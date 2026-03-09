Goal.com
Tottenham'ı sadece Mauricio Pochettino kurtarabilir! Spurs, Premier Lig'den düşmemek için kontrolü tamamen USMNT menajerine geri vermelidir

Tottenham felakete doğru hızla ilerliyor. Premier Lig'den düşebilirler ve bu cehennem gibi sezonun bu noktasında, ligde kalmak için en büyük umutları, futbolun çok hızlı değişebilmesi olabilir. Sezonun sonuna doğru sakatlıktan dönecek birkaç önemli oyuncu var, ancak bu çok az ve çok geç olabilir, özellikle de neredeyse geri dönüşü olmayan bir düşüşün yaşandığı bu ortamda.

Baş antrenör Thomas Frank'ın yerine kısa vadeli olarak Igor Tudor'u işe alma kararı pek de ilham verici değildi. Bu fikir ilk olarak Fabio Paratici tarafından sonbaharda, Fiorentina'ya gitmeden önce spor direktörlüğü görevinin son aylarında ortaya atılmıştı, ancak kulüp tarafından ancak Şubat ayında, Tottenham'ın sezonunun gidişatı tamamen değiştiğinde hayata geçirildi. Artık sadece Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşı karşıya değillerdi, Premier Lig'de kalma riskiyle de karşı karşıya kalmışlardı.

Bu gidişle Tudor, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesine kadar bile dayanamayabilir. Hırvat teknik adamın gelip takımın kalan güvenini de bir şekilde yok etmesinden sonra, Spurs'un moral artırıcı bir alternatif araması akıllıca olacaktır. Bu sorunun zor kısmı, bu lanetli gibi görünen işi üstlenmek isteyecek net bir seçenek olmamasıdır.

Deloitte ve UEFA tarafından Avrupa'nın en değerli dokuzuncu kulübü ilan edilmesinden sadece birkaç ay sonra, Spurs'un birinci lig takımı statüsü ciddi risk altında. Ancak hayatta kalmayı başarırlarsa, yeniden ayağa kalkmalarına yardımcı olacak en azından bir plan var: Telefonu kaldırıp Mauricio Pochettino'yu aramaları gerekiyor.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesin Tottenham menajeri

    Pochettino, Tottenham'ın modern çağdaki en başarılı menajeri. Kupaları bir ölçüt olarak kullanmayı unutun ve sadece hatırlayabildiğiniz en iyi Spurs takımlarını düşünün. Hepsi Arjantinli menajer tarafından yönetilen takımlardı. Tottenham taraftarları için en iyisi, o kulübü tüm kusurlarıyla birlikte gerçekten seviyor.

    Tottenham, taraftarlardan oyunculara ve yönetim kuruluna kadar Pochettino'yu seviyordu. Baskı ve arkadan oyun ile modern düşünen bir taktikçi, zeki bir insan yöneticisi ve kulübünüzün yüzü olarak isteyeceğiniz türden bir karakterdi. Pochettino'nun Spurs'taki ilk üç yılında kesin bir imajı varsa, o da Tottenham'ın eski White Hart Lane'e son kez veda ederken gözlerinde yaşlarla durduğu andır.

    2018 yılına gelindiğinde, Pochettino, Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli ve Christian Eriksen gibi yıldızlardan oluşan bir takım oluşturmuştu. 1960'larda eski Division One şampiyonluğunu kazandıklarından bu yana ilk kez üst üste üç kez ilk üçte yer almışlardı. Pochettino, genç oyuncuları yetiştirmekten ve bu takımı kendi imajına göre şekillendirmekten büyük gurur duyuyordu, ancak takımın ilerlemesi için oyuncu transferlerinin gerekli olduğunu kendisi de biliyordu.

    Tottenham, sağ bek Kyle Walker'ın şampiyonluk kazanma potansiyeli daha yüksek bir takıma transfer olmak istediğini belirtmesinin ardından 2017'de oyuncuyu sattı. Kulüp, Barcelona veya Bayern Münih'in teklifte bulunmasını ve oyuncuyu yurt dışına satabilmeyi umuyordu, ancak böyle bir teklif gelmedi. Walker, o dönemde bir bek için dünya rekoru olan 50 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.

    Aynı yaz, Spurs, sol bek Danny Rose ve çok yönlü savunma oyuncusu Eric Dier için Manchester United'ın ilgisini çekti. Bazı kesimlerde, ikisinin toplam 100 milyon sterlin değerinde olabileceğine inanılıyordu, ancak ikisi de kulüpte kaldı. O anda kulüp yönetiminin hissettiği şey, bir satış kulübü olarak görülmek istememeleriydi, ancak geriye dönüp bakıldığında, özellikle Pochettino'nun maruz kaldığı etkili ambargo göz önüne alındığında, parayı alıp yeniden yatırım yapmak daha iyi olabilirdi.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yetişmeye çalışmak

    Tottenham, 2018 Ocak transfer döneminin sonunda Paris Saint-Germain'den Lucas Moura'yı transfer ettikten sonra, 18 ay boyunca başka bir transfer yapmadı. Bu durum, Pochettino'nun o dönemki başkan Daniel Levy'ye iki kez kamuoyuna açık ve karakterine aykırı bir şekilde yalvarmasına rağmen gerçekleşti.

    2017-18 sezonunun sonunda Arjantinli teknik adam, yaz öncesindeki son basın toplantısında açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Büyük kupalar için gerçek bir rakip olmak istiyorsak, durumu biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Gerçekleştirilmesi mümkün olan hayaller kurmalıyız. Belki de şu anda [kupalara] çok yakın olduğumuz için biraz hayal kırıklığı ve hüsran yaşıyoruz.

    "Daniel'in beni dinleyeceğini düşünüyorum, elbette. Cesur olmalısınız. Cesur olmak en önemli şeydir ve risk almak gerekir. Bence kulübün risk alması ve mümkünse önceki sezondan daha çok çalışarak tekrar rekabetçi hale gelmesi gereken bir dönem, çünkü her sezon daha zor olacak."

    Spurs'un 2018 yazındaki tek hareketliliği, Aston Villa'nın finansal bir felaketin eşiğinde olduğuna inanarak Jack Grealish için 4 milyon sterlin artı akademi mezunu Josh Onomah'ı teklif eden alaycı bir teklifti. Aslında, West Midlands kulübü yeni bir yatırım almıştı ve bu teklifi gülerek reddetti.

    Levy ve arkadaşları, Tottenham'ın yeni milyar sterlinlik Tottenham Hotspur Stadyumu'na taşınmasının gecikmesine rağmen, kadroyu güçlendirmek için bütçenin hazır olduğunu ısrarla vurguladılar, ancak taraftarlarla yapılan bir toplantıda transferlerin aslında oldukça zor olduğunu ima ettiler. Bu, Pochettino, oyuncuları ve taraftarlar için bir başarısızlık itirafıydı. Aynı zamanda, bu yönetimin gerçek bir kulüp haline gelmeye hazır olmadığına dair ilk işaretti.

    Pochettino'nun Tottenham'ı, son iki transfer döneminde sadece bir kıdemli oyuncu transfer ederek 2018-19 sezonunun tamamını zorlukla geçirdi. Zaten zayıf olan kadroya yeni oyuncular ekleyemedi ve diğer oyuncuların konsantrasyonu azalmaya başladığında onları transfer etme fırsatını kaçırdı. Bu nedenle, kulübün ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşması daha da büyük bir mucizeydi, ancak Spurs'un oraya ulaşmasına neden olan koşullar Pochettino'yu daha da yıprattı ve o, takım gerçekten Avrupa'nın kralı olursa istifa edeceğini ima etti.

    Yarı finalde Ajax'a karşı ünlü geri dönüşlerinden kısa bir süre önce, Pochettino, Spurs'un kadroyu yine ihmal edeceği takdirde yeni stadyuma bu kadar yatırım yapmasının bir anlamı olmadığını bir kez daha uyardı: "Tottenham'dan bahsettiğinizde, herkes harika bir eviniz olduğunu söyler, ama mobilyaları da koymanız gerekir. Güzel bir eviniz olsun istiyorsanız, belki daha iyi mobilyalara ihtiyacınız vardır. Ve para harcayacak olursanız, bu bütçenize bağlıdır. Manchester City veya Liverpool gibi çok para harcayan takımlara saygı duymamız gerekir.

    "Cesuruz, zekiyiz, yaratıcıyız. Şimdi yeni bir sayfa açmak ve bu yeni projeyi nasıl inşa edeceğimize dair net bir fikir sahibi olmak gerekiyor. Yeniden inşa etmeliyiz. Bu acı verici olacak."

    Spurs, 2019 yazında Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon ve Jack Clarke'ı transfer etti, ancak bu, önceki 18 ayın hasarını onarmak için yeterli olmadı ve o zamandan beri transfer piyasasında arayı kapatmaya çalışıyorlar. Her transfer dönemi çok reaktif ve bazen de bir dönem geç kalınmış oldu.

    Pochettino, Şampiyonlar Ligi finalinden beş ay sonra kovuldu ve kulüp, Jose Mourinho yönetiminde "hemen kazan" stratejisine yöneldi. İşler planlandığı gibi gitmedi.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liderlik eksikliği

    Levy, Tottenham'da günlük işlerin başındaki kişiydi. Tüm kusurlarına rağmen, Spurs'u neredeyse örnek bir şekilde yönetti ve 2001'de göreve geldiğinden 2017'de White Hart Lane'den ayrılana kadar takımı bir üst seviyeye taşımaya çalışmak için hak kazandı. Kulübün yeni gelir kaynakları bulmasına yardımcı olmak için bazen tek kişilik bir görev olarak tanımlanan yeni stadyumu hayata geçirdi.

    Levy'nin en büyük dezavantajı, kendi yoluna engel olmaktan kendini alamamasıydı. Ange Postecoglou ve Gareth Bale'inStick to Football podcast'inde en son ifade ettikleri gibi, menajerlerin maaşlara daha fazla harcama yapılması yönündeki çağrılarına rağmen transfer politikası konusunda inatçıydı. Tottenham'ı bir işletme gibi yönettiği için eleştirildi ve bu argümanı çürütmek için pek bir şey yapmadı. Denedi, ancak çoğu zaman yetkilerini başkalarına devredemedi. Basitçe söylemek gerekirse, hiçbir zaman "gerçek bir futbol adamı" gibi görünmedi.

    Eski kaptan Hugo Lloris, Spurs kadrosunun 2019 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasının ödülü olarak Levy'den lüks saatler aldığını iddia etti. Saatlerin üzerine "Şampiyonlar Ligi finalistleri" yazısı kazınmıştı. Lloris, "Üzerinde hiçbir şey yazılmamasını tercih ederdim" diyerek Levy'nin kazanma mentalitesinden yoksun olduğu yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

    En kötü döneminde Levy, eleştirilerin odağı olmuştu. Kulübü daha geniş ölçekte ama Levy gibi günlük olarak yönetmeyen Lewis ailesi, Eylül ayında başkanlarını kovdu ve "daha fazla galibiyet, daha sık" hedeflediklerini açıkladı.

    Levy'nin sorumlulukları CEO Vinai Venkatesham tarafından üstlenildi ve Peter Charrington icracı olmayan başkan oldu. Bunların anlamı nedir? Aslında çok az. Tottenham'da yönetim kurulundan sahaya kadar uzanan bir liderlik boşluğu var ve bu da takımın orta sıralarda sıradanlaşmasından küme düşme mücadelesine dönüşmesine neden oluyor. Spurs'un kendisini temsil edecek bir lider figüre ihtiyacı var.

  • Johan LangeGetty Images

    Lange'nin sonu

    Daha önce de belirtildiği gibi, Tottenham'ın düşüşünün ana nedeni, oyuncu kadrosunu yeniden yapılandıramamış olmasıdır. Henüz oynamaya hazır olmayan genç yetenekleri veya takım arkadaşlarını tamamlayacak teknik beceriden yoksun orta saha "düellocuları" transfer etmeye çok fazla odaklanılmıştır.

    Johan Lange, Kasım 2023'te Aston Villa'dan Spurs'a katıldı ve ilk olarak teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra spor direktörlüğüne terfi etti. Beş transfer dönemini yönetti ve bu süre zarfında Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan hayatta kalma mücadelesi veren bir takıma dönüştü. Bu durum, özellikle kulübün üst üste üçüncü sezonunda çok sayıda sakatlık yaşandığı için, taraftarların en son Ocak transfer döneminde endişe duyduğu bir durumdu, ancak Lange panik yapmak istemediğini açıkladı.

    "Ocak ayında tüm transfer piyasasında çok fazla oyuncu yoktu... Ocak ayında çok fazla sakatlık var ve şu anda kesinlikle bu durumdan muzdarip bir kulübüz" dedi. "Transfer dönemi boyunca, tüm sakatlıklar çok sinir bozucu olsa da, disiplinli kalmak çok önemlidir, çünkü a) oyuncular geri dönüyor ve b) eğer o zaman, herhangi bir futbolcuyu 'stresli bir satın alma' ile kadroya katarsanız, evet, o anki his güzel olabilir. Ancak kısa vadede, orta vadede ve hatta uzun vadede bize yardımcı olmayacak oyuncuları transfer etmenin bir anlamı yok.

    "Bu yüzden, tüm sakatlıklar çok sinir bozucu olsa da, oyuncuların çoğu bu sezon geri dönecek, umarım bazıları çok yakında. Ve bir kulüp olarak disiplinli kalmak ve şu anda veya gelecekte takıma genel olarak yardımcı olabilecek oyuncuları transfer etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak önemlidir."

    9 Mart itibarıyla Spurs, sakatlıklar nedeniyle hala 10 (on) birinci takım oyuncusundan yoksundur. Transfer ekibi, bu fiziksel sorunlar biriktiğinde bunun domino etkisi yarattığını yine göz ardı etmiştir. Genellikle sağlam olan oyuncular yıpranır, diğerleri ise işleri idare etmek için pozisyonlarının dışında oynatılır.

    Lange, Spurs'un geleceğine kumar oynadı. Eğer gerçekten küme düşerlerse, bir daha İngiliz futbolunda çalışmak için elinden geleni yapacaktır.

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    'Yöneticiler' geri döndü

    Futbolda, 'menajer'in sadece 'baş antrenör' olduğu kulüp modellerine olan modern saplantı, tam bir döngüye doğru ilerliyor olabilir. Spor ve teknik direktörler hala var, ancak transferlerden tek başına sorumlu olanlar onlar değil.

    Tottenham, son üç yılda "büyük altı"yı aşan iki rakibi Aston Villa ve Newcastle'dan ders alması akıllıca olacaktır. Bu iki kulüp, projenin her yönünü kendileri etrafında şekillendirerek, güç, kontrol ve özerkliği teknik direktörleri Unai Emery ve Eddie Howe'a geri vermiştir. Bu birliktelik, sıralamada yükselip büyük başarılara imza atmalarının anahtarı olmuştur.

    Şu anda hatırlamak zor olabilir, ancak Arsenal'in şampiyonluk yarışına geri dönüşünün başlangıcında, kuzey Londra'daki güç mücadelesinde Spurs'tan kontrolü geri almak zorunda kalmışlardı. Çeyrek asırdır en düşük seviyede olan Gunners, 2020'de Mikel Arteta'yı "baş antrenör"den "menajer"e hızla terfi ettirdi. Şansları önce kötüye gitti, sonra iyiye gitti, ancak Arteta kulübün her yönüne damgasını vurduktan sonra, tekrar ilerleme kaydetmeye başladılar.

    Doğru menajer, birleştirici bir figür olabilir. Tottenham için bu kişi Pochettino olmalıdır. 2014'ten bu yana Hotspur Way'e adım atan hiç kimse, Spurs'un ne olduğunu ve Spurs'un neye ihtiyacı olduğunu ondan daha iyi anlamamıştır. "Kazananlar" yoluna gittiler, "panik yapmıyoruz" yoluna gittiler, ama tüm yollar Arjantinli'ye çıkıyor.

  • Yarım kalan işler

    Pochettino, Tottenham'a geri dönme arzusunu gizlemiyor. Bu yılın başlarında, High Performance Podcast'te, Tottenham'ın hala aşık olduğu tek kulüp olduğunu açıkladı. Hala Londra'da yaşayan Pochettino, "Yine de, sokaktaki insanlar, Tottenham taraftarları, gerçekten sevgi ve takdirlerini gösteriyorlar ve bence bu yüzden bu kadar özel" dedi.

    Ayrıca Spurs'un sahip olması gereken yüksek hedeflerden de bahsetti, ancak bunu Şubat ayı başında, kulübün şu anki zor durumu lüks bir şehir merkezindeki konağı kaplayan küf gibi yerleşmeden önce söyledi.

    Pochettino, "Takımın kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğu iyi, ama yeterli değil" diye devam etti. "Carabao Kupası, FA Kupası, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele etmek yeterli değil. Bu kulüp, taraftarların beklediği gibi, Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı, Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanmalı ve Premier Lig için mücadele etmeli ve Premier Lig'i kazanabileceğine inanmalı."

    Zayıf savunma, son birkaç sezondur Spurs için sahada bir sorun olmuştur, ancak asıl sorun, Kane sonrası dönemde son üçte birde gösterilen ihmalkarlık olmuştur. Postecoglou'nun ikinci sezonunda bile, Avustralyalı teknik adamın taktiklerinde ne kadar inatçı olduğu göz önüne alındığında, rakip takımlar Tottenham'ın saldırılarını yapılandırma ve tehditlerini kolayca etkisiz hale getirme yöntemine alıştı. Frank, takımı daha konservatif hale getirmekle görevlendirildiğinde, bazen hücumu tamamen denklemden çıkardı - "futbol maçlarını yüzde 100 kaybedeceğiz" şeklindeki kararı hala akıllarda. Tudor yönetiminde, Spurs'u bitiren şey, defanstaki hatalar kadar top hakimiyetindeki tutarsızlığıdır.

    Saha içindeki hırs bazen saha dışındaki hırsı da yansıtabilir ve Tottenham'ın son 12 ayı bunun kanıtıdır. Ancak Pochettino, en iyi olma azmini hiç kaybetmedi.

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kulübü yeniden bir araya getirmek

    Tottenham işi artık çekici değil. Ne şu anda, ne sezon sonunda takım ligde kalırsa, ne de kesinlikle küme düşerse. Pochettino'nun 2019'da ayrılmasından bu yana, halefleri N17'de kariyerlerinin en düşük noktalarını yaşamaya eğilimliydiler.

    Eleştirilerin hedefindeki Spurs'un sahipleri, bazı PR hamlelerine başvurmak zorunda. Tottenham ile Championship'te teknik direktörlük yapmaktan çekinmeyecek olan Pochettino, taraftarların kulüplerine olan tutkularını yeniden alevlendirmek için en çok tercih ettikleri isim olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu aşamada bu göreve ilgi duyan en nitelikli aday da muhtemelen o. Buna Lange'nin ve hatta eski Arsenal başkanı Venkatesham'ın ayrılışını da ekleyin ve bu, kulübü yönetenlerin ciddi bir şekilde ihtiyaç duyulan köklü bir değişikliği gerçekten istediklerini gösteren ilk işaret olacaktır.

    Pochettino'nun dönüşü, muhtemelen diğer herhangi bir yabancıdan daha fazla nezaket ve sabırla karşılanacaktır. UEFA Süper Kupası'nda PSG'ye karşı umut verici bir performans sergilemesine ve ilk ayında Manchester City'de galibiyet almasına rağmen, Frank'ın Spurs'u ilk mağlubiyetinde, Bournemouth'a evinde 1-0 yenildiğinde, devre arasında ve maçın sonunda yine yuhalandı. O zaman bile, birçok taraftar kulübün onlara satmaya çalıştığı köprüyü satın almaya hazır değildi, ancak çoğu Pochettino ile yeniden bir araya gelme teklifini seve seve kabul ederdi.

    Tottenham yıkılmış durumda ve onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi var. En sevdikleri eski aşklarına geri dönerek kaybedecekleri başka bir şey kalmadı.

