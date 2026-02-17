Tottenham, Harry Kane'in Bayern Münih'ten duygusal dönüşünü neden reddedeceğini acımasızca açıkladı. 'En iyi' forvetin Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı tahmin ediliyor

Kane, Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kuzey Londra'dan ayrıldı ve 435 maçta 280 gol kaydetti. Büyük kupalar elde edemediği için Allianz Arena'ya yüksek bir transfer ücretiyle transfer oldu.

Orada somut başarılar elde etti, Bundesliga şampiyonu oldu ve şu anda kariyerinde 500 golü bulunan bir adam olarak çarpıcı bireysel standartlarını korudu - bu kilometre taşına ulaşan ilk İngiliz oldu.

Birçok kişi, Kane'in memleketine dönüp Alan Shearer'ın Premier Lig gol rekorunu kırmak isteyebileceğini öne sürdü. Spurs, eski taraftarların sevgilisi olan oyuncusu için gelen tüm teklifleri değerlendirme şansına sahip olacak.