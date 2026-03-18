Bir hafta aradan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta olan takımlar, sahaları değiştirerek yeniden karşı karşıya geliyor. Dünkü maçların ardından, bugün dört maçla devam ediliyor: Barcelona-Newcastle maçı Avrupa Çarşambası'nı açarken, saat 21:00'de oynanacak maçlar arasında Tottenham ile Atlético Madrid'in Londra'daki karşılaşması da yer alıyor. Simeone'nin takımı çeyrek finale bir adım daha yaklaştı; ilk maçta 5-2 galip geldi - Kinsky olumsuz bir performans sergiledi - ve şimdi bu avantajı korumak zorunda. Karşı tarafta ise Igor Tudor'un Tottenham'ı var; Premier Lig'in son haftasında Liverpool ile berabere kaldı ancak durumu hala belirsizliğini koruyor.



