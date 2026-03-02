Tottenham, Chelsea ve eski Crystal Palace yöneticilerinin peşine düştü, ancak Fabio Paratici'nin yerine geçecek kişiyi bulma çabalarında önemli engellerle karşı karşıya

The Telegraph'a göre, Tottenham birkaç yüksek profilli aday hakkında dış kaynaklar aracılığıyla geçmiş araştırması yaptı. Dikkate alınan isimler arasında şu anda Chelsea'nin sportif direktörü olan Paul Winstanley ve Crystal Palace'ta etkili bir dönem geçirdikten sonra geçen yıl Suudi Arabistan'ın ikinci lig takımı Al-Diriyah'a katılan Dougie Freedman bulunuyor. Winstanley'in Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi var ve Stamford Bridge'den ayrılması beklenmiyor. Görev süresi boyunca Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi önemli transferlerde kilit rol oynarken, son sezonlarda teknik direktör atamalarına da katkıda bulundu.

Freedman ise Eberechi Eze, Marc Guehi ve Michael Olise gibi yetenekli oyuncuların transferlerini yöneterek Palace'ın transfer stratejisiyle büyük övgü topladı. Ancak, Suudi Arabistan'daki görevine henüz yeni başlamış olması nedeniyle, Premier League'e hızlı bir dönüş yapmaya istekli olup olmayacağı konusunda şüpheler devam ediyor.