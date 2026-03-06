Getty Images Sport
Tottenham efsanesi Glenn Hoddle, Premier Lig'den düşmemeleri için Spurs'u kurtarmak amacıyla göreve gelip takımı yönetmeyi düşündüğünü sansasyonel bir şekilde açıkladı
Hayatta kalmak için çaresiz bir mücadele
Tudor, 14 Şubat'ta Thomas Frank'ın yerine görevi devraldı ve şu ana kadar Premier Lig'de toplam üç maçı yönetti. Spurs bu maçların hepsini kaybetti. Son darbe, Perşembe günü Crystal Palace'a karşı alınan moral bozucu 3-1'lik yenilgiyle geldi. Bu sonuç, birçok taraftarın mevcut sezon sona ermeden ve küme düşme tehlikesi gerçeğe dönüşmeden önce liderlikte bir kez daha değişiklik yapılmasını talep etmesine neden oldu.
Çağrıya cevap vermeye hazır bir efsane
Şu anda 68 yaşında olan Hoddle, 2001 ile 2003 yılları arasında kulübün teknik direktörlüğünü yapmadan önce, kulübün en büyük oyuncularından biri olarak ün kazanmıştı. "Could It Be Magic" adlı podcast programında konuşan Hoddle, çocukluğundan beri tuttuğu kulübe yardım etme arzusunu dile getirdi. Palace yenilgisinden önce, teknik direktörlüğe geri dönmenin kendisine cazip gelip gelmediği sorulduğunda Hoddle, "Aslında cazip gelirdi" diye net bir cevap verdi. Özellikle Tottenham, çünkü o benim kulübüm. Sekiz yaşımdan beri onları destekliyorum. Yani hayatımın çok büyük bir parçası oldular."
Zorlu bir ilk dönem üzerine düşünceler
Eski İngiltere milli takım teknik direktörü, Spurs'un başına geçtiği ilk dönemde mali kısıtlamaların kendisine engel olduğunu düşünüyor. O dönemi değerlendiren Hoddle, "Muhtemelen yanlış zamanda bu görevi üstlendim, bunu söylemeliyim. Öyle diyelim. Politik ve mali açıdan, yeterli para yoktu. Kesinlikle, bana söylenenlerin aksine bir durumdu" dedi.
Robbie Keane ile olası bir ortaklık
Hoddle'a, eski Spurs forveti Robbie Keane'in Macaristan takımı Ferencvaros ile başarılar elde ettiği için bu göreve aday olabileceği söylendi. O da şöyle ekledi: "Robbie genç bir teknik direktör olarak harika iş çıkarıyor, ancak benim gibi deneyimli birinin olması... birçok açıdan iyi bir formül olurdu. Bence bu akıllıca bir hamle... iş başında öğrenirsiniz, ama iş başında öğrenirken etrafınızda deneyimli kişiler de olabilir."
