Tottenham, Igor Tudor'dan ne beklemeli? Serie A'nın denenmiş ve güvenilir yedek öğretmeni, Spurs'u küme düşmekten kurtarabilir mi?

Yaklaşık bir yıl önce, Juventus zor durumdaydı. Tottenham kadar zor durumda değildi, kabul. Ama yine de zor durumdaydı.

Mart 2025'teki uluslararası ara öncesindeki dört hafta içinde Bianconeri, PSV tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, Coppa Italia'da Empoli tarafından küçük düşürülmüş ve Serie A'da beşinci sıraya gerilemişti. Finansal sorunlarla boğuşan kulübü en çok endişelendiren, ilk dörtte bitirememek korkusuydu. Bu nedenle Juve, iddialı Thiago Motta projesinden vazgeçip sezonu kurtarmak için Tudor'a yöneldi.

O zaman bile bu akıllıca bir hamle gibi görünüyordu. Tudor, Serie A'da zor günler geçiren takımları düzeltme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahipti.

"Feribotçu" (İtalyanca'da İngiliz futbolundaki "itfaiyeci"ye karşılık gelen terim) olarak bilinen ününden pek hoşlanmıyordu ancak 2018 ve 2019'da Udinese'yi iki kez küme düşmekten kurtarmış, Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasında galibiyetsiz Verona'yı 19. sıradan 9. sıraya taşımış ve Maurizio Sarri'nin sezonun bitmesine iki aydan fazla bir süre kala şok edici bir şekilde ayrılmasının ardından Lazio'nun 2024'te Avrupa Ligi'ne girmesine yardımcı olmuştu.

Bu nedenle, Tudor'un 2024-25 sezonu bitmeden önce görev aldığı dokuz maçta 18 puan toplayarak Juve'yi Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmesi pek de sürpriz olmadı.