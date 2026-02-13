Tottenham, Cristian Romero'nun yaz aylarında takımdan ayrılması beklentisiyle Real Madrid'in yıldız oyuncusunu onun yerine transfer etmek için hazırlık yapıyor

TEAMtalk'a göre, kuzey Londra'da acil durum planları hazırlanıyor. Spurs'un, 2017 ile 2022 yılları arasında Stamford Bridge'de geçirdiği beş yıllık süre boyunca Premier League'deki hayatı çok iyi bilen Rudiger'i hedeflediği söyleniyor.

Rudiger, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Avrupa Ligi'ni kazandı ve bu dönemde dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak ün kazandı. Yeni bir meydan okuma arayışında serbest oyuncu olarak İspanya'ya gitti.

Real Madrid'in David Alaba ve Dani Carvajal'ın da serbest oyuncu statüsüne geçmesiyle, bu yaz yine transfer olabilir. Rudiger'e önümüzdeki haftalarda kendini kanıtlama şansı verilecek.

Ancak Blancos'un, son 12 ayda endişe verici bir sıklıkta ortaya çıkan sakatlık sorunları konusunda endişeleri olduğu söyleniyor. Eğer bu etkileyici Alman oyuncu, fitness sorunlarını aşamazsa, yeni bir sözleşme teklifi sunulmayacak.

Real Madrid'in geleceği düşünerek, ona sadece bir yıllık sözleşme uzatması teklif edilecek. Rudiger, başka bir kulüpte daha uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya karar verebilir, çünkü ona ilgi gösteren kulüpler az değil.