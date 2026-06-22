Getty Images
Çeviri:
Tottenham’dan, Harry Kane’in olası yedeği olarak Igor Thiago’ya “riskli bir hamle” yapması isteniyor
Kane’in gerçek halefini arama çabası
Standard Sport’a konuşan Anderton, Kane’in yerine tam anlamıyla eşdeğer bir yedek bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu kabul etti, ancak Brentford’dan Igor Thiago’nun doğru profil olduğunu öne sürdü. Anderton, “Kimsenin [Kane’in yerini] tam olarak doldurabileceğini sanmıyorum,” dedi.
"Piyasada bulunan dünyanın en iyi forvetini alıp, o kişi kim olursa olsun, ona çılgın bir ücret ödeyecek miyiz? Sanmıyorum. Muhtemelen birine şans verip bu yolla halletmeye çalışacağız. Yani, Brentford'daki Igor Thiago'yu çok beğeniyorum. Bence harika bir iş çıkardı."
- Getty Images Sport
Mevcut hücum seçeneklerinin değerlendirilmesi
Thiago geçen sezon olağanüstü bir performans sergiledi; Bees formasıyla 22 gol atarak Premier Lig Altın Ayakkabı yarışında Erling Haaland’ın hemen arkasında yer aldı. 2024 yılında Club Brugge’den Londra’ya transfer olduğundan bu yana, başlangıçtaki sakatlık sorunlarına rağmen yıldızı hızla parladı. Anderton, Thiago’nun Richarlison ve Dominic Solanke gibi mevcut forvetlerin Spurs formasıyla henüz tutarlı bir şekilde sergileyemediği bir golcü becerisi sunduğuna inanıyor.
Mevcut forvet kadrosunu değerlendiren Anderton, Richarlison’un takımdaki rolüne dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. “Richarlison, bir golcü olmayacak,” diye açıkladı. “Saha içinde koşturup savunmacıları rahatsız edecek ve rakip takımlar için baş belası olacak. Peki, ilk dört ya da beşte yer alacak bir takımda yer alabilecek mi?”
Anderton, Solanke için umutlu olsa da, onun Kane’in yerini doldurabileceğine dair şüpheci kaldı: “Harry’nin yerini alabileceğini sanmıyorum… Bir golcüye çaresizce ihtiyacımız var. Umarım Solanke gelip bu rolü üstlenebilir.”
De Zerbi’nin taktiksel devrimine uyum sağlamak
Thiago’nun transferi, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda önemli bir değişim sürecinin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zorlu bir dönemin ardından, İtalyan teknik direktör De Zerbi takımı yeniden yapılandırma görevini üstlendi. Jan Paul van Hecke ve Andy Robertson gibi savunma takviyeleri çoktan kadroya katılmışken, odak noktası orta saha ve hücumda agresif bir transfer hamlesine kaydı.
Anderton, Thiago’nun teknik yeteneği ve fiziksel varlığının onu De Zerbi’nin uyguladığı futbol stiline doğal bir uyum sağladığını düşünüyor. “Dürüst olmak gerekirse, durum ne kadar kötü olursa olsun, De Zerbi’nin bizi Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürebileceğine inanıyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Bence o kadar iyi bir teknik direktör," dedi Anderton. Taktiksel uyuma odaklanarak şunları ekledi: "Doğru oyuncuları kadroya katarsa – ki Senesi açıkça bunlardan biri – bizden topu doğru şekilde paslaşarak belirli bir şekilde oynamamızı isteyecektir. Igor Thiago’nun bu sisteme neden uymayacağını anlamıyorum."
- Getty Images Sport
Yaz transfer dönemi için büyük riskler
Tottenham, şu anda Newcastle’dan Sandro Tonali ve Manchester City’den Savinho gibi birçok dikkat çeken ismi radarına almış olarak yoğun bir transfer dönemi geçiriyor. Ancak, Şampiyonlar Ligi sıralamasına yeniden tırmanabilmeleri için uzman bir “9 numara”ya duyulan ihtiyaç hâlâ öncelikli. Şu anda Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımıyla görev yapan Thiago, daha dominant bir takımda başarılı olabilecek, kendini kanıtlamış bir Premier Lig oyuncusu.
De Zerbi, Igor Tudor’un kısa süren görev döneminin ardından kulübü felaket durumundan kurtararak görevine şimdiden iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezonun son gününde Premier Lig’de kalmayı garantileyen teknik direktör, artık önemli kaynaklarla destekleniyor.