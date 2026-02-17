Tottenham, eski Spurs yıldızının arkadaşlarının küme düşme mücadelesi nedeniyle "saçlarını yolduklarını" itiraf etmesiyle, artık "Büyük Altı" kulübü olmaktan çıkacakları tarihi açıkladı

Postecoglou, Spurs'un İngiliz futbolundaki statüsünü abartıyor olabileceğini iddia etti. 60 yaşındaki gizemli teknik adam, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki görev süresi boyunca, bu kulübün elitler arasında yer almayı hak etmediğini gösteren yeterince kanıt gördüğünü belirtti.

The Overlap'ın Stick to Football podcast'ine şunları söyledi: "Ne inşa etmeye çalıştıklarını anlamak açısından gerçekten ilginç bir kulüp. Ne olduklarını biliyor musunuz? Açıkçası, inanılmaz bir stadyum ve inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler. Ancak harcamalarına, özellikle de maaş yapılarına baktığınızda, büyük bir kulüp olmadıkları ortaya çıkıyor.

Bunu gördüm çünkü oyuncu transferi yapmaya çalıştığımızda, o oyuncular için piyasada değildik. Bazı oyuncular var ki... Yani, ilk yılımın sonunda, beşinci sırada bitirdiğimizde, benim için, tamam, beşinci sıradan gerçekten zorlu bir mücadeleye nasıl geçersiniz? Premier Lig'e hazır oyuncuları transfer etmemiz gerekiyordu.

O zamanlar Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo, [Antoine] Semenyo ve Marc Guehi'yi izliyordum, çünkü beşinci sıradan oraya çıkmak istiyorsak, diğer büyük kulüplerin o anda yapacağı şeyin bu olduğunu söyledim. Bu üç genç oyuncu olağanüstü genç oyuncular ve bence Tottenham için harika oyuncular olacaklar, ama sizi beşinciden dördüncü ve üçüncü sıraya taşıyacaklar değil.

“Ancak kulüpten gelen mesaj şuydu: 'Hayır, biz her alanda rekabet edebilen bir kulübüz'. Yani, menajer olarak büyük bir deneyime sahip olduğunuzu söylüyorsunuz, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kulüplerde menajerlik yaptınız. Tottenham, sahada istediğinizi elde etmek veya kulübü ileriye taşımak açısından diğer kulüplerden farklı mı? Hepsi benzersiz, hepsi farklı. Ama Tottenham'a girdiğinizde, her yerde gördüğünüz şey 'cesaret etmek, yapmaktır'. Her yerde bu var. Yine de eylemleri bunun neredeyse tam tersi.

"Onu sevseniz de sevmeseniz de, Daniel [Levy]'ye hakkını verin, çünkü bu yol yeni bir stadyum, yeni tesisler getirdi, ancak güvenli yolu seçerek, aslında kazanmak için bir noktada bazı riskler almanız gerektiğini fark etmediler. Ve bu, kulübün DNA'sıdır.

“Hala Tottenham kulübünün 'biz büyük kulüplerden biriyiz' dediğini hissediyordum, ama gerçekte, son iki yıldır onların davranışlarına bakarak, benim deneyimlerime göre öyle olduklarını düşünmüyorum.”