Tottenham, Crystal Palace'a karşı evinde aldığı ağır yenilginin ardından 50 yılın en düşük seviyesine geriledi ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kaldı
Van de Ven'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi
Ismaila Sarr'ın golü iptal edildikten sonra Dominic Solanke 34. dakikada skoru açtığında maç Tottenham'ın lehine dönmüş gibi görünüyordu. Ancak Micky van de Ven, ceza sahasında Sarr'ı çekerek kırmızı kart gördüğünde felaket yaşandı ve Palace yıldızı kendini toparlayarak penaltıyı gole çevirdi. Jorgen Strand Larsen skoru 2-1'e getirirken, Sarr ilk yarının uzatma dakikalarının yedinci dakikasında konuk takımın üstünlüğünü artırdı.
Spurs ikinci yarıda dengelenmeyi başardı ve daha fazla golün gelmesini engelledi, ancak hasar çoktan verilmişti. Tudor'un önemli transferler Conor Gallagher ve Xavi Simons'u kadroda bırakmama kararı geri tepti, geç yaptığı oyuncu değişiklikleri ise geri dönüşü sağlayamadı. Tudor, geçici teknik direktörlük görevinde çıktığı üç maçı da kaybetti ve şimdiden kısa vadeli geleceği hakkında sorularla karşı karşıya kaldı.
Spurs'un düşüşü: Krizdeki bir kulüp
Opta'ya göre, Tottenham Ekim 1975'ten bu yana ilk kez 11 lig maçında galibiyet alamadı. Ayrıca, Kasım 2004'te altı maç üst üste kaybettiklerinden bu yana ilk kez Premier Lig'de beş maç üst üste mağlup oldular. Bu durum, kulüpte artan kargaşayı ortaya koyuyor.
2026 şimdiden sefalet yılı oldu
Tottenham, lig tarihindeki en kötü yıl başlangıçlarından birini yaşıyor. 1935 yılında, Spurs ilk 15 lig maçında galibiyet alamamış ve bu, kulübün şu anda karşı karşıya olduğu krizin boyutunu ortaya koymuştu.
Ev konforu yok: Spurs'un stadyum sorunları
Spurs, son iki sezonda Premier Lig'de evinde kötü bir performans sergiledi. Geçen sezonun başından bu yana, Wolverhampton Wanderers, Tottenham'ın kendi stadyumunda aldığı 19 mağlubiyete kıyasla 20 maç kaybederek ligde en fazla evinde mağlubiyet alan takım oldu. Bu rakamlar, kulübün kendi sahasında yaşadığı endişe verici düşüşü ortaya koyuyor. Spurs, 2024-25 sezonunun başından bu yana kendi sahasında sadece 31 puan topladı ve bu, o dönemde Premier Lig'de yer alan tüm takımlar arasında en düşük puan toplamı oldu.
Tottenham için işler şu anda da kolaylaşmıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile oynayacakları ilk maçın ardından, Premier League'de Liverpool'a zorlu bir deplasman maçı bekliyor.
