliyor.

Ancak, sezon sonunda veya hatta 22 Şubat'ta Arsenal ile oynanacak bir sonraki Premier League maçı öncesinde Tottenham'ın yeni kalıcı teknik direktörü olacak adaylar da eksik değil.

Peki, Frank'in uzun vadeli yerine geçecek en olası aday kim? GOAL , aşağıda tüm olası adayları değerlendiriyor ve sıralıyor...

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    12Cesc Fabregas

    Tottenham'ın Salı gecesi Newcastle'a evinde yenilmesinden kısa bir süre sonra, Como, Stadio Diego Armando Maradona'da Serie A şampiyonu Napoli'yi penaltı atışlarında yenerek 1986'dan bu yana ilk kez Coppa Italia yarı finaline yükseldi. Bu tarihi başarı, Cesc Fabregas'ın neden Avrupa'nın gelecekteki büyük teknik direktörlerinden biri olarak gösterildiğini açıkça ortaya koydu.

    Bu nedenle İspanyol teknik adam, Frank'ın yerine geçecek adaylar arasında Tottenham'ın listesinde yer almalı, özellikle de Fabregas'ın Como'yu Serie A'da altıncı sıraya taşıdığını göz önünde bulundurursak. Ancak, birkaç nedenden dolayı Cesc'i Spurs'ta göremiyoruz.

    İlk olarak, Fabregas eski bir Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu. İkincisi ve daha da önemlisi, Como'dan ayrıldığında, Tottenham'dan daha büyük bir kulübe gidecek. Fabregas şu anda gerçekten bu kadar yüksek bir değere sahip. Geçen yaz Inter'in teklifini reddetti ve Spurs'un da şimdi teklifte bulunması halinde daha kısa sürede reddedeceğini tahmin ediyoruz.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    11Gareth Southgate

    Spurs'un 2021 yılında Jose Mourinho'nun yerine teknik direktör olarak Gareth Southgate ile temasa geçtiği bildirildi, bu nedenle eski İngiltere teknik direktörüne hala ilgi duyuyor olmaları muhtemel.

    Southgate, Euro 2024 finalinde yenilginin ardından Three Lions'tan ayrıldığından beri çalışmıyor, ancak İngiliz futbolunda hala saygı duyulan bir isim ve hemen göreve başlayabileceği gerçeği yadsınamaz bir artı.

    Ancak, 55 yaşındaki teknik direktörün geçen Kasım ayında bu konuda acele etmediğini itiraf etmesinden sonra, bir daha teknik direktörlüğe dönmeyeceği yönünde şüpheler artıyor . Dolayısıyla, Southgate'in atanması kesinlikle popüler bir karar olsa da, tekrar çalışmaya karar verirse, bir sonraki işi olarak Spurs'un karışıklığını düzeltmeyi seçeceği pek olası görünmüyor .

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Ruben Amorim

    Ruben Amorim'in Premier Lig'e hızlı bir dönüş yapmasını görebilir miyiz? Bahisçiler bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorlar ve eski Manchester United menajeri, Frank'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için altıncı favori olarak gösteriliyor.

    Açıkçası, Amorim göz ardı edilemez. Öncelikle, hemen göreve başlayabilir. İkincisi, Old Trafford'daki zorlu görevinden önce, Sporting CP'yi eski ihtişamına kavuşturmak için yaptığı olağanüstü çalışmalar nedeniyle Avrupa futbolunun en umut verici genç teknik direktörlerinden biri olarak görülüyordu.

    Ancak, taraftarların Amorim'in olası atanmasını destekleyeceğini düşünmek zor, çünkü Amorim şu anda Andre Villas-Boas'ı anımsatan bir hava taşıyor.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca, altı haftadan kısa bir süre önce Chelsea'nin teknik direktörlüğünden kovuldu, ancak İtalyan teknik adamın itibarı bu kovulma olayından fazla etkilenmedi, çünkü onun ayrılışının sadece kötü sonuçlardan çok daha fazlasıyla ilgili olduğu açıktı. Aslında Maresca, Stamford Bridge'de kulislerde destek görmediğini kamuoyuna açıkça dile getirerek, kasıtlı olarak işinden ayrılmaya karar verdi. Batı Londra'da sürekli gelen ve gidenlerin arasında hem Konferans Ligi'ni hem de Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan bir menajere büyük sempati duyuldu.

    Bu nedenle, Maresca'nın Spurs'ta Frank'ın yerine geçebilecek isimler arasında adı geçmesi belki de kaçınılmazdı, ancak şu anda bu ihtimal çok uzak görünüyor. Özellikle de Pep Guardiola'nın eski yardımcısının, Katalan teknik adamın istifa etmeye karar verdiği anda Etihad'ın başına geçmek için aday olduğu söyleniyor.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Michael Carrick

    Michael Carrick şu anda Manchester United'ı Old Trafford'da kalıcı olarak en üst pozisyona getirmeye ikna etmek için elinden geleni yapıyor ve şu ana kadar oldukça başarılı.

    Geçici teknik direktör, Salı gecesi West Ham'da beş maçlık galibiyet serisini sürdürememiş olabilir, ancak Red Devils onun yönetiminde yenilgisizliğini koruyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını oldukça yüksek tutuyor.

    Selefi Ruben Amorim'in döneminde ulaşılması zor görünen bu hedefe ulaşması halinde, Sir Jim Ratcliffe ve ekibi Carrick ile devam etme kararı alabilir.

    Ancak, şu andan sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bakılmaksızın, daha kanıtlanmış bir teknik direktörle devam etmeye karar verirlerse, Spurs, eski bir Tottenham oyuncusu olan Carrick'i transfer edebilir.

    Ancak şu anda, eski İngiltere milli oyuncunun favori olarak gösterilebilmesi için çok fazla değişken var. Aslında, şu anda daha çok potansiyel bir sürpriz aday olarak görülüyor.

  • Robbie KeaneAttila KISBENEDEK / AFP

    7Robbie Keane

    Robbie Keane, Tottenham'da taraftarların desteğini kazanmakta kesinlikle hiçbir sorun yaşamayacaktır. İrlandalı oyuncu, Spurs'ta iki dönem boyunca 122 gol atıp bir Lig Kupası kazanan bir kulüp efsanesidir.

    Keane, teknik direktörlük kariyerine de umut verici bir başlangıç yaptı ve hem Maccabi Tel Aviv hem de şu anki kulübü Ferencvaros ile lig şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, eski Celtic forveti, Rangers'ı çok tatmin edici bir galibiyetle yenerek Ferencvaros'u Avrupa Ligi play-off turuna taşıdı.

    Keane'in henüz en üst düzeyde teknik direktörlük yapmamış olması elbette endişe yaratıyor, ancak İrlanda Cumhuriyeti'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Spurs'u çok iyi tanıyor ve şüphesiz kulübe teknik direktör olarak geri dönme fırsatını kaçırmayacaktır.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Oliver Glasner

    Glasner er ya da geç Premier League'in en iyi takımlarından birinde yer alacaktır. Avusturyalı teknik adam, Şubat 2024'te Roy Hodgson'ın yerine Crystal Palace'ın teknik direktörlüğünü devraldığından beri İngiliz futbolunu kasıp kavuruyor. Eagles'ı tarihindeki en yüksek puan toplamına (49) ulaştırdıktan sonra, Selhurst Park'taki ilk tam sezonunda bu rekoru daha da geliştirdi (53) ve aynı zamanda FA Cup finalinde güçlü Manchester City'yi 1-0 yenerek kulübün 120 yıllık kupa hasretine son verdi.

    Glasner'ın da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve işverenleriyle olan gergin ilişkisi göz önüne alındığında, o zamandan önce Selhurst Park'tan ayrılabilir. Ancak, bu gerginlik, Spurs'un 51 yaşındaki teknik adamdan uzak durmasının nedeni olabilir. Glasner, kendisi de açıkça itiraf ettiği gibi, düşüncelerini söylemekten asla çekinmeyen biridir. Glasner'ın yaz aylarında Manchester'a transfer olmayı düşündüğü yönünde de yaygın spekülasyonlar var...

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Marco Silva

    Fulham'ın teknik direktörü Marco Silva, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden birinde ikinci bir şans elde edecek mi? Eski Hull City ve Watford teknik direktörü, 2018-19 sezonunda Everton'da sadece bir sezon görev yaptı, ancak o zamandan beri Craven Cottage'da çok başarılı bir teknik direktör olarak itibarını yeniden kazandı.

    Çekici oyun stili ve oyuncuları geliştirme yeteneği ile Silva, Spurs'un teknik direktörlüğü için kesinlikle aday olmalı. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve geçen sezon Fulham'ı Premier League'de rekor bir puan toplamına (54) ulaştırdı.

    Bu nedenle, Silva şu anda daha çok bir outsider gibi görünse de, pek çok kişi onun daha güçlü bir kadro ve daha fazla bütçeyle neler yapabileceğini görmek istiyor.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Andoni Iraola

    Premier Lig'de bir başka üst düzey pozisyon boşaldı, bu yüzden Andoni Iraola'nın adı bir kez daha gündeme geldi. Bu bir bakıma komik, çünkü İspanyol teknik adam 2023 yazında Vitality Stadyumu'na geldiğinde İngiliz futbolseverler tarafından hiç tanınmıyordu.

    Ancak Iraola'nın son zamanlarda Chelsea'de Enzo Maresca'nın, şimdi de Spurs'ta Frank'ın yerini alacağına dair söylentiler, Cherries'i iki kez kulüp rekoru kıran puanlara taşıyan Iraola'nın kendini en üst ligin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kanıtlamış olması nedeniyle son derece mantıklı.

    Bournemouth, İngiltere'de izlemesi en heyecan verici takımlardan biri ve bu, Iraola'nın son birkaç sezonda birkaç önemli oyuncunun satışıyla uğraşmak zorunda kalmasına rağmen böyle.

    Basklı teknik adamın lehine olan pek çok şey var. Muhtemelen Spurs'u taraftarların görmek istediği türde bir futbol oynatırken, aynı zamanda elindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirecektir. Sadece bu iki nedenden dolayı bile, o iyi bir dış bahis seçeneğidir.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Satın al

    Xavi, 18 ay önce Barcelona tarafından son derece saygısız bir şekilde kovulduğundan beri şaşırtıcı bir şekilde işsiz durumda. Hatırlayın, Blaugrana'nın simgesi 2022-23 sezonunda Katalanları La Liga zaferine taşıdı, ancak zorlu ikinci sezonun son birkaç ayında kulüp başkanı Joan Laporta tarafından utanç verici bir şekilde alay konusu edildi.

    Xavi, bu arada İngiltere'deki birkaç pozisyon da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli pozisyonla ilişkilendirildi, bu nedenle Spurs'taki boş pozisyon için en önde gelen adaylardan biri olarak görülmesi hiç de şaşırtıcı değil.

    Futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncularından birine sonunda başka bir iş verilecek ve Xavi'nin Barça'da yetiştiği ortama göre daha esnek bir futbol felsefesi olduğu ve aynı zamanda alçakgönüllü ve sakin bir karakter olarak bilindiği göz önüne alındığında, bu iş Spurs olabilir. Ayrıca, Tottenham küme düşme tehlikesinden kurtulursa, Dünya Kupası şampiyonu kesinlikle kulübe oyuncu çekmekte hiçbir sorun yaşamayacaktır.

  • Mauricio PochettinoGetty Images Sport

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino, geçen yaz Ange Postecoglou'nun kovulmasının ardından Tottenham'ın teknik direktörlüğü ile anılmıştı, ancak Arjantinli teknik adamın 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar ABD erkek milli takımıyla sözleşmesi olduğu için zamanlama uygun değildi. Ancak, Pochettino'nun bu yazın finallerinin hemen ardından Spurs'a ikinci kez dönmesi için yol açıldı.

    53 yaşındaki teknik adam, Tottenham taraftarları tarafından elbette sevinçle karşılanacaktır. 2014-2019 yılları arasında görev yaptığı dönemde Spurs, Premier League'de hiçbir zaman ilk beşin dışında kalmadı ve 2018'de ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

    Pochettino, elbette Manchester United dahil olmak üzere diğer kulüplerle de bağlantılıydı, ancak son günlerde ve haftalarda Tottenham'a geri dönmeye çok açık olduğu yönünde söylentiler ve işaretler vardı.

  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    1Roberto De Zerbi

    Bahisçiler arasında erken favori olan isim - ve bunun nedeni anlaşılabilir. Roberto De Zerbi, günümüz futbolunda en saygın taktikçilerden biri, Pep Guardiola'nın da hayranları arasında yer aldığı bir teknik direktör ve daha önce Brighton'ı İngiltere'de izlemesi en keyifli takımlardan biri haline getirmiş bir Premier Lig tecrübesine sahip.

    Tabii ki, Amex'ten ayrılışı ve ardından Marsilya'da geçirdiği dönem de gösterdiği gibi, De Zerbi çok yoğun bir karakter ve üstleri ile çevresindekileri kızdırma alışkanlığı var. Temelde, top hakimiyetine takıntılı bir Jose Mourinho veya Antonio Conte gibi, ancak şampiyonlukları yok.

    Bu nedenle, Spurs'un Frank'i kovmadan önceki gece uygun bir şekilde boşalan, inanılmaz derecede yenilikçi bir teknik direktör arayışına gireceğini beklesek de, onun kuzey Londra'da uzun süre kalacağını düşünmüyoruz. Yine de, bu süre devam ettiği sürece çok eğlenceli olurdu!

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

