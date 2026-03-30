Tottenham, De Zerbi yönetiminde nasıl oynayabilir: diziliş, yeni felsefe ve Kolo Muani'nin rolü

Ukrayna’da (Şahtar Donetsk) ve Fransa’da (Olympique Marsilya) teknik direktörlük yaptıktan sonra, Roberto De Zerbi, daha önce Brighton'ı çalıştırdığı İngiltere'ye dönerek yurtdışı macerasına devam edebilir: Sassuolo ve Benevento'nun da aralarında bulunduğu takımların eski teknik direktörü, kısa süre önce Igor Tudor ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayıran Tottenham'ın ilk tercihi ve kulüp tüm umutlarını De Zerbi'ye bağlamış durumda: görüşmeler günlerdir sürüyor, İtalyan teknik adam, önce takımın ligde kalıp kalamayacağını görmek için yaz aylarını beklemek istediği için zaman kazanmaya çalışıyor, ancak İngiliz kulübü onu hemen kadrosuna katmak için ısrarcı.



