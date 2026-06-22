Tottenham’dan, Harry Kane’in olası yedeği olarak Igor Thiago’ya “riskli bir hamle” yapması isteniyor

Standard Sport’a konuşan Anderton, Kane’in yerine tam anlamıyla eşdeğer bir yedek bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu kabul etti, ancak Brentford’dan Igor Thiago’nun doğru profil olduğunu öne sürdü. Anderton, “Kimsenin [Kane’in yerini] tam olarak doldurabileceğini sanmıyorum,” dedi.

"Piyasada bulunan dünyanın en iyi forvetini alıp, o kişi kim olursa olsun, ona çılgın bir ücret ödeyecek miyiz? Sanmıyorum. Muhtemelen birine şans verip bu yolla halletmeye çalışacağız. Yani, Brentford'daki Igor Thiago'yu çok beğeniyorum. Bence harika bir iş çıkardı."











