Getty
Çeviri:
Tottenham, Harry Kane'in Bayern Münih'ten duygusal dönüşünü neden reddedeceğini acımasızca açıkladı. 'En iyi' forvetin Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı tahmin ediliyor
Üretken forvet Kane, kariyerinde 500 gole ulaştı.
Kane, Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kuzey Londra'dan ayrıldı ve 435 maçta 280 gol kaydetti. Büyük kupalar elde edemediği için Allianz Arena'ya yüksek bir transfer ücretiyle transfer oldu.
Orada somut başarılar elde etti, Bundesliga şampiyonu oldu ve şu anda kariyerinde 500 golü bulunan bir adam olarak çarpıcı bireysel standartlarını korudu - bu kilometre taşına ulaşan ilk İngiliz oldu.
Birçok kişi, Kane'in memleketine dönüp Alan Shearer'ın Premier Lig gol rekorunu kırmak isteyebileceğini öne sürdü. Spurs, eski taraftarların sevgilisi olan oyuncusu için gelen tüm teklifleri değerlendirme şansına sahip olacak.
- Getty Images
Kane bir daha Tottenham için oynayacak mı?
Zamora, anlaşmanın sağlanacağını düşünmüyor. William Hill ile birlikte konuşan eski forvet, Kane'in Tottenham'da tekrar oynayıp oynamayacağı sorulduğunda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Bence oynamayacak. Orada mutlu ve çok iyi gidiyor. İlginç olacak. Ben öyle bir şey görmüyorum.
"İngiltere'ye son bir kez daha dönerse, İngiltere'deki büyük kupalardan birini kazanmak için gerçek bir fırsat isteyecektir. Premier Lig'e bir veya iki sezon geri dönerse, kesinlikle bir şeyler kazanma fırsatı yakalamak isteyecektir, çünkü Spurs'ta bunu başaramadı. Şu anki duruma bakılırsa, bence onu transfer edebilecek en güçlü adaylar onlar gibi görünmüyor."
Spurs'un bir anlaşma yapma şansı nedir?
Bir başka eski Spurs yıldızı Danny Murphy, Kane'in Spurs'a geri dönmesinin %50 olasılık olup olmadığı sorulduğunda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Bence olasılık çok daha düşük. Harry Kane şu anda bulunduğu yerde başarılı. Başarılı olmaktan da öte, uçuyor ve çok gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebileceğini düşündüğü bir takımda oynuyor. İlk lig şampiyonluğunu, ilk kupasını kazandı.
"Her zaman aile faktörü vardır. Bunun nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyiz. Michael Owen'ın İspanya'da olduğu ve bir yıl sonra ailesinin yanına dönmek istediği hatırlıyorum. Kane'in hayatının bu yönünü bilmiyoruz. Ancak futbol açısından Tottenham'a geri dönmesi için tek bir neden var, o da taraftarların onu sevmesi. Futbol açısından bir nedeni ise Alan Shearer'ın rekorunu kırmaya çalışmak olabilir.
"Oynadığı şekilde, Münih'ten ayrılmak isteseydi, başka bir kulübe gidip dünyanın en büyük ödülleri olan ulusal şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi için yarışabileceği başka seçenekleri olacağını düşünüyorum. Tottenham'a geri dönmek romantik gelebilir, ama gerçekte oraya Lig Kupası veya FA Kupası'nı kazanmak için gidecektir. Bu bir gerileme olur. Performans seviyesi şu anda buna gerek yok.
- Getty
Barcelona veya Real Madrid, Kane'i La Liga'ya çekebilir mi?
Bayern, Kane'in sözleşmesindeki 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) olarak belirtilen serbest kalma bedelinin artık geçerliliğini yitirdiğini iddia etti. Ancak Kane, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu düşünebilir.
La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği konuşuluyor. Zamora, İspanya'ya transfer olmasının kariyeri için mantıklı bir adım olup olmayacağı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Evet, bence öyle. Hala gol yağdırıyor, hala büyük bir tehdit. Real Madrid gibi takımlar ona çok yakışır, fırsatlar yaratır - Barcelona da öyle - ona ceza sahasında topu verin, o da size gol atar.
"O en iyisi. Maç başına birkaç fırsat yaratan takımlar kesinlikle ona bakacaklardır çünkü her hafta gol atacağını biliyorlar. Harry'ye belirli bir alana topu gönderirseniz, gol atacaktır."
Kane, 2026'da tarihe adını yazdırmaya hazırlanıyor
Kane, bu sezon Bayern formasıyla 35 maçta 41 gol attı. Bundesliga'da 26 golü bulunan Kane, Robert Lewandowski'nin 41 golle sahip olduğu tek sezon rekorunu kırmaya çalışıyor.
Yurtiçi ve kıtasal başarılar için bir başka girişimini daha sonuca ulaştıran ve Şampiyonlar Ligi hayallerine de tutunan Kane, ülkesinin en golcü oyuncusu olarak 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanlığını yapacak.
Reklam