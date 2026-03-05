Spurs, son iki sezonda Premier Lig'de evinde kötü bir performans sergiledi. Geçen sezonun başından bu yana, Wolverhampton Wanderers, Tottenham'ın kendi stadyumunda aldığı 19 mağlubiyete kıyasla 20 maç kaybederek ligde en fazla evinde mağlubiyet alan takım oldu. Bu rakamlar, kulübün kendi sahasında yaşadığı endişe verici düşüşü ortaya koyuyor. Spurs, 2024-25 sezonunun başından bu yana kendi sahasında sadece 31 puan topladı ve bu, o dönemde Premier Lig'de yer alan tüm takımlar arasında en düşük puan toplamı oldu.

Tottenham için işler şu anda da kolaylaşmıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile oynayacakları ilk maçın ardından, Premier League'de Liverpool'a zorlu bir deplasman maçı bekliyor.