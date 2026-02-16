Goal.com
Tottenham, Igor Tudor'dan ne beklemeli? Serie A'nın denenmiş ve güvenilir yedek öğretmeni, Spurs'u küme düşmekten kurtarabilir mi?

Igor Tudor'un Tottenham'a transferi, kimsenin tahmin edemediği bir teknik direktör değişikliğiydi. Thomas Frank'ın geçen hafta kaçınılmaz olarak görevden alınmasının ardından, İngiltere'nin önde gelen bahis şirketleri, Danimarkalı teknik direktörün yerine geçecek adayların listesini hemen yayınladı. Tudor'un adı hiçbir listede yer almıyordu. Bu görev için en uzak aday olarak bile görülmüyordu, adaylar arasında bile yoktu.

Sonuç olarak, Tottenham'ın Tudor'a yönelme kararı - sezon sonuna kadar kısa vadeli bir sözleşme olsa da - Spurs taraftarlarını tamamen şaşırttı.

Ancak kulüp, Frank'ın halefi için çok "açık bir görev" belirlemişti: "Sezonun belirleyici aşamasında takıma organizasyon, yoğunluk ve rekabet gücü kazandırmak." Bu anlamda Tudor, bu iş için doğru kişi olabilir. Tottenham'ın sportif direktörü Johan Lange'nin de belirttiği gibi, Hırvat teknik adam "zorlu anlarda devreye girme ve etki yaratma konusunda" bolca deneyime sahip.

Peki Tudor, Spurs'u küme düşmekten kurtarabilir mi? Ve yazın ardından Kuzey Londra'daki görevine devam edebilir mi?

    'Feribotcu'

    Yaklaşık bir yıl önce, Juventus zor durumdaydı. Tottenham kadar zor durumda değildi, kabul. Ama yine de zor durumdaydı.

    Mart 2025'teki uluslararası ara öncesindeki dört hafta içinde Bianconeri, PSV tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, Coppa Italia'da Empoli tarafından küçük düşürülmüş ve Serie A'da beşinci sıraya gerilemişti. Finansal sorunlarla boğuşan kulübü en çok endişelendiren, ilk dörtte bitirememek korkusuydu. Bu nedenle Juve, iddialı Thiago Motta projesinden vazgeçip sezonu kurtarmak için Tudor'a yöneldi.

    O zaman bile bu akıllıca bir hamle gibi görünüyordu. Tudor, Serie A'da zor günler geçiren takımları düzeltme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahipti.

    "Feribotçu" (İtalyanca'da İngiliz futbolundaki "itfaiyeci"ye karşılık gelen terim) olarak bilinen ününden pek hoşlanmıyordu ancak 2018 ve 2019'da Udinese'yi iki kez küme düşmekten kurtarmış, Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasında galibiyetsiz Verona'yı 19. sıradan 9. sıraya taşımış ve Maurizio Sarri'nin sezonun bitmesine iki aydan fazla bir süre kala şok edici bir şekilde ayrılmasının ardından Lazio'nun 2024'te Avrupa Ligi'ne girmesine yardımcı olmuştu.

    Bu nedenle, Tudor'un 2024-25 sezonu bitmeden önce görev aldığı dokuz maçta 18 puan toplayarak Juve'yi Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmesi pek de sürpriz olmadı.

    'Sağduyu ve pratiklik'

    Tudor, Torino'da görevi devraldıktan sonra özellikle devrim niteliğinde bir şey yapmadı. Juve'nin oyun yoğunluğunu artırırken, oyunlarına çok ihtiyaç duyulan dikeyliği de ekledi, ancak Motta'dan en büyük farkı, oyuncuları dinleyip onları tercih ettikleri pozisyonlarda oynatmasıydı.

    Fabio Capello'nun Gazzetta dello Sport'ta yazdığı gibi, "Igor sihirli bir formül icat etmedi, ancak büyük bir takımı çalıştırmak için gerekli temel becerilere sahip olduğunu gösterdi: Sağduyu ve pratiklik.

    Eski AC Milan teknik direktörü, "Oyunculara çok daha fazla özgürlük tanıdı. Sanki Hırvat teknik adam okul zili çalmış gibi: Kitaplar sıraların altında, herkes oyun alanında eğleniyor" diye ekledi.

    Ancak şu anda İtalyan futbolunun en sevilen yedek öğretmeni, bu işi tam zamanlı olarak yapamayacağına dair bir algı var.

    Torino'daki kalışını uzatmak

    Juventus, Tudor'u sezon sonunda takımda tutma konusunda kesinlikle şüpheleri vardı. Tudor, Torino'da dokuz yıl oyuncu olarak geçirdiği süre boyunca tam anlamıyla bir Bianconero'ydu ve ayrıca sözleşmesindeki otomatik uzatma maddesini, ligi ilk dörtte bitirerek devreye sokmuştu.

    Ancak, Juventus hala sadece 1 milyon euro karşılığında sözleşmeyi feshetme hakkına sahipti, bu nedenle Tudor'u geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası'nda görevde bırakıp, 2013'teki Hırvatistan Kupası'ndan daha fazla başarıya sahip bir teknik direktör arayışına devam etme fikri ortaya çıktı.

    Tudor, Juve'nin kararsızlığından doğal olarak rahatsız oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledikten sonra işverenlerine etkili bir şekilde kamuoyu önünde ültimatom verdi: Kulüp Dünya Kupası'ndan önce - sonra değil - bir şekilde karar verin. Aksi takdirde, Venezia'ya karşı kritik son gün galibiyetinden sonra, bunun "kulüp veya teknik direktör için ciddi bir seçenek" olmayacağını savundu.

    Juve genel menajeri Damian Comolli de aynı fikirdeydi ve 2025-26 sezonu, Tudor'un şampiyonluk mücadelesine ilişkin iyimser açıklamalarıyla başladı: "Juventus, sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sezona başlamaz."

    'Taktiksel sistem nadiren çok önemli olur'

    Juve, üçüncü maç gününde Inter'i 4-3 yenerek sezonun başlangıcında %100'lük galibiyet oranını sürdürdükten sonra, Scudetto'nun iddialı takımlarından biri gibi görünüyordu. Ancak bu, Tudor'un Bianconeri'nin teknik direktörü olarak kazandığı son galibiyet olacaktı. 47 yaşındaki teknik adam, tüm turnuvalarda sekiz maçtır galibiyet alamayınca 27 Ekim'de görevinden alındı. Bu, kulübün Mayıs 2009'dan bu yana en kötü galibiyetsiz serisiydi.

    Tudor, Juve'nin kötü formunu hakem hatalarına ve yoğun fikstüre bağlamıştı, ancak kazanmanın tek önemli şey olduğu bir kulüpte bu tür şikayetlerin kulak ardı edileceğini herkesten daha iyi bilmesi gerekirdi. Eski stoperin, Juve'deki pozisyonuyla Como'daki Cesc Fabregas'ın pozisyonunu olumsuz bir şekilde karşılaştırarak işverenlerini kızdırdığı da bildirildi. Tudor, Fabregas'ın yaz transfer döneminde istediği tüm transferleri gerçekleştirdiğini iddia etti ve bunun açık bir şekilde kendisi için geçerli olmadığını ima etti.

    Bianconeri'nin mantrasını iyi bilen Tudor'un, takımını sadece sonuçlara göre değerlendirmek yanlış olur diye savunması da rahatsız ediciydi. "Taktik sistemi bugünlerde pek önemi yok" iddiası ise, genellikle sakin tavırlı Alessandro Del Piero'nun bile tepki vermesine neden oldu.

    Juve efsanesi Sky Sport Italia'ya"Sadece yürek ve zihniyetin yeterli olduğunu söylemek doğru değil" dedi. " Organize olmalısınız, taktiksel fikirleriniz olmalı ve Tudor'un bahsettiği ateş dahil her şeyi maksimumda tutmalısınız. Ve bu sadece oyuncularla ilgili değil."

    Tudor'un kovulmasından bu yana Juve'nin gösterdiği gelişme bu görüşü kesinlikle destekliyor, çünkü Luciano Spalletti takımı sekizinci sıradan beşinci sıraya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda öncülünün son dört maçında bir kez bile gol atamayan takımı yeniden rahatça gol atar hale getirdi.

    Kolo Muani ile yeniden bir araya gelme

    Tudor, Juve'nin geçen sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen ve 10 gol atan Randal Kolo Muani'yi kadrosunda tutmuş olsaydı gol konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağını iddia edecektir ve Fransız forvet, eski Hırvatistan milli oyuncunun Tottenham'a transferinden en çok faydalanacak isim olacaktır.

    Tudor'un tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişini kullanması halinde, hücumcu full-back'ler Destiny Udogie ve Pedro Porro'nun Tudor'un takımında her türlü hasarı verebileceğini kolayca tahmin edebiliriz, çünkü Tudor her zaman başlangıç kadrosunda mümkün olduğunca fazla hız ve genişlik ister. Tabii ki sorun, hem Udogie hem de Porro'nun şu anda hamstring problemleri nedeniyle sahalardan uzak olması ve sadece İspanyol oyuncunun Pazar günü Arsenal ile oynanacak Kuzey Londra derbisinde forma giyme şansı olması. Kaptan Cristian Romero ise bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Mohammed Kudus'un en az bir ay daha sahalardan uzak kalacak olması da durumu kolaylaştırmıyor, ayrıca Dejan Kulusevski'nin ne zaman sahalara döneceği konusunda da gerçek bir belirsizlik var. Rodrigo Bentancur ve James Maddison'ın uzun süreli sakatlıkları da göz önüne alındığında, Tudor'un sayı ve kalite açısından eksik bir takımı devraldığını söylemek yanlış olmaz.

    'Fiziksel özellikler kaliteyi ortadan kaldırır'

    Ancak Tudor, Tottenham takımında küme düşme tehlikesini önleyecek yeterli yeteneklerin hala mevcut olduğunu ısrarla savunuyor ve şu anda onun görevi "takımı organize etmek, enerji vermek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek" olduğunu söylüyor . Bu, şüphesiz onun zevk alacağı bir rol, çünkü bu konuda uzmanlaşmış durumda .

    Tarih bize, bu adamın bir takımı forma sokmak için tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine ihtiyaç duymadığını göstermiştir. "Bir ayda çok şeyi değiştirmek zor, ancak takım benim istediğim şekilde hazırlandığında, rakibin güçlü olup olmadığına bakılmaksızın her şeyi başarabilir" diye kabul etmişti geçen yıl Juve'nin yeniden canlanışı sırasında. "Modern futbolda fiziksel güç, kaliteyi büyük ölçüde ortadan kaldırıyor . Kalite her zaman önemlidir elbette, ama fiziksel güç olmadan kalite de yoktur."

    Tudor'un yapacağı ilk şey, Bill gibi bir futbol anlayışına sahip olduğu için, kendisi için her şeyi göze alabilecek oyuncuları belirlemek olacak . Geçen yıl Juve'nin Venezia ile oynadığı kritik maç öncesinde "Maç başladığında, bu bir ölüm kalım meselesidir , diğer her şey önemsizdir" demişti.

    Spurs kadrosunun bu felsefeyi benimsemesi, kuzey Londra'daki kalışının başarısını ve süresini belirleyecektir. Ancak Tudor bu zorluktan kesinlikle korkmayacaktır. Tottenham'dan daha zayıf takımları da yönetmiştir.

    Ayrıca, atanmasıyla ilgili olumsuzluklardan da hiç rahatsız olmayacaktır. Stade Velodrome gibi daha düşmanca ortamlara girmiştir ve Juve'den kovulması, kendi yeteneklerine olan inancını hiç sarsmamıştır. Geçen Ekim ayında, "Bana kendimi başkalarından aşağı hissedip hissetmediğimi sorarsanız , hayır , kimseye karşı hissetmiyorum" demişti.

    Ancak, futbolda ondan daha korkusuz ve etkili bir itfaiyeci olmadığını zaten biliyoruz. 13 yılda 11 baş antrenörlük görevi üstlenen Tudor'un Tottenham'da karşı karşıya olduğu asıl zorluk, kulübü ve aslında herkesi, Serie A'nın denenmiş ve güvenilir yedek öğretmeninin yaz sonrasına kadar istihdam edilmeye değer olduğuna ikna etmek.

