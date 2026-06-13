Torino, Lucas Biglia, Ignazio Abate'nin teknik ekibine katılabilir

Torino, teknik direktörlük görevi için Ignazio Abate'yi seçti. Roberto D'Aversa'nın yerine getirilen ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayan, artık Juve Stabia'nın eski teknik direktörü olan Abate, bu günlerde teknik ekibini oluşturuyor. Olası adaylar arasında, Milan'da birlikteoynadığı eski takım arkadaşı Lucas Biglia da bulunuyor.