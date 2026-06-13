Torino, teknik direktörlük görevi için Ignazio Abate'yi seçti. Roberto D'Aversa'nın yerine getirilen ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayan, artık Juve Stabia'nın eski teknik direktörü olan Abate, bu günlerde teknik ekibini oluşturuyor. Olası adaylar arasında, Milan'da birlikteoynadığı eski takım arkadaşı Lucas Biglia da bulunuyor.
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Torino, Lucas Biglia, Ignazio Abate'nin teknik ekibine katılabilir
BIGLIA VE ABATE HÂLÂ BİRLİKTE Mİ?
Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, Biglia, Abate'nin teknik ekibine katılma adaylarından biri. İkili, 2017 ile 2019 yılları arasında Milan'da takım arkadaşıydı ve aralarında iyi bir ilişki var. Ayrıca Biglia, Temmuz 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Anderlecht'te yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
RAIMONDI DE GELEBİLİR
Adaylar arasında Gabriel Raimondi'nin adı da geçiyor. Şu anda Mallorca'nın baş antrenörlüğünü yapan Raimondi için bu, Torino'ya bir dönüş anlamına geliyor; zira kendisi 2016 ile 2018 yılları arasında Sinisa Mihajlovic'in teknik ekibinde yer almıştı.