Getty
Çeviri:
Tottenham, eski Spurs yıldızının arkadaşlarının küme düşme mücadelesi nedeniyle "saçlarını yolduklarını" itiraf etmesiyle, artık "Büyük Altı" kulübü olmaktan çıkacakları tarihi açıkladı
Kupa ördeği kırıldı ama Spurs Premier Lig'de zorlanıyor
Tottenham, Avustralyalı taktikçi Ange Postecoglou'nun yönetiminde 2023-24 sezonunu beşinci sırada tamamladı. Postecoglou, ikinci sezonunda somut başarılar elde etme sözü verdi ve 17 yıllık kupa hasretine son veren kıtasal zaferi gerçekleştirerek sözünü yerine getirdi.
Postecoglou, Spurs'un İngiltere'nin en üst liginde 17. sıraya düşmesini gördükten sonra görevinden alındı ve görevi eski Brentford teknik direktörü Thomas Frank devraldı. Danimarkalı teknik adam, Tottenham'ın endişeyle beklediği bir başka küme düşme mücadelesine karıştığı için görevi sadece sekiz ay sürdü.
Igor Tudor geçici olarak görevi devraldı ve şu anki USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun tanıdık bir ortama duygusal bir dönüş yapacağı spekülasyonları var, ancak kulübü ileriye götürecek kişi, büyük bir yeniden yapılanma projesiyle karşı karşıya kalacak.
- Getty
Spurs, 'Büyük Altı'dan düşebilir mi?
Newcastle ve Aston Villa gibi takımların bu gruba katılmak için iddialarını ortaya koyarken, Tottenham'ın efsanevi "Büyük Altı"dan ne zaman düşebileceği sorulduğunda, İngiltere'nin en iyi kumarhanelerini sıralayan ve karşılaştıran Gambling.com ile birlikte konuşan Zamora, GOAL'a şunları söyledi: "Spurs gibi bir takım için, muhtemelen sadece iki yıl boyunca radarın altında kalabilirsiniz. Üçüncü yıl, yani gelecek sezon, bir tür performans sergilemeniz gerekir. O ilk altıda olmanız ve sürekli orada olduğunuzu göstermeniz gerekir.
"Spurs taraftarı olan birçok arkadaşım var ve onlar geçen yıldan beri saçlarını yoluyorlar. Olanlara inanamıyorlar. Kim gelirse gelsin, menajere iki veya üç maç süre veriyorlar ve eğer performans gösteremezlerse, onlara iyi şanslar! Bu, büyük bir potansiyele sahip dev bir kulüp."
Postecoglou, Tottenham'ın 'büyük bir kulüp' olmadığını iddia ediyor
Postecoglou, Spurs'un İngiliz futbolundaki statüsünü abartıyor olabileceğini iddia etti. 60 yaşındaki gizemli teknik adam, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki görev süresi boyunca, bu kulübün elitler arasında yer almayı hak etmediğini gösteren yeterince kanıt gördüğünü belirtti.
The Overlap'ın Stick to Football podcast'ine şunları söyledi: "Ne inşa etmeye çalıştıklarını anlamak açısından gerçekten ilginç bir kulüp. Ne olduklarını biliyor musunuz? Açıkçası, inanılmaz bir stadyum ve inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler. Ancak harcamalarına, özellikle de maaş yapılarına baktığınızda, büyük bir kulüp olmadıkları ortaya çıkıyor.
Bunu gördüm çünkü oyuncu transferi yapmaya çalıştığımızda, o oyuncular için piyasada değildik. Bazı oyuncular var ki... Yani, ilk yılımın sonunda, beşinci sırada bitirdiğimizde, benim için, tamam, beşinci sıradan gerçekten zorlu bir mücadeleye nasıl geçersiniz? Premier Lig'e hazır oyuncuları transfer etmemiz gerekiyordu.
O zamanlar Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo, [Antoine] Semenyo ve Marc Guehi'yi izliyordum, çünkü beşinci sıradan oraya çıkmak istiyorsak, diğer büyük kulüplerin o anda yapacağı şeyin bu olduğunu söyledim. Bu üç genç oyuncu olağanüstü genç oyuncular ve bence Tottenham için harika oyuncular olacaklar, ama sizi beşinciden dördüncü ve üçüncü sıraya taşıyacaklar değil.
“Ancak kulüpten gelen mesaj şuydu: 'Hayır, biz her alanda rekabet edebilen bir kulübüz'. Yani, menajer olarak büyük bir deneyime sahip olduğunuzu söylüyorsunuz, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kulüplerde menajerlik yaptınız. Tottenham, sahada istediğinizi elde etmek veya kulübü ileriye taşımak açısından diğer kulüplerden farklı mı? Hepsi benzersiz, hepsi farklı. Ama Tottenham'a girdiğinizde, her yerde gördüğünüz şey 'cesaret etmek, yapmaktır'. Her yerde bu var. Yine de eylemleri bunun neredeyse tam tersi.
"Onu sevseniz de sevmeseniz de, Daniel [Levy]'ye hakkını verin, çünkü bu yol yeni bir stadyum, yeni tesisler getirdi, ancak güvenli yolu seçerek, aslında kazanmak için bir noktada bazı riskler almanız gerektiğini fark etmediler. Ve bu, kulübün DNA'sıdır.
“Hala Tottenham kulübünün 'biz büyük kulüplerden biriyiz' dediğini hissediyordum, ama gerçekte, son iki yıldır onların davranışlarına bakarak, benim deneyimlerime göre öyle olduklarını düşünmüyorum.”
- GOAL
Arsenal ile derbi maçı: Geçici teknik direktör Tudor için zorlu bir başlangıç
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Spurs için işler kolaylaşmayacak. Tudor'un ilk maçı, Pazar günü ezeli rakibi Arsenal ile Kuzey Londra derbisinde oynanacak.
Reklam