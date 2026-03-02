AFP
Tottenham, Chelsea ve eski Crystal Palace yöneticilerinin peşine düştü, ancak Fabio Paratici'nin yerine geçecek kişiyi bulma çabalarında önemli engellerle karşı karşıya
Winstanley ve Freedman hedefler arasında
The Telegraph'a göre, Tottenham birkaç yüksek profilli aday hakkında dış kaynaklar aracılığıyla geçmiş araştırması yaptı. Dikkate alınan isimler arasında şu anda Chelsea'nin sportif direktörü olan Paul Winstanley ve Crystal Palace'ta etkili bir dönem geçirdikten sonra geçen yıl Suudi Arabistan'ın ikinci lig takımı Al-Diriyah'a katılan Dougie Freedman bulunuyor. Winstanley'in Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi var ve Stamford Bridge'den ayrılması beklenmiyor. Görev süresi boyunca Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi önemli transferlerde kilit rol oynarken, son sezonlarda teknik direktör atamalarına da katkıda bulundu.
Freedman ise Eberechi Eze, Marc Guehi ve Michael Olise gibi yetenekli oyuncuların transferlerini yöneterek Palace'ın transfer stratejisiyle büyük övgü topladı. Ancak, Suudi Arabistan'daki görevine henüz yeni başlamış olması nedeniyle, Premier League'e hızlı bir dönüş yapmaya istekli olup olmayacağı konusunda şüpheler devam ediyor.
Spurs'ta stratejik yeniden yapılanma
Tottenham'ın arayışı, scouting operasyonlarını modernize etmek ve veriye dayalı işe alım süreçlerini güçlendirmek amacıyla yapılan daha geniş çaplı bir yapısal yeniden düzenlemenin bir parçasıdır. Kulüp yönetimi, taraftarların baskısı altında, bir sonraki atamanın kısa vadeli bir çözümden ziyade vizyoner bir uzun vadeli çözüm olmasını sağlamak zorundadır.
Kulüp, ideal olarak, bir sonraki kalıcı teknik direktörün atanmasını etkileyebilecek yeni bir sportif direktörün zamanında göreve başlamasını istiyor. Igor Tudor, yönetim değişikliklerinin ardından şu anda geçici olarak birinci takımın işlerini yönetiyor, ancak daha geniş bir aday havuzunun mevcut olacağı yaz aylarında kalıcı bir atama yapılması bekleniyor.
Paratici mirası ve yapısal zorluklar
Paratici resmi olarak ayrılmış olsa da, etkisi Tottenham'ın kadro oluşturma yapısında hala hissediliyor. Mevcut kadronun birçok temel bileşeninin şekillenmesinde önemli rol oynadı, bu da herhangi bir halefin bu temeli geliştirirken kendi felsefesini uygulamak gibi hassas bir görevle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.
Spurs'un karşılaştığı başlıca engellerden biri, tercih ettikleri adayları çevreleyen sözleşme karmaşıklığıdır. Rakip kulüplerin üst düzey yöneticileri genellikle uzun ihbar süreleri ve tazminat maddeleri ile korunmaktadır, bu da sezon ortasında atamaları müzakere etmeyi son derece zorlaştırmaktadır.
"Doğrudan bir rakipten üst düzey bir yöneticiyi ayırmak asla kolay değildir" diye belirtti duruma yakın bir kaynak. "Tottenham özenle ilerliyor, ancak tercih ettikleri hedeflerin çoğunun başka yerlerde devam eden projelere derinden bağlı olduğunun farkındalar."
Yaz transfer döneminde yüksek riskler
Yaz transfer dönemi yaklaşırken ve Spurs'un Premier Lig'den düşme tehlikesi varken, zamanlama çok önemli. Erken bir anlaşma sağlayamazlarsa, bir kez daha kritik bir transfer dönemi için mevcut transfer çerçevesine güvenmek zorunda kalabilirler.
Sezonun belirleyici aşamasına girerken, yönetim kurulunun net bir tavır sergilemesi hayati önem taşıyacak. Tottenham'ın Premier League'in elitleri arasında yeniden yerini alma hedefi, sadece sahadaki performanslara değil, aynı zamanda perde arkasında uygulanan stratejik vizyona da bağlı.
