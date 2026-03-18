Bir hafta aradan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta olan takımlar, sahaları değiştirerek yeniden karşı karşıya geliyor. Dünkü maçların ardından, bugün dört maçla devam ediliyor: Barcelona-Newcastle maçı Avrupa Çarşambası'nı açarken, saat 21:00'de oynanacak maçlar arasında Tottenham ile Atlético Madrid'in Londra'daki karşılaşması da yer alıyor. Simeone'nin takımı çeyrek finale bir adım daha yaklaştı; ilk maçta 5-2 galip geldi - Kinsky olumsuz bir performans sergiledi - ve şimdi bu avantajı korumak zorunda. Karşı tarafta ise Igor Tudor'un Tottenham'ı var; Premier Lig'in son haftasında Liverpool ile berabere kaldı ancak durumu hala belirsizliğini koruyor.
AFP
Tottenham-Atletico Madrid CANLI 1-0: Kolo Muani skoru açtı
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
30' - TOTTENHAM ÖNE GEÇTİ: Kolo Muani, Tel'in ortasında ceza sahası içinde tek başına kafayla topu ağlara göndererek skoru açtı.
MAÇ SONUÇLARI
Tottenham-Atletico Madrid 1-0 (ilk maç 2-5)
GOLCÜLER: 30' Kolo Muani.
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Teknik direktör: Tudor.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Teknik direktör: Simeone.
HAKEM: Siebert.
SARI KART: Ruggeri (A).
KIRMIZI KART: -
