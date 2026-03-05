Getty Images Sport
"Tottenham'dan hiç nefret etmedim!" - Arsenal'in ikonik oyuncusu, Spurs'un küme düşmesini istemediğini şaşırtıcı bir şekilde vurguladı
Sınırda yaşam: Spurs'un küme düşme gerçeği
West Ham'ın Fulham'ı yenmesi ve Nottingham Forest'ın Manchester City ile berabere kalmasının ardından, Tottenham küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alıyor. Perşembe gecesi Crystal Palace ile oynanacak olan önemli maç öncesinde, Lilywhites'in birinci ligdeki yerini korumak için çabalarken, Championship'e düşme tehlikesi giderek daha belirgin bir gerçeklik haline geliyor.
Wright'ın şaşırtıcı zaafı
Arsenal'de bir ikon olmasına rağmen, Wright birçok taraftarın komşularına karşı beslediği sert nefret duygusunu paylaşmadığını açıkladı. The Overlap podcast'inde konuşan Wright, Tottenham'ın gidişatından endişe duyduğunu ve onların birinci ligde kalmasını umduğunu söyledi.
Wright, tutumunu şöyle açıkladı: "İnsanlar Tottenham'ın bu sezon küme düşeceğini söylüyor, bu ihtimal var. Tottenham'ın küme düşmesini istemem. Şu anda, geçen gün onları izledim, kesinlikle düşebilirler. Ama bunu görmek istemem. Tottenham'a hiç nefret duymadım. Gençken, her zaman Glenn Hoddle hayranıydım. Glenn Hoddle'ı severdim ve hala seviyorum."
Spurs'ta saha dışı karışıklıklar
Kabus gibi geçen sezon, yapısal değişikliklerle daha da kötüleşti. Daniel Levy Eylül ayında başkanlık görevinden ayrıldı, ancak bu hamle, hoşnutsuz taraftarların moralini düzeltmeye yetmedi. Ocak ayında sadece Conor Gallagher ve Brezilyalı genç Souza'nın transferi ile kadroya takviye yapılması da eleştirilere neden oldu.
Yeni enerji ihtiyacı
Wright, Tottenham'ın Arsenal veya Manchester City ile yeniden gerçek anlamda rekabet edebilmesi için sahiplik yapısında köklü bir değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor. Levy'nin ayrılmasının, Lewis ailesinin yönetimiyle ilgili daha derin sorunları ortaya çıkardığını savundu.
Wright şu sonuca varıyor: "Daniel Levy artık yok, onu suçlayamazlar. Sorun Lewis ailesinde. Sahipliği değiştirmeleri gerekiyor. [Roman] Abramovich gibi enerjik bir sahibi bulmaları lazım. O sahada kazanmak istiyor ve Tottenham'da her şey hazır."
