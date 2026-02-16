Tottenham, Igor Tudor'dan ne beklemeli? Serie A'nın denenmiş ve güvenilir yedek öğretmeni, Spurs'u küme düşmekten kurtarabilir mi?

Ancak Tudor, Tottenham takımında küme düşme tehlikesini önleyecek yeterli yeteneklerin hala mevcut olduğunu ısrarla savunuyor ve şu anda onun görevi "takımı organize etmek, enerji vermek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek" olduğunu söylüyor . Bu, şüphesiz onun zevk alacağı bir rol, çünkü bu konuda uzmanlaşmış durumda .
Tarih bize, bu adamın bir takımı forma sokmak için tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine ihtiyaç duymadığını göstermiştir. "Bir ayda çok şeyi değiştirmek zor, ancak takım benim istediğim şekilde hazırlandığında, rakibin güçlü olup olmadığına bakılmaksızın her şeyi başarabilir" diye kabul etmişti geçen yıl Juve'nin yeniden canlanışı sırasında. "Modern futbolda fiziksel güç, kaliteyi büyük ölçüde ortadan kaldırıyor . Kalite her zaman önemlidir elbette, ama fiziksel güç olmadan kalite de yoktur."
Tudor'un yapacağı ilk şey, Bill gibi bir futbol anlayışına sahip olduğu için, kendisi için her şeyi göze alabilecek oyuncuları belirlemek olacak . Geçen yıl Juve'nin Venezia ile oynadığı kritik maç öncesinde "Maç başladığında, bu bir ölüm kalım meselesidir , diğer her şey önemsizdir" demişti.
Spurs kadrosunun bu felsefeyi benimsemesi, kuzey Londra'daki kalışının başarısını ve süresini belirleyecektir. Ancak Tudor bu zorluktan kesinlikle korkmayacaktır. Tottenham'dan daha zayıf takımları da yönetmiştir.
Ayrıca, atanmasıyla ilgili olumsuzluklardan da hiç rahatsız olmayacaktır. Stade Velodrome gibi daha düşmanca ortamlara girmiştir ve Juve'den kovulması, kendi yeteneklerine olan inancını hiç sarsmamıştır. Geçen Ekim ayında, "Bana kendimi başkalarından aşağı hissedip hissetmediğimi sorarsanız , hayır , kimseye karşı hissetmiyorum" demişti.
Ancak, futbolda ondan daha korkusuz ve etkili bir itfaiyeci olmadığını zaten biliyoruz. 13 yılda 11 baş antrenörlük görevi üstlenen Tudor'un Tottenham'da karşı karşıya olduğu asıl zorluk, kulübü ve aslında herkesi, Serie A'nın denenmiş ve güvenilir yedek öğretmeninin yaz sonrasına kadar istihdam edilmeye değer olduğuna ikna etmek.