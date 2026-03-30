Ukrayna’da (Şahtar Donetsk) ve Fransa’da (Olympique Marsilya) teknik direktörlük yaptıktan sonra, Roberto De Zerbi, daha önce Brighton'ı çalıştırdığı İngiltere'ye dönerek yurtdışı macerasına devam edebilir: Sassuolo ve Benevento'nun da aralarında bulunduğu takımların eski teknik direktörü, kısa süre önce Igor Tudor ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayıran Tottenham'ın ilk tercihi ve kulüp tüm umutlarını De Zerbi'ye bağlamış durumda: görüşmeler günlerdir sürüyor, İtalyan teknik adam, önce takımın ligde kalıp kalamayacağını görmek için yaz aylarını beklemek istediği için zaman kazanmaya çalışıyor, ancak İngiliz kulübü onu hemen kadrosuna katmak için ısrarcı.
Tottenham, De Zerbi yönetiminde nasıl oynayabilir: diziliş, yeni felsefe ve Kolo Muani'nin rolü
DE ZERBI'NİN OLASI TOTTENHAM KADROSU
De Zerbi her zaman hücumcu ve inisiyatif alan bir futbol anlayışıyla öne çıkmıştır; onun felsefesi, topun kontrolünü elinde tutarak, oyun kurmayı arka hatlardan ve sıklıkla doğrudan kaleciden başlatmaktır: En çok kullandığı dizilişler 4-2-3-1 ve 4-3-3'tür; bu dizilişlerde kanat oyuncuları, orta saha oyuncularının içeriye doğru girmesi için boşluklar açmak amacıyla kanatlara yayılma eğilimindedir. De Zerbi, sezonun son aylarında Tottenham'ın yeni teknik direktörü olursa, Spurs'un muhtemel kadrosu şöyle olabilir:
Muhtemel tipik kadro (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.
SEZONUN ÜÇÜNCÜ ANTRENÖRÜ
Görüşmeler ilerlerse ve De Zerbi kısa süre içinde Tottenham'ın teknik direktör koltuğuna oturursa, ilk maçı 12 Nisan saat 15:00'te Sunderland deplasmanında olabilir. Spurs çok zorlu bir sezon geçiriyor, küme düşmemek için mücadele ediyor ve ligin bitimine yedi hafta kala, West Ham'ın 1 puan üzerinde, dördüncü sıradan sonuncu sırada bulunuyor. Kulübün seçeceği yeni teknik direktör, Thomas Frank ve Igor Tudor'dan sonra bu sezonun üçüncü teknik direktörü olacak.