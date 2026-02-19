Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham efsanesi, Wolves ile berabere kaldıkları maçta Arsenal kaptanının 'doğru olmayan' tepkisini eleştirdi
Gunners, Wolves'un son dakikalardaki geri dönüşü karşısında şok oldu
Mikel Arteta'nın takımı, Premier Lig'in son sırasındaki rakibine karşı rahat bir iki gol üstünlüğüyle Molineux'da rutin bir üç puana doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak, felaketle sonuçlanan bir çöküş, Londra ekibinin üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu ve Hugo Bueno ile Tom Edozie'nin golleri Wolves'a beklenmedik bir puan kazandırdı.
Bu sonuç, Arsenal'in şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu ve Pep Guardiola'nın takımı bir maç eksiği ile beş puan gerideyken, Manchester City'ye şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladı. Beraberliğin niteliği, özellikle savunmadaki zayıflıklar ortaya çıkmadan önce maçın ilk saatinde tam kontrolü ele geçirmiş olan Gunners'ı sarsmış durumda.
Kaptan Saka, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığını gizlemedi ve takımdaki atmosferin değiştiğini kabul etti. Saka, Sky Sports'a"Soyunma odası çok durgun" dedi. "Sonuçtan ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan çok hayal kırıklığına uğradım, bu sezon belirlediğimiz seviyeden çok uzak."
- Getty
Zihinsel kırılganlık şampiyonluk yarışına geri dönüyor
Beraberlik, geçen hafta Brentford'a karşı da tökezleyen Arteta'nın adamlarının puan kaybı eğilimini takip ediyor. Hoddle, bu sonuçların takım içinde daha derin bir psikolojik değişime işaret ettiğine inanıyor ve sezonun başlarında takımın formunu belirleyen "otoriter" havanın yerini gözle görülür bir endişe duygusunun aldığını öne sürüyor.
Önceki sezonlarda finiş çizgisini geçmekte zorlanan genç bir takım için, bu arka arkaya gelen başarısızlıklar, olgunluklarının bir turnusol testi olarak görülüyor. Hoddle, "şampiyonluğu kazanacağız" diyen takımın önceki özgüveninin, sezonun sonuna yaklaşırken kendi yeteneklerinden şüphe duyan bir grupla yer değiştirdiğini belirtti.
Eski Tottenham teknik direktörü, oyuncuların bir arada kalmak için artık büyük baskı altında olduklarını vurguladı. Hoddle, Premier League Productions'a"Arsenal'in Brentford ve Wolves'a karşı oynadığı maçları izliyorum ve kendilerinden şüphe etmeye başladıklarını hissediyorum" dedi. "Birkaç ay önce böyle değillerdi... ama şimdi kendilerinden şüphe ediyorlar ve baskı altındalar. Her şey zihniyetle ilgili."
Hoddle, kaptan Saka'nın tavrını sorguluyor
Sonuçları analiz eden Hoddle, Saka'nın maç sonrası röportajını soğukkanlılıkla değerlendirdi. Birçok kişi, İngiltere milli takım oyuncusunun takımın performansı hakkındaki dürüstlüğünü övürken, yorumcu bir kaptanın kriz anlarında vücut dilinin daha fazla güven vermesi gerektiğini savundu.
Hoddle, "Bu ilginç, çünkü bu gece kaptan oydu" dedi. "Bana göre, daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyerek çok dürüst davrandı... falan filan. Ama bana göre tavırları doğru değildi. Tavırların biraz daha canlı olmalı, o çok düz, çok düz davrandı."
Ancak Saka, takımın karşı karşıya olduğu taktiksel ve momentumla ilgili sorunlara odaklanmaya devam etti. "Birkaç performansı değerlendirip sorunları hemen çözmemizin zamanı geldi, böylece tekrar maçları kazanmaya ve galibiyet serisi yakalamaya başlayabiliriz ve momentum kazanabiliriz, çünkü şu anda bunu biraz kaybettik," diye konuştu kanat oyuncusu.
- Getty Images Sport
Londralılar için belirleyici bir hafta sonu
Molineux'daki beraberlik, Arsenal'i artık hata yapma lüksü olmayan tehlikeli bir duruma düşürdü. Momentumun rakiplerine kaymasıyla birlikte, önümüzdeki maçlar, Gunners'ın mücadelesini sürdürüp sürdüremeyeceğini veya sıkı çalışmalarının boşa çıkıp çıkmayacağını belirleyecek kritik bir dönem olarak görülüyor.
Arteta, bir sonraki maçtan önce oyuncularının zihnine sızan şüpheleri ortadan kaldırmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Teknik ekip, West Midlands'da görülen maç sonlarında yaşanan çöküşlerin tekrarlanmaması için savunma istikrarına ve psikolojik sıfırlamaya odaklanacak gibi görünüyor.
Arsenal şimdi, City'nin Newcastle ile karşılaşmasından bir gün sonra, Pazar günü Kuzey Londra Derbisinde Tottenham ile karşılaşacağı bir sonraki Premier Lig maçına hazırlanmak zorunda.
Reklam