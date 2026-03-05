"Tottenham'dan hiç nefret etmedim!" - Arsenal'in ikonik oyuncusu, Spurs'un küme düşmesini istemediğini şaşırtıcı bir şekilde vurguladı

Wright, Tottenham'ın Arsenal veya Manchester City ile yeniden gerçek anlamda rekabet edebilmesi için sahiplik yapısında köklü bir değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor. Levy'nin ayrılmasının, Lewis ailesinin yönetimiyle ilgili daha derin sorunları ortaya çıkardığını savundu.

Wright şu sonuca varıyor: "Daniel Levy artık yok, onu suçlayamazlar. Sorun Lewis ailesinde. Sahipliği değiştirmeleri gerekiyor. [Roman] Abramovich gibi enerjik bir sahibi bulmaları lazım. O sahada kazanmak istiyor ve Tottenham'da her şey hazır."