Tottenham efsanesi, Wolves ile berabere kaldıkları maçta Arsenal kaptanının 'doğru olmayan' tepkisini eleştirdi

Mikel Arteta'nın takımı, Premier Lig'in son sırasındaki rakibine karşı rahat bir iki gol üstünlüğüyle Molineux'da rutin bir üç puana doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak, felaketle sonuçlanan bir çöküş, Londra ekibinin üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu ve Hugo Bueno ile Tom Edozie'nin golleri Wolves'a beklenmedik bir puan kazandırdı.

Bu sonuç, Arsenal'in şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu ve Pep Guardiola'nın takımı bir maç eksiği ile beş puan gerideyken, Manchester City'ye şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladı. Beraberliğin niteliği, özellikle savunmadaki zayıflıklar ortaya çıkmadan önce maçın ilk saatinde tam kontrolü ele geçirmiş olan Gunners'ı sarsmış durumda.

Kaptan Saka, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığını gizlemedi ve takımdaki atmosferin değiştiğini kabul etti. Saka, Sky Sports'a"Soyunma odası çok durgun" dedi. "Sonuçtan ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan çok hayal kırıklığına uğradım, bu sezon belirlediğimiz seviyeden çok uzak."