Şimdi akıllara gelen soru, elbette, Frank'ın yerine kim geçecek? Beklenti, yardımcı menajer John Heitinga'nın geçici olarak görevi devralacağı yönünde, ancak iki kez geçici teknik direktörlük yapan Ryan Mason da, West Bromwich Albion'dan ayrılmasının ardından bu görevle ilişkilendiriliyor.

Ancak, sezon sonunda veya hatta 22 Şubat'ta Arsenal ile oynanacak bir sonraki Premier League maçı öncesinde Tottenham'ın yeni kalıcı teknik direktörü olacak adaylar da eksik değil.

Peki, Frank'in uzun vadeli yerine geçecek en olası aday kim? GOAL , aşağıda tüm olası adayları değerlendiriyor ve sıralıyor...