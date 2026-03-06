Tottenham efsanesi Glenn Hoddle, Premier Lig'den düşmemeleri için Spurs'u kurtarmak amacıyla göreve gelip takımı yönetmeyi düşündüğünü sansasyonel bir şekilde açıkladı

Şu anda 68 yaşında olan Hoddle, 2001 ile 2003 yılları arasında kulübün teknik direktörlüğünü yapmadan önce, kulübün en büyük oyuncularından biri olarak ün kazanmıştı. "Could It Be Magic" adlı podcast programında konuşan Hoddle, çocukluğundan beri tuttuğu kulübe yardım etme arzusunu dile getirdi. Palace yenilgisinden önce, teknik direktörlüğe geri dönmenin kendisine cazip gelip gelmediği sorulduğunda Hoddle, "Aslında cazip gelirdi" diye net bir cevap verdi. Özellikle Tottenham, çünkü o benim kulübüm. Sekiz yaşımdan beri onları destekliyorum. Yani hayatımın çok büyük bir parçası oldular."