Tottenham, Cristian Romero'nun yaz aylarında takımdan ayrılması beklentisiyle Real Madrid'in yıldız oyuncusunu onun yerine transfer etmek için hazırlık yapıyor
Romero'nun Tottenham'daki rekoru
Bu sezon zaman zaman hayal kırıklığını dile getiren ve Tottenham'ın Manchester United'a karşı aldığı son mağlubiyette pahalıya mal olan bir kırmızı kart gören Romero, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid ile anılıyor.
27 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Tottenham ile ilk olarak kiralık sözleşme imzaladıktan sonra, Serie A ekibi Atalanta ile kalıcı bir anlaşma yaptı. Romero, Spurs formasıyla 152 maça çıktı ve bu süreçte Arjantin ile Dünya Kupası zaferini yaşadı, ancak şu anda geleceği hakkında sorular soruluyor.
Eski Chelsea yıldızı Rudiger serbest oyuncu statüsüne doğru ilerliyor
TEAMtalk'a göre, kuzey Londra'da acil durum planları hazırlanıyor. Spurs'un, 2017 ile 2022 yılları arasında Stamford Bridge'de geçirdiği beş yıllık süre boyunca Premier League'deki hayatı çok iyi bilen Rudiger'i hedeflediği söyleniyor.
Rudiger, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Avrupa Ligi'ni kazandı ve bu dönemde dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak ün kazandı. Yeni bir meydan okuma arayışında serbest oyuncu olarak İspanya'ya gitti.
Real Madrid'in David Alaba ve Dani Carvajal'ın da serbest oyuncu statüsüne geçmesiyle, bu yaz yine transfer olabilir. Rudiger'e önümüzdeki haftalarda kendini kanıtlama şansı verilecek.
Ancak Blancos'un, son 12 ayda endişe verici bir sıklıkta ortaya çıkan sakatlık sorunları konusunda endişeleri olduğu söyleniyor. Eğer bu etkileyici Alman oyuncu, fitness sorunlarını aşamazsa, yeni bir sözleşme teklifi sunulmayacak.
Real Madrid'in geleceği düşünerek, ona sadece bir yıllık sözleşme uzatması teklif edilecek. Rudiger, başka bir kulüpte daha uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya karar verebilir, çünkü ona ilgi gösteren kulüpler az değil.
Rudiger'in seçenekleri: PSG ve Chelsea de ilgileniyor
Tottenham'ın ona hayran bakışları eşliğinde, Fransız devi Paris Saint-Germain'in de bir teklif üzerinde düşündüğü söyleniyor. Chelsea'ye çarpıcı bir dönüş de ihtimal dışı değil.
Spurs, Romero'nun bir sonraki transfer dönemi açıldığında takımdan ayrılacağı endişesiyle, transfer kuyruğunun en başına geçmek için sabırsızlanıyor. Rudiger, transfer ücreti ödenmeden transfer edilebilir, bu da kulübün yeni teknik direktörünün başka alanlara yatırım yapmasına olanak tanıyacaktır. Kulüp, görevden alınan Thomas Frank'ın yerine geçecek bir teknik direktör arıyor.
İspanya'daki haberlere göre Rudiger'in tercihi Madrid'de kalmak. Şu anda antrenman yapıyor ve maç kondisyonunu geliştirmeye çalışıyor. Blancos'un geçici teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın yönetiminde kendisine fırsatlar sunulması bekleniyor.
Rudiger, 2024-25 sezonunun sonunda, bir sonraki hamlesi hakkında ilk sorular sorulmaya başladığında şöyle demişti: "Gelecek mi? Futbolda hiçbir şey belli olmaz, ama şu anda bulunduğum yerde [Real Madrid], gerçekten çok mutluyum. Yakın zamanda ayrılmayı düşünmüyorum. Hepsi bu."
O zamandan bu yana, bu sezon tüm turnuvalarda sadece dokuz maça çıkan Rudiger, "Vücudumu çok iyi tanıyorum ve yaşlandıkça işler eskisi gibi olmuyor. Oynamak için kendimi iyi hissetmem gerekiyor ve şanslıyım ki şu anda kendimi iyi hissediyorum." diye ekledi.
Dünya Kupası macerası: Rudiger formunu kanıtlamalı
Rudiger, 2026 Dünya Kupası kampanyasında Almanya milli takımına seçilmek için mücadele ederken, önümüzdeki haftalarda ve aylarda bolca süre almayı hedefliyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, milli takımında 81 maça çıkmış durumda.
La Liga ve Premier League takımlarının ona gösterdiği ilginin yanı sıra, Suudi Pro Ligi'ndeki büyük bütçeli takımların da Rudiger'e, Orta Doğu'da yeni bir başlangıç yapmaya hazır olması halinde cazip şartlar sunmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
