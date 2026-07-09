Torino, Oristanio’dan resmi açıklama: ayrıntılar

"Torino Futbol Kulübü, Venezia Futbol Kulübü'nden, kalıcı satın alma opsiyonlu geçici transfer yoluyla futbolcu Gaetano Oristanio'nun spor performans haklarını elde ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Oristanio, 28 Eylül 2002 tarihinde Salerno iline bağlı Vallo della Lucania'da doğmuştur. Futbol kariyerine Inter'in altyapısında başlayan Oristanio, bu takımla U16 şampiyonluğunu, ardından da U17 şampiyonluğunu ve Süper Kupası'nı kazandı. 2021 yazında, Hollanda ikinci lig takımı Volendam'a kiralandı ve bu takımla hemen Eredivisie'ye yükseldi. Profesyonel olarak geçirdiği ilk sezon, etkileyici bir istatistikle sona erdi: 35 maçta forma giydi ve 7 gol attı. Ertesi yıl kiralık sözleşmesi uzatıldı ve yine başrolü üstlendi: Hollanda’nın en üst liginde 27 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 2023-'24 sezonunda Oristanio, Cagliari'ye kiralanarak İtalya'ya geri döndü ve henüz yirmi yaşındayken, 21 Ağustos'ta Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan açılış maçında, tam da Torino'ya karşı Serie A'daki ilk maçına çıktı. Sezon sonunda 27 maç, 2 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı. Rossoblù’nun ligde kalmasına katkıda bulunduktan sonra, Inter’den Venezia’ya kalıcı transfer oldu: Lagunari formasıyla 37 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Geçen sezon ise kiralık olarak Parma’da forma giydi ve lig ile Coppa Italia’da toplam 21 maçta forma giyip 1 gol attı. Oristanio, İtalya’nın U17, U18, U20 ve U21 genç milli takımlarında forma giydi. Torino Futbol Kulübü olarak Gaetano Oristanio’ya sıcak bir karşılama sunuyoruz: başarılar dileriz ve “Sempre Forza Toro!”